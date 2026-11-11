Phim Việt được lãnh đạo TP. Bắc Ninh khen ngợi: Quảng bá cả loạt di sản, quay cảnh nào cũng đẹp mê hồn

Chị Chị Em Em 3 không chỉ chinh phục phòng vé với doanh thu vượt 100 tỷ đồng mà còn nhận được lời khen từ đại diện lãnh đạo ngành văn hóa Bắc Ninh.

Sau khi chính thức vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng, Chị Chị Em Em 3 tiếp tục hành trình gặp gỡ khán giả tại các tỉnh thành phía Bắc. Đáng chú ý, trong buổi chiếu phim đặc biệt diễn ra tại Bắc Ninh, bộ phim đã nhận được những lời ghi nhận tích cực từ đại diện lãnh đạo ngành văn hóa địa phương. Không chỉ là câu chuyện tình yêu nhiều ngang trái của những người phụ nữ trong bối cảnh Bắc Bộ xưa, tác phẩm còn trở thành một cách quảng bá hình ảnh vùng đất quan họ đến đông đảo khán giả.

Ekip Chị Chị Em Em 3 gặp gỡ khán giả Bắc Ninh (Ảnh: NSX)

Cụ thể, sáng 9/11, nhà sản xuất Will Vũ, đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, NSND Lê Khanh và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã đến dâng hương tại chùa Bổ Đà. Đây là di tích cấp quốc gia, đồng thời cũng là địa điểm tổ chức lễ khai máy và một trong những bối cảnh quan trọng của bộ phim. Chuyến trở lại này mang ý nghĩa đặc biệt với đoàn làm phim, khi Bắc Ninh không chỉ là nơi ghi hình mà còn góp phần tạo nên không gian văn hóa cho toàn bộ câu chuyện.

Ngoài chùa Bổ Đà, nhiều địa danh nổi tiếng của Bắc Ninh cũng xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 như Thành cổ Bắc Ninh, làng nghề Đồng Kỵ, làng nghề Đình Bảng, làng cổ Hiên Vân, đền làng Phù Lưu, bến nước sông Cầu, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và Cây cô đơn. Những khung cảnh này góp phần tái hiện không khí Bắc Bộ xưa, đồng thời đưa nét đẹp kiến trúc, cảnh quan và văn hóa địa phương đến gần hơn với người xem.

Nhiều bối cảnh đẹp của Bắc Ninh được đưa lên phim (Ảnh: NSX)

Tại buổi chiếu phim đặc biệt nhằm tri ân sự hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, ông Đỗ Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh - đã dành những lời ghi nhận cho đoàn làm phim. Ông cho biết bản thân rất ấn tượng với những cảnh quay sử dụng bối cảnh của địa phương, đồng thời chúc mừng bộ phim khi nhận được sự đón nhận tích cực từ khán giả và đạt thành tích doanh thu tốt.

Đáng chú ý, ông Đỗ Tuấn Khoa đánh giá thông qua hình ảnh và nội dung của tác phẩm, các di sản, di tích, danh lam thắng cảnh của thành phố Bắc Ninh đã được quảng bá đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đại diện lãnh đạo ngành văn hóa địa phương nhấn mạnh đây là một thành công của bộ phim.

Ông Đỗ Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Bắc Ninh - đã dành những lời ghi nhận cho đoàn làm phim (Ảnh: NSX)

Đây cũng là một trong những giá trị đáng chú ý mà Chị Chị Em Em 3 mang lại bên cạnh câu chuyện điện ảnh. Thay vì chỉ sử dụng bối cảnh địa phương làm phông nền, bộ phim đưa nhiều địa danh và chất liệu văn hóa Bắc Ninh vào thế giới của các nhân vật, tạo nên một không gian có bản sắc riêng.

Về phía nhà sản xuất Will Vũ, anh cũng không giấu được sự xúc động khi có dịp trở lại nơi đã đồng hành cùng đoàn làm phim trong suốt quá trình sản xuất. Anh chia sẻ toàn bộ bối cảnh của Chị Chị Em Em 3 đều được quay tại Bắc Ninh, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và người dân địa phương vì đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho ekip hoàn thành tác phẩm.

(Ảnh: NSX)

NSX Will Vũ và ekip làm phim không giấu được xúc động khi nhận những bó hoa lãnh đạo thành phố

Hiện tại, Chị Chị Em Em 3 vẫn đang được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Sau cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng và những phản hồi tích cực từ khán giả, tác phẩm tiếp tục ghi dấu ấn trên phòng vé, đồng thời có thêm một thành quả đáng chú ý khi đưa hình ảnh văn hóa, cảnh sắc Bắc Ninh đến với công chúng thông qua điện ảnh.