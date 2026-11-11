Đôi dép của Ninh Dương Lan Ngọc hiện còn đang viral hơn chủ nhân của nó.

Dù đã ra rạp được một thời gian, Chị Chị Em Em 3 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tục tạo được sức hút tại phòng vé. Bộ phim đã chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng, trong khi dàn diễn viên và ekip vẫn tích cực thực hiện các buổi cinetour tại nhiều tỉnh thành để giao lưu, quảng bá tác phẩm và gặp gỡ khán giả. Trong chuyến cinetour tại Hà Nội ngày 10/11, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội vì một tình huống dở khóc dở cười.

Xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên lựa chọn một bộ trang phục mang tông trắng chủ đạo, toát lên vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng. Chiếc váy trắng dáng dài với chất liệu mỏng nhẹ, phần thân trên được thiết kế ôm vừa vặn, kết hợp tay áo xuyên thấu và những chi tiết dây buộc rủ xuống tạo cảm giác mềm mại, nữ tính. Mái tóc nâu được buộc lệch sang một bên, buông dài qua vai càng tôn lên đường nét dịu dàng trên gương mặt cũng gợi nhắc đến những tạo hình trong phim của Thị Liễu. Lan Ngọc gần như ghi điểm tuyệt đối với diện mạo chỉn chu, nhã nhặn nhưng vẫn đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Nụ cười rạng rỡ thường trực cũng giúp nữ diễn viên ghi điểm trong những khoảnh khắc giao lưu cùng đồng nghiệp và người hâm mộ.

Ninh Dương Lan Ngọc đi dép hồng tới cinetour Hà Nội, vô tình làm văng cả dép ra khỏi chân

Thế nhưng, nếu nhìn xuống phía dưới, người hâm mộ đã phát hiện một chi tiết có phần lệch tông với tổng thể trang phục: đôi dép Crocs màu hồng neon nổi bật. Giữa bộ cánh trắng thanh lịch, đôi dép màu sắc rực rỡ vô tình trở thành điểm nhấn không ai ngờ tới, khiến outfit trở nên lạc quẻ. Chưa dừng lại ở đó, trong lúc di chuyển, Lan Ngọc còn có khoảnh khắc vấp chân làm chiếc dép bay ra khỏi chân. Khoảnh khắc hậu đậu này khiến netizen không khỏi thích thú, trêu vui nữ diễn viên là dù đã 36 tuổi nhưng tâm hồn vẫn như thiếu nữ 18 đôi mươi.

Tạo hình quá đỗi kiều diễm, ngọt ngào...

Đi kèm một đôi crocs hồng, đã thế lúc di chuyển còn vô tình vấp làm để lộ đôi dép

Một số bình luận của netizen: - Ai mách bả đi dép Crocs hồng đi cinetour vậy. - Tui trừ 1 điểm cho stylist nghen. - Nhí nhố nhắng nhít ghê chứ, ai nghĩ Tư đã 36 tuổi. - Đôi dép hồng cánh sen buồn cười thật chứ, lệch tone với cả đội hình luôn. - Tư thích thì Tư đi thui, ai cấm được Tư của tui.

Sau Cô Gái Từ Quá Khứ, Ninh Dương Lan Ngọc có khoảng 4 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng. Đây cũng là quãng thời gian cô tập trung vào các hoạt động giải trí, gameshow và dành thời gian nhìn nhận, trau dồi bản thân. Lan Ngọc từng chia sẻ có giai đoạn cô cảm thấy năng lực diễn xuất của mình bị chững lại, vì vậy muốn tạm dừng để tìm kiếm những trải nghiệm mới và chờ đợi dự án thực sự phù hợp.

Năm 2026, Ninh Dương Lan Ngọc chính thức trở lại với điện ảnh qua Chị Chị Em Em 3, đảm nhận vai Thị Liễu - cô gái 26 tuổi có mối tình từ thuở nhỏ với Văn Tài (Quốc Anh), nhưng anh lại chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu (Kỳ Duyên). Đây là nhân vật có nhiều lớp tâm lý, đòi hỏi nữ diễn viên phải tiết chế nguồn năng lượng hoạt bát vốn là thế mạnh quen thuộc để thể hiện những giằng xé nội tâm và lựa chọn bản năng. Bản thân Lan Ngọc cũng xem đây là cơ hội để thử nghiệm một cách diễn khác, thay vì tiếp tục lặp lại những hình tượng từng làm nên tên tuổi.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2027, nữ diễn viên dự kiến tiếp tục xuất hiện trong Mật Mã Đông Dương - dự án điện ảnh đề tài tình báo do Điện ảnh Công an nhân dân phối hợp sản xuất, dự kiến ra rạp dịp 30/4/2027. Trong phim, Lan Ngọc đảm nhận vai nữ tình báo, đứng chung khung hình với những gương mặt như Quang Tuấn, Doãn Quốc Đam, Trâm Anh và NSND Trung Anh. Đây được xem là thử thách đáng kể bởi nhân vật được xây dựng trên những nguyên mẫu và sự kiện có thật, đòi hỏi cô phải tìm hiểu sâu về lịch sử, tâm lý cũng như thế giới nội tâm của người làm công tác tình báo.

Bên cạnh diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc còn chuẩn bị một cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp: fan meeting đầu tiên sau gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Sự kiện mang tên Hành Trình Cảm Xúc dự kiến diễn ra vào ngày 21/11 sắp tới. Buổi gặp gỡ được giới thiệu là dịp để Lan Ngọc và người hâm mộ cùng nhìn lại chặng đường gần 20 năm hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, dàn khách mời xác nhận tham gia gồm hội chị em LUNAS, Ngô Kiến Huy, Lâm Vỹ Dạ, Steven Nguyễn, Chi Pu, Kỳ Duyên và Quốc Anh.