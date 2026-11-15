Thám Tử Kiên: Lời Nguyền Hoàng Kim ra mắt tạo hình nhân vật ấn tượng

Phần 2 của Thám Tử Kiên do đạo diễn Victor Vũ thực hiện sở hữu dàn diễn viên thực lực và nhiều cảnh quay đẹp mắt.

Sau thành công của Thám tử Kiên: kỳ án không đầu, đạo diễn Victor Vũ tiếp tục mở rộng thế giới nhân vật Thám tử Kiên với phần phim thứ hai mang tên Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Phục gia truyện của nhà văn Hồng Thái. Với phần phim mới, ê-kíp kỳ vọng tiếp nối thành công trước đó, đồng thời xây dựng một thế giới điện ảnh trinh thám xoay quanh Thám tử Kiên theo hướng dài hơi - một hướng đi còn khá hiếm tại điện ảnh Việt.

Những hình ảnh ban đầu của phim Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim cho thấy hành trình phá vụ án mới của thám tử Kiên (Quốc Huy đóng) và Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp). Phim tiếp tục khai thác màu sắc trinh thám, kết hợp yếu tố kỳ bí trong bối cảnh các vụ án mạng có nhiều dấu hiệu bất thường. Trong phần mới, nhân vật Kiên tiếp tục đối mặt với những vụ án phức tạp, khi các manh mối dần dẫn tới một bí mật liên quan đến thỏi vàng được chạm khắc ký tự đặc biệt.

Những bối cảnh đẹp mắt trong phim Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim.

Có thể thấy bối cảnh của Thám tử Kiên gặp phải trong lần này là một con tàu với nhiều điều bất thường, xáo trộn, chiếc hộp gỗ được khóa bằng những vòng xích sắt. Các nhân vật mới bí ẩn có nhiều hành động liên quan đến một nghi lễ bí ẩn mang tính tâm linh. Trong quá trình điều tra, thám tử Kiên còn gặp trở ngại từ những nhân vật có thế lực. Manh mối đáng chú ý xuất hiện khi Kiên nhắc đến một thỏi vàng bí ẩn mà Hai Mẫn đề nghị đổi 300 lượng bạc lấy thỏi vàng, với điều kiện được nghe câu chuyện phía sau báu vật này. Lúc này, thám tử Kiên xuất hiện ngay phía sau Hai Mẫn trong thân phận người hầu cải trang. Chi tiết này gợi mở sự phối hợp giữa hai nhân vật trong hành trình tìm kiếm manh mối.

Đinh Ngọc Diệp tiếp tục xuất hiện trong phần phim mới.

Các diễn viên tham gia bộ phim.

Bên cạnh Quốc Huy và Đinh Ngọc Diệp, đoạn giới thiệu sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan, Vĩnh Đam, Lê Hoàng Long, Trầm Minh Hoàng, Rima Thanh Vy, Lê Minh Thuấn, Linh Chi, Yến My, Bảo Kha, Trà My... với các cảnh rượt đuổi trên mái nhà, các màn giao chiến giữa thám tử Kiên và những nhân vật bịt mặt, cùng một nghi lễ có sự tham gia của thầy cúng và những người mặc trang phục đỏ. Những chi tiết này cho thấy phần phim mới tiếp tục kết hợp yếu tố trinh thám, hành động và kỳ bí.

Phim Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim dự kiến khởi chiếu tại các rạp vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2027.