Đời thăng trầm của nam diễn viên nổi tiếng phim Đất Phương Nam sau gần 30 năm

Từng được khán giả yêu mến qua vai diễn thằng Cò trong bộ phim Đất Phương Nam, Phùng Ngọc có quãng thời gian dài rời xa màn ảnh và trải qua không ít thăng trầm.

Phùng Ngọc sinh năm 1984 tại Bình Dương (cũ). Từ nhỏ, anh đã theo một người bác lên TP.HCM phụ giúp việc nhà, đồng thời theo bác làm nghề ảo thuật. Cơ duyên với nghệ thuật đến với anh khi tham gia bộ phim Đất phương Nam. Vai thằng Cò giúp Phùng Ngọc trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả, song sau thành công này, anh dần ít xuất hiện trên màn ảnh.

Ra mắt năm 1997, Đất phương Nam nhanh chóng trở thành tác phẩm truyền hình được nhiều thế hệ khán giả yêu thích. Bên cạnh bé An do Hùng Thuận thủ vai, nhân vật Cò của Phùng Ngọc cũng để lại dấu ấn nhờ vẻ ngoài đen nhẻm, nét chân chất và lối diễn xuất tự nhiên, mộc mạc. Hình ảnh cậu bé thân thuộc ấy gắn liền với ký ức của nhiều người xem.

Sau bộ phim, Phùng Ngọc gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, anh vẫn được nhiều người nhận ra và gọi bằng cái tên thằng Cò. Với nam diễn viên, đây là vai diễn đáng nhớ, gắn với một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời.

Ánh hào quang từ bộ phim từng được yêu thích không giúp cuộc sống của Phùng Ngọc trở nên sung túc. Rời xa phim ảnh, anh phải xoay xở với nhiều công việc khác nhau, từ lao động phổ thông, làm nghề tự do đến bán hàng trực tuyến. Có giai đoạn, nam diễn viên gặp khó khăn về tài chính và phải đối mặt với nhiều khoản nợ.

Phùng Ngọc từng chia sẻ anh nghỉ học từ năm lớp 9 rồi trở về Bình Dương học nghề cắt tóc. Để trang trải cuộc sống, anh lần lượt làm bảo vệ, thợ hớt tóc, bán quần áo vỉa hè và chạy xe ôm.

Công việc bấp bênh khiến nam diễn viên nhiều lần phải chuyển nơi sinh sống để tìm kế mưu sinh. Anh từng rong ruổi qua Vĩnh Long, Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Dương, TP.HCM rồi đến Phú Quốc. Tuy nhiên, mỗi nơi anh thường chỉ ở lại khoảng 2-3 năm trước khi tiếp tục chuyển đi.

Trong thời gian dịch COVID-19 ảnh hưởng đến công việc, Phùng Ngọc lên Bình Phước nhận trông coi vườn cao su. Công việc của anh là theo dõi quá trình thu hoạch mủ và ghi chép sản lượng. Sau một thời gian, vì lo ngại nguy cơ mắc sốt rét, anh trở lại TP.HCM và chuyển sang làm bảo vệ.

Nam diễn viên làm việc 12 tiếng mỗi ngày, với mức lương khoảng 7-7,5 triệu đồng. Trong khi đó, tiền thuê phòng trọ hàng tháng là 1,5 triệu đồng. Sau dịch, thu nhập không đủ để trang trải các khoản chi phí, anh phải bán xe máy để trả nợ. Việc mất phương tiện đi lại cũng khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm bất tiện.

Hiện tại, nam diễn viên làm đại diện hình ảnh và livestream bán hàng cho một chuỗi nhà hàng lẩu. Ngoài công việc trước máy quay, anh còn trực tiếp hỗ trợ nhân viên tại quán, từ bưng bê, rót nước đến trò chuyện với thực khách. Sự thân thiện, gần gũi của Phùng Ngọc giúp anh nhận được thiện cảm từ những người ghé quán.

Theo chia sẻ của nam diễn viên, thu nhập hiện tại đủ để anh trang trải sinh hoạt và từng bước trả những khoản nợ cũ. Việc có thể thanh toán dần những khoản tiền còn thiếu, đặc biệt là với những người từng giúp đỡ mình lúc khó khăn, cũng khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Dù đã rời xa màn ảnh trong nhiều năm, Phùng Ngọc vẫn được khán giả nhớ đến qua vai thằng Cò năm nào. Hành trình mưu sinh với nhiều công việc khác nhau sau ánh đèn sân khấu cũng là một phần đáng chú ý trong cuộc sống của nam diễn viên.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)