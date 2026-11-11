Không cứu nổi Shin Min Ah

Shin Min Ah đang khiến khán giả ngán ngẩm.

Dự án bom tấn truyền hình được mong đợi dịp cuối năm - Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress) - vừa lên sóng đã khiến dân tình thảo luận sôi nổi. Dù nhanh chóng thu hút lượng người xem lớnnhờ sức hút từ bộ webtoon gốc nổi tiếng cùng dàn diễn viên tên tuổi, tác phẩm live-action này đồng thời cũng nhận phản hồi không mấy tích cực từ khán giả. Người xem bày tỏ sự ngán ngẩm từ khâu dàn dựng đơn điệu, bối cảnh thiếu đột phá. Gần đây, tâm điểm gây tranh cãi tiếp tục chuyển hướng sang diễn xuất và đài từ của nữ chính Shin Min Ah.

Làn sóng chê bai bùng lên khi một phân đoạn của Hoàng Hậu Tái Hôn viral trên X. Trong cảnh này, Shin Min Ah xuất hiện trong bộ trang phục hoàng gia lộng lẫy, cô giơ ngón tay trỏ lên đưa ra một cử chỉ cảnh cáo. Tuy nhiên, thay vì tạo ra một khoảnh khắc quyền lực chốn cung đình, đoạn clip lại khiến người xem thấy gượng gạo.

Phân đoạn gây tranh cãi của Shin Min Ah

Xét riêng về tạo hình, đây là một khoảnh khắc đẹp và có tiềm năng trở thành cảnh phim thể hiện khí chất của Navier - Hoàng hậu của Đế quốc Phương Đông. Song, nhiều người cho rằng giọng thoại của Shin Min Ah quá nhỏ, thiếu lực, cách nhả chữ và phát âm cũng chưa đủ rõ ràng. Thay vì tạo cảm giác uy nghiêm của một vị hoàng hậu, cách cô thể hiện lời thoại lại bị nhận xét là thều thào, hụt hơi, thậm chí có phần thiếu sức sống. Biểu cảm gương mặt cũng bị cho là khá nhạt nhòa, chưa thể hiện được sự quyết đoán cần có ở nhân vật.

Bên cạnh đó, không ít bình luận còn cho rằng cử chỉ tay của nữ diễn viên vốn có thể tạo điểm nhấn cho phân cảnh, nhưng cách xử lý lại khiến khoảnh khắc này trở nên gượng gạo. Một số ý kiến bênh vực Shin Min Ah, cho rằng góc máy và cách dàn dựng của đạo diễn quá đơn điệu, liên tục giữ một khung hình từ phần thân trên mà không có những cú máy cận bàn tay hay gương mặt để tăng sức nặng cho hành động. Dẫu vậy, ngay cả những người không hoàn toàn đổ lỗi cho diễn viên cũng thừa nhận phần thoại và biểu cảm của cô chưa thực sự thuyết phục.

Tranh cãi lần này cũng nhanh chóng kéo câu chuyện trở lại với năng lực diễn xuất của Shin Min Ah. Ra mắt từ năm 2001, Shin Min Ah đã có hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình lẫn điện ảnh, xây dựng được hình ảnh mỹ nhân có nhan sắc riêng, nụ cười duyên dáng và khả năng tạo thiện cảm tốt với khán giả. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những vai diễn gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên, dấu ấn lớn nhất vẫn thường nằm ở sức hút cá nhân và hình tượng nhân vật hơn là những màn phô diễn kỹ thuật diễn xuất thực sự xuất sắc.

Vai diễn đáng nhớ nhất của Shin Min Ah có lẽ vẫn là nàng hồ ly chín đuôi Gu Mi Ho trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly (2010). Với nét đáng yêu, tinh nghịch, đôi chút ngây ngô nhưng giàu cảm xúc, cô đã tạo nên một nhân vật có sức sống riêng, trở thành hình tượng gắn liền với tên tuổi mình suốt nhiều năm. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua Oh My Venus, Hometown Cha-Cha-Cha hay No Gain No Love. Những nhân vật này có màu sắc khác nhau nhưng nhìn chung vẫn khai thác khá tốt nét duyên dáng, hoạt bát và khả năng thể hiện những cảm xúc đời thường của cô.

Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly được cho là bộ phim đỉnh nhất của Shin Min Ah dù đã 16 năm trôi qua

Shin Min Ah không phải không có những lựa chọn vai diễn gai góc hơn. Trong Our Blues (2022), cô từng đảm nhận Min Seon Ah, một người phụ nữ mang nhiều tổn thương tâm lý, có cuộc sống phức tạp và phải vật lộn với những vấn đề nội tâm. Đây là vai diễn đòi hỏi nhiều hơn ở chiều sâu cảm xúc, cho thấy nữ diễn viên vẫn có ý thức thử sức với những hình tượng khác biệt. Tuy nhiên, Shin Min Ah chưa thực sự tạo được một vai diễn mang tính bước ngoặt về mặt diễn xuất, đủ sức khiến công chúng phải nhìn nhận cô như một diễn viên thực lực.

Khán giả cho rằng ngoại hình và hình tượng đẹp lấp liếm khả năng diễn xuất của Shin Min Ah

Điểm mạnh của cô vẫn là sự duyên dáng, nét đẹp dịu dàng và khả năng tạo thiện cảm, trong khi những nhân vật đòi hỏi khí chất mạnh mẽ, sự quyết đoán hay khả năng kiểm soát cảm xúc ở cường độ cao lại là thử thách lớn hơn. Navier có lẽ là một trường hợp như vậy. Nhân vật không đơn thuần cần một gương mặt đẹp trong những bộ váy áo lộng lẫy mà còn phải thể hiện được quyền lực thông qua từng ánh mắt, cử chỉ, cách nhả chữ và cả sự im lặng. Một người phụ nữ có thể giữ bình tĩnh trước sự phản bội, nhưng sự bình tĩnh đó phải khiến người đối diện cảm nhận được sức nặng, chứ không phải sự thiếu năng lượng. Đây là khác biệt mà Shin Min Ah đang chưa thể hiện trọn vẹn trong những phân cảnh gây tranh cãi.

Tạo hình Hoàng hậu đẹp, nhưng thiếu sự uy nghiêm

Thậm chí, một số khán giả còn nhận xét rằng nếu chỉ nhìn vào những gì Shin Min Ah thể hiện trong bộ phim, họ khó cảm nhận được sự uy nghiêm của Navier. Những gì bàn luận về cô cho đến hiện tại vẫn chỉ là nhan sắc và trang phục. Thậm chí, có người còn cho rằng nhắc đến Shin Min Ah, điều khiến họ nhớ đến đầu tiên lại là bà xã của Kim Woo Bin, thay vì một diễn viên chuyên nghiệp.

Có người lại chỉ nhớ đến cô là bà xã của Kim Woo Bin

Một số bình luận trên mạng xã hội: - Thành thật mà nói, diễn xuất của Shin Min Ah thực sự hơi gượng gạo - Nhưng mà mấy ngón tay nhìn buồn cười thật đấy - Lần đầu xem Shin Min Ah diễn là ở Our Blues, cô ấy cứ nói chuyện như đang thở dài, giọng cứ bị hụt hơi nên tôi tưởng đó là do đặc điểm của nhân vật. Hóa ra là vì cô ấy diễn không tốt à - Là hoàng hậu mà chẳng có chút uy nghiêm nào. Giọng thoại thì thều thào, thiếu sức sống - Cô ấy đẹp thật đấy, nhưng diễn xuất chẳng có chút cảm xúc nào cả - Tôi từng nghĩ Shin Min Ah sẽ rất hợp với hình tượng này, ai ngờ diễn xuất lại thành ra thế này - Cô ấy diễn vẫn như thời Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly. Dường như chẳng có nhiều tiến bộ - Nếu là một diễn viên khác thì chắc đã bị chỉ trích dữ dội hơn rồi - Tôi nghĩ đạo diễn cũng có vấn đề. Cách quay quá đơn điệu, không biết tận dụng những góc máy để tạo điểm nhấn - Cô ấy vốn rất hợp với những vai tươi sáng, đáng yêu. Nhưng một nhân vật mạnh mẽ và quyết đoán như Navier thì có lẽ không phù hợp - Chỉ nhớ đến cô ấy là bà xã của Kim Woo Bin chứ sự nghiệp diễn xuất thì có gì nổi bật lắm đâu - Hết cứu, Shin Min Ah thực sự diễn chán từ hồi mới debut đến giờ luôn. Nhưng nhờ có hình tượng tốt mà vẫn nhận vai đều đặn, cái đó cũng được coi là một năng lực đấy. Có điều...

Tất nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng không nên đánh giá toàn bộ màn thể hiện của Shin Min Ah chỉ qua một đoạn clip ngắn. Một số khán giả vẫn dành lời khen cho nhan sắc và tạo hình của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét những phân cảnh khác trong phim không đến mức tệ. Cũng cần nhìn nhận rằng một cảnh phim chưa thực sự hiệu quả có thể đến từ nhiều yếu tố, bao gồm kịch bản, chỉ đạo diễn xuất và cách dựng hình, chứ không hoàn toàn nằm ở diễn viên.

Dẫu vậy, với một nhân vật có sức nặng như Navier, việc Shin Min Ah chưa tạo được cảm giác thuyết phục ngay ở những phân cảnh thể hiện khí chất hoàng hậu vẫn là điều đáng tiếc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, khán giả có quyền kỳ vọng nữ diễn viên sẽ mang đến một màu sắc mới, thay vì tiếp tục dựa vào những ưu điểm vốn đã quá quen thuộc.

Về Hoàng Hậu Tái Hôn, đây là bộ phim tình cảm giả tưởng, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon nổi tiếng cùng tên, lấy bối cảnh hai đế quốc Đông - Tây với những cuộc đấu đá quyền lực, tình yêu và phản bội chốn hoàng cung. Câu chuyện xoay quanh Navier (Shin Min Ah), vị hoàng hậu tài sắc vẹn toàn của Đế quốc Phương Đông. Cô có cuộc hôn nhân lâu năm với Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon), người bạn thanh mai trúc mã từng cùng cô trưởng thành và cai trị đất nước. Tuy nhiên, cuộc sống tưởng chừng yên ổn của Navier bắt đầu đảo lộn khi Sovieshu đem lòng say mê Rashta (Lee Se Young), một nữ nô lệ bỏ trốn được nhà vua cứu giúp. Không chỉ đưa Rashta vào cung, Sovieshu còn ruồng bỏ người vợ đã đồng hành cùng mình suốt nhiều năm để cưới tình nhân.

Thay vì đau khổ níu kéo hay chấp nhận số phận bị phế truất, Navier đồng ý ly hôn với Sovieshu nhưng yêu cầu được tái hôn với Heinrey (Lee Jong Suk), thái tử của Đế quốc Phương Tây. Heinrey vốn là một hoàng tử bí ẩn, nổi tiếng đào hoa, nhiều bí mật và ban đầu tiếp cận Navier với những mục đích riêng. Thế nhưng, qua thời gian, anh dần nảy sinh tình cảm thực sự với cô. Từ đây, câu chuyện mở ra hàng loạt biến động trong hoàng cung, về những mối quan hệ tình cảm cá nhân còn có thể làm thay đổi cục diện chính trị giữa hai đế quốc.

Nguồn: Pann