Phim 18+ phá kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, nam chính "sửa mặt" 18 lần gây chấn động toàn thế giới

Bộ phim 18+ này đang rất hot trên BXH doanh thu phòng vé Việt, thậm chí phá kỷ lục doanh số mọi thời đại.

Ra mắt vào cuối tháng 10 qua, phim 18+ Clayface tạo nên một cú sốc lớn tại phòng vé toàn cầu khi liên tục phá vỡ các cột mốc doanh thu ấn tượng. Sau tuần đầu tiên ra mắt, tác phẩm kinh dị thân thể đến từ DC đã đạt mốc 83 triệu USD, vươn lên trở thành dự án thuộc thể loại này có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh. Thành tích này đã chính thức vượt qua kỷ lục 78 triệu USD mà hiện tượng The Substance từng thiết lập trước đó.

Tại Việt Nam, Clayface cũng là phim nước ngoài đang gây sốt nhất phòng vé hiện tại, khi có doanh số trong ngày chỉ xếp sau Chị Chị Em Em 3. Hiện tại, siêu phẩm của đạo diễn James Watkins đã vượt qua mốc 6 tỷ đồng - con số ấn tượng cho một dự án kinh dị không quá rầm rộ.

Clayface là phim nước ngoài đứng top 1 phòng vé Việt

Thành công của Clayface đánh dấu sự đổi mới về mặt nội dung của DC, sau khi vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng có những thăng trầm nhất định. Thay vì đi theo lối mòn về các siêu anh hùng cứu thế giới, dự án xoáy sâu vào góc khuất phản diện giống The Joker hay The Penguin - những siêu tội phạm đã gây bùng nổ màn ảnh toàn cầu trước đó. Lần này, phim chọn Matt Hagen - một nam diễn viên đang lên của Hollywood bất ngờ bị "hủy dung" vì scandal tình ái, và chọn tìm đến thí nghiệm nanobot của một nữ bác sĩ tên Caitlyn Corr để trở lại hình dạng ban đầu.

Lần đầu tiên từ trước đến nay, nguyên tác siêu anh hùng chạm ngõ thể loại kinh dị thân thể vốn vô cùng kén người xem. Clayface được giới chuyên môn đánh giá là một trong những dự án có chất lượng nghệ thuật và cá tính rõ nét nhất mà hãng sản xuất được trong vài năm trở lại đây. Clayface dễ làm khán giả liên tưởng đến The Substance. - hiện tượng Oscar năm 2025 nhưng vẫn có hướng tiếp cận đặc sắc của riêng mình. Những phân cảnh tùng xẻo, biến dạng ngoại hình được thực hiện chủ yếu bằng hóa trang thực tế, khiến người xem phải bám chặt thành ghế.

Đóng góp vào thành công của bộ phim là màn thể hiện của nam diễn viên Tom Rhys Harries trong vai Matt Hagen. Để hóa thân vào vai diễn này, anh đã phải trải qua quá trình làm việc vô cùng khắc nghiệt. Mỗi ngày ghi hình, Harries phải dành nhiều giờ liên tục trong phòng trang điểm để gắn các lớp silicon, chất tạo keo và đạo cụ dày đặc lên toàn bộ khuôn mặt và cơ thể. Chàng sao nam chia sẻ rằng việc phải thở và cử động cơ mặt dưới lớp hóa trang nặng nề, với tổng cộng 18 công đoạn để có được hình tượng ám ảnh trên phim.

Một chi tiết thú vị trong quá trình ghi hình là phản ứng hốt hoảng từ Tom Rhys Harries khi lần đầu tiên nhìn thấy bản thân trong gương với diện mạo mới. Sự ngột ngạt và cảm giác tột cùng khi thấy diện mạo bị phá hủy ngoài đời thực đã được anh đưa trực tiếp vào diễn xuất, phản ánh chân thực nỗi dằn xé nội tâm của Matt Hagen khi đối mặt với bi kịch của đời mình.