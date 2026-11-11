Phim Việt 18+ được hóng nhất cuối năm: Nghe tên đạo diễn là biết hàng xịn, xem trailer mà điếng người

Bộ phim Việt 18+ này vừa tung trailer và đang rất được khán giả mong chờ.

Đường đua phim Việt cuối năm vừa có thêm một cái tên đáng chú ý khi Con Mắt Thứ Ba (tên cũ: Sợi Chỉ Đỏ) chính thức tung trailer và poster, hé lộ thế giới tâm linh đầy ám ảnh dưới bàn tay đạo diễn Hàm Trần. Với loạt hình ảnh kinh dị nặng đô, tạo hình Hắc Bạch Vô Thường khác biệt cùng câu chuyện xoay quanh những bí ẩn giữa hai cõi âm dương, bộ phim nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả chú ý. Đây cũng là màn tái xuất đáng mong đợi của Hàm Trần với dòng phim kinh dị sau Thiên Linh Cái.

Trailer Con Mắt Thứ Ba (Nguồn: NSX)

Trailer mở đầu bằng lời đồn rợn người: người sống nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường sẽ chết, còn người sống sót được cho là đã khai mở con mắt thứ ba. Từ đây, nhân vật Viễn (Ba Tây) xuất hiện với hình ảnh một gã đồ tể cuồng tín, tin rằng mình là người được chọn và có quyền phán xét mạng sống của kẻ khác. Đối lập với hắn là Lạc (Loube Nguyễn) - cô gái sở hữu khả năng nhìn thấy, giao tiếp và giúp đỡ các vong linh. Hai cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt với năng lực tâm linh cũng mở ra câu hỏi xuyên suốt bộ phim: Con mắt thứ ba thực sự là món quà hay một lời nguyền?

Nhân vật Viễn xuất hiện với hình ảnh một gã đồ tể cuồng tín (Ảnh: NSX)

Ngoài gây chú ý bởi những phân cảnh máu me, hình ảnh đậm chất body horror, Con Mắt Thứ Ba còn tạo dấu ấn với cách xây dựng thế giới tâm linh mang màu sắc riêng. Đáng chú ý là tạo hình Hắc Bạch Vô Thường được Hàm Trần phát triển mới, với hai cây trượng mang đầu hình chiếc tai và chiếc mũi, thay vì đi theo nguyên mẫu quen thuộc. Những hình nhân bồi táng, bóng đen trong ngõ hẻm và các vong linh với tạo hình riêng biệt cũng góp phần tạo nên bầu không khí ma mị của tác phẩm.

(Ảnh: NSX)

Sự trở lại của Hàm Trần là một trong những yếu tố khiến dự án được kỳ vọng. Sau Thiên Linh Cái, đạo diễn từng tự nhủ sẽ không tiếp tục làm phim kinh dị. Tuy nhiên, những câu chuyện tâm linh từ hai người bạn đã khiến anh thay đổi quyết định. Đáng chú ý, ý tưởng ban đầu của Con Mắt Thứ Ba được phát triển từ 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày, hình thành trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19. Sau nhiều năm phát triển và kết nối các câu chuyện thành một mạch truyện thống nhất, dự án chính thức thành hình.

Bộ phim cũng đánh dấu lần thứ ba Quang Tuấn hợp tác với Hàm Trần. Nam diễn viên dành nhiều lời trân trọng cho đạo diễn, xem anh là người thầy đã trực tiếp hướng dẫn mình trong những ngày đầu bước vào điện ảnh. Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn có Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Kiều Trinh cùng nhiều gương mặt khác.

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

(Ảnh: NSX)

Một số hình ảnh trong trailer (Ảnh: NSX)

Với tham vọng xây dựng một thế giới tâm linh có thể tiếp tục mở rộng qua nhiều mùa phim hoặc tác phẩm điện ảnh, Con Mắt Thứ Ba không chỉ dừng lại ở một câu chuyện hù dọa đơn thuần. Phim khai thác nghiệp quả, chấp niệm và những mối liên kết vô hình giữa người sống với người đã khuất - những chất liệu vốn luôn có sức hút đặc biệt với khán giả Việt.

Poster phim Con Mắt Thứ Ba (Ảnh: NSX)

Sở hữu đạo diễn từng ghi dấu ấn với dòng phim kinh dị, câu chuyện được phát triển trong suốt 5 năm cùng loạt hình ảnh đầy ám ảnh vừa được hé lộ, Con Mắt Thứ Ba đang là một trong những dự án kinh dị Việt đáng chờ đợi nhất dịp cuối năm. Phim chính thức khởi chiếu tại rạp từ ngày 4/12/2026.