Tiếc cho Ninh Dương Lan Ngọc

Ninh Dương Lan Ngọc trở lại, kéo theo rất nhiều tranh cãi trên MXH.

Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với Chị Chị Em Em 3 trong sự chờ đợi của không ít khán giả. Vẫn là gương mặt quen thuộc với nhan sắc nổi bật, lần này, nữ diễn viên vào vai Thị Liễu - người phụ nữ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, mang theo mối tình dang dở và những tổn thương tích tụ suốt nhiều năm. Sau 3 ngày công chiếu, nhân vật của Lan Ngọc trở thành một trong những "vấn đề" xoay quanh bộ phim được nhắc đến nhiều nhất trên MXH. Có vẻ là, vai diễn được kỳ vọng đánh dấu sự trở lại của Lan Ngọc lại chưa tạo được sự ủng hộ như mong đợi.

Ảnh: NSX

Trong Chị Chị Em Em 3, Thị Liễu cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn) trở về quê dự đám cưới của em gái Thị Mầu (Kỳ Duyên) và Văn Tài (Quốc Anh). Tại đây, Thị Liễu gặp lại Văn Tài - mối tình đầu dang dở. Những rung động cũ nhanh chóng sống dậy, kéo hai người vào mối quan hệ sai trái. Thị Liễu là vợ Văn Cường, còn Văn Tài chuẩn bị cưới Thị Mầu, nhưng họ vẫn tiếp tục tình cảm, đẩy câu chuyện vào vòng xoáy phản bội, ghen tuông và trả thù.

Ảnh: NSX

Không khó hiểu khi Thị Liễu trở thành nhân vật gây tranh luận. Cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với Văn Cường được khắc họa là ngột ngạt, đầy tính kiểm soát và bạo lực. Hoàn cảnh đó khiến người xem hiểu khao khát được yêu thương của Thị Liễu. Tuy nhiên, người mà cô lựa chọn để "được yêu" lại là Văn Tài - chồng sắp cưới của em gái mình. Từ đây, không còn đơn thuần là câu chuyện một người phụ nữ tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh mà còn về sự phản bội và những tổn thương cô gây ra cho người thân.

Ảnh: NSX

Tranh cãi càng lớn khi có ý kiến cho rằng Chị Chị Em Em 3 có xu hướng lãng mạn hóa mối tình ngoài luồng giữa Thị Liễu và Văn Tài. Thị Mầu - người em gái bị chị mình chen vào chuyện tình cảm - lại được đặt vào vị trí gây cản trở, khiến người xem khó tìm thấy sự công bằng trong cách phân chia thiện - ác. Trong khi đó, Thị Liễu và Văn Tài được trao không gian để thể hiện nỗi nhớ nhung, sự day dứt và khát vọng đến với nhau. Một số ý kiến vì thế đặt câu hỏi liệu tác phẩm có đang lấy danh nghĩa tình yêu để hợp thức hóa hành vi phản bội, "tiểu tam" hay không.

Tất nhiên, việc xây dựng một nhân vật ngoại tình không đồng nghĩa với việc bộ phim cổ xúy ngoại tình. Nhưng với Chị Chị Em Em 3, câu hỏi đó không được giải quyết thật thuyết phục. Phim đặt ra những ràng buộc của hôn nhân, lễ giáo và khát vọng tự do của người phụ nữ, nhưng chưa làm rõ ranh giới giữa việc đấu tranh cho hạnh phúc cá nhân với việc bất chấp cảm xúc, quyền lợi của người khác. Thị Liễu có thể đáng thương vì cuộc hôn nhân với Văn Cường, nhưng cô cũng "đáng ghét" khi "cướp chồng" em gái.

Ảnh: NSX

Còn việc Chị Chị Em Em 3 có thực sự cổ xúy cho tiểu tam hay không, Steven Nguyễn đã lên tiếng đùa rằng: "Nhìn một cách tích cực thì bộ phim không cổ xúy tiểu tam. Bộ phim đang đưa cách thức tiểu tam hoạt động để cảnh báo cho chị em phụ nữ". Chỉ riêng cách nói vui này đã thể hiện bản thân diễn viên cũng nhận thấy Thị Liễu là một "tiểu tam", cần phải dè chừng và "cảnh báo" đến chị em. Nhưng kết phim càng gây khó chịu khi Thị Mầu lại nhận kết đắng, còn Thị Liễu thì vẫn bình yên và có một gia đình nhỏ mới. Vậy sau tất cả, "tiểu tam" là người thắng?

Đảm nhận một nhân vật gây khó chịu như vậy để đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng sau 4 năm, Ninh Dương Lan Ngọc khiến nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối. Tiếc vì đó không phải là một nhân vật xứng tầm. Tiếc vì nhân vật bị đặt trong một câu chuyện thiếu thuyết phục, khó đồng cảm. Tiếc vì một "ngọc nữ" màn ảnh lại rơi vào mớ bòng bong của những tình tiết thiếu "nực cười" và phản cảm.

Ảnh: NSX

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng: "Mình đi coi vì chị, ngoài khúc tranh cãi ra thì không đọng lại gì hết trơn, cảnh nóng quá nhiều làm người xem ngượng vì thô dã man", hay "Chị ơi, sau này nhớ chọn kịch bản nào có logic và thực sự ý nghĩa nha... Trong sự nghiệp diễn xuất của không nên có kịch bản nào như này, nó sai lè, cổ súy cho chuyện ngoại tình ấy ạ".

Cũng có người không giấu được sự thất vọng mà đặt dấu chấm hỏi: "Còn kịch bản thì dở kinh khủng, tại sao tiểu tam cuối cùng lại sống tốt???", "Tưởng chị nói 4 năm mới quay lại vì phải chọn kịch bản phù hợp, và đây là cái kịch bản chị lựa chọn đó hả?". Việc bình thường hóa những tư tưởng lệch lạc đã biến một vai diễn được đầu tư công phu thành một điểm trừ trong mắt công chúng. Mà Lan Ngọc lại là một ngôi sao có sức ảnh hưởng nên càng cần cẩn trọng khi nhận một kịch bản phim ảnh.

Ảnh: FBNV

Sau 4 năm vắng bóng, Ninh Dương Lan Ngọc có lẽ mong muốn trở lại với một vai diễn đủ khác biệt để khán giả nhìn thấy khía cạnh mới trong khả năng diễn xuất. Nữ diễn viên không né tránh hình tượng phức tạp, thậm chí sẵn sàng để nhân vật của mình trở thành tâm điểm tranh luận. Nhưng một vai diễn gây tranh cãi không đồng nghĩa với một vai diễn thành công.

Lan Ngọc vẫn có nhan sắc, kinh nghiệm và những khoảnh khắc diễn xuất xuất thần trong lần trở lại này. Nhưng tiếc cho Lan Ngọc, bởi Thị Liễu có thể là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của cô, nếu bộ phim phát triển nhân vật thuyết phục hơn.