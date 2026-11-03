Đầu Xuân Tươi Sáng giành loạt giải thưởng đầu tiên năm 2026

Giành 4 giải tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2026, bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng gây dấu ấn tốt và được ghi nhận sáng tạo của ekip, sức ảnh hưởng của tác phẩm.

Trong Đêm hội Tầm nhìn Weibo 2026, Đầu xuân tươi sáng đã giành giải thưởng Tác phẩm có sức ảnh hưởng của năm, Tác phẩm IP văn học chuyển thể điện ảnh và truyền hình của năm, Diễn viên có sức hút của năm và Biên kịch xuất sắc của năm. Các giải thưởng đã ghi nhận dấu ấn của tác phẩm, giá trị chất liệu văn học quá quá trình chuyển thể lên màn ảnh và đặc biệt là nữ diễn viên Tôn Thiên được yêu mến qua vai Thượng Chi Đào. Tác giả nguyên tác Cô Nương Đừng Khóc lần đầu xuất hiện trước ống kính truyền thông để nhận giải cùng đoàn phim, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện.

Ra mắt ngày 26/8/2026, Đầu xuân tươi sáng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Theo số liệu được cung cấp, phim đạt mức nhiệt độ hơn 10.000 trên nền tảng sau 4 ngày phát sóng, lập kỷ lục ở dòng phim tình cảm hiện đại trong năm. Trong phim, Tôn Thiên vào vai Thượng Chi Đào, một cô gái trẻ ở Thiên Tân rời quê đến Bắc Kinh lập nghiệp). Nhân vật mang vẻ ngoài dịu dàng, có phần rụt rè nhưng từng bước khẳng định bản thân trong môi trường công sở và có mối tình lãng mạn nhưng cũng nhiều trắc trở với Loan Niệm (Tỉnh Bách Nhiên đóng). Cả hai từ mối quan hệ nhiều chênh lệch về tuổi tác, địa vị đã dần dần thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành.

Bốn giải thưởng tại Đại hội Tầm nhìn Weibo 2026 là dấu mốc đáng chú ý đối với bộ phim kể từ khi gây cơn sốt toàn cầu. Từ nguyên tác văn học đến kịch bản, diễn xuất và sức ảnh hưởng của bộ phim, các hạng mục vinh danh cho thấy thành công của một tác phẩm truyền hình được tạo nên từ nhiều mắt xích sáng tạo. Từ trước đến nay, các bộ phim tình cảm công sở hiếm khi có được thành tích tốt như vậy. Đầu xuân tươi sáng còn được chọn để tổ chức tọa đàm báo cáo điển hình cho phim truyền hình Hoa ngữ.

Tôn Thiên phát biểu khi nhận giải thưởng. (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi phim lên sóng, lựa chọn diễn viên từng gây tranh luận do ngoại hình cao ráo, sắc sảo của Tôn Thiên được cho là khác biệt với hình dung về nhân vật trong nguyên tác. Tuy nhiên, những chi tiết diễn xuất như dáng vai thu lại, ánh mắt dè dặt hay cách nắm chặt quai túi khi phỏng vấn đã góp phần tạo nên hình ảnh Thượng Chi Đào gần gũi với khán giả.

Thành công của vai diễn tiếp tục mở rộng dấu ấn của nữ diễn viên trong năm 2026. Tại Đại hội Tầm nhìn Weibo, ba bộ phim do cô đóng chính gồm Người làm ăn lớn, Tình yêu của kẻ thực dụng và Đầu xuân tươi sáng đều lọt danh sách đề cử thường niên.

Với Tôn Thiên, giải thưởng Diễn viên có sức hút của năm là sự ghi nhận cho vai Thượng Chi Đào và hành trình xây dựng dấu ấn qua những vai diễn đa dạng. Với đoàn phim, đây cũng là động lực để tiếp tục mang đến những câu chuyện và nhân vật có khả năng kết nối với khán giả.