Phim 18+ có Ninh Dương Lan Ngọc thu gần 70 tỷ đồng

Chị Chị Em Em 3 chiếm hơn 70% doanh thu rạp Việt trong ngày 1/11, tạo khoảng cách lớn với các phim còn lại. Án Mạng Karaoke tiến sát mốc 50 tỷ đồng nhưng mất vị trí dẫn đầu, trong khi Trại Buôn Người còn cách mục tiêu 500 tỷ đồng khoảng 7 tỷ đồng.

Khép lại cuối tuần từ 30/10-1/11, phòng vé Việt chứng kiến sự thay đổi ở nhóm dẫn đầu. Sau thời gian ngắn đứng đầu bảng doanh thu, Án mạng karaoke lùi xuống vị trí thứ tư trong ngày cuối tuần, khi Chị chị em em 3 ra mắt và nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Chị chị em em 3 bị chê vẫn gây sốt

Theo số liệu Box Office Vietnam, Án mạng karaoke thu hơn 1,5 tỷ đồng từ 16.649 vé bán ra qua 1.116 suất chiếu. Doanh thu lũy kế sau hai tuần đạt khoảng 46 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 4 tỷ đồng để chạm mốc 50 tỷ đồng.

Lượng suất chiếu của phim vẫn cao hơn Clayface và Trại buôn người, nhưng doanh thu trong ngày thấp hơn cả hai. Bình quân, mỗi suất Án mạng karaoke bán được gần 15 vé, trong khi Clayface đạt khoảng 20 vé và Trại buôn người gần 25 vé.

Ở vị trí dẫn đầu, Chị chị em em 3 thu hơn 17,36 tỷ đồng trong ngày 1/11 từ 188.467 vé/5.205 suất chiếu. Tác phẩm chiếm hơn 70% phòng vé ngày cuối tuần.

Phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng có Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh tham gia, công chiếu từ 30/10. Tính đến tối 1/11, tổng doanh thu của phim đạt hơn 67 tỷ đồng.

Án mạng karaoke có Thiên Ân đóng chính tiến sát mốc 50 tỷ đồng.

Chị chị em em 3 có số suất chiếu gấp khoảng 4,7 lần Án mạng karaoke và gần 7,7 lần Trại buôn người trong ngày 1/11. Bình quân mỗi suất bán được khoảng 36 vé, cao nhất trong bốn phim dẫn đầu.

Clayface đứng thứ hai trên bảng doanh thu cuối tuần với hơn 1,64 tỷ đồng, tương ứng 14.875 vé/736 suất chiếu. Tác phẩm của đạo diễn James Watkins kết thúc đợt mở màn với tổng doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Dù xếp ngay sau Chị chị em em 3 trong ngày, khoản thu của phim chỉ bằng chưa tới một phần mười đối thủ.

Trại buôn người đứng thứ ba, thu hơn 1,6 tỷ đồng từ 16.716 vé qua 675 suất chiếu. Doanh thu lũy kế tính đến tối 1/11 đạt khoảng 493 tỷ đồng. Phim còn cách mốc 500 tỷ đồng khoảng 7 tỷ đồng, nhưng dư địa tăng trưởng đã thu hẹp khi số suất chiếu giảm và các tác phẩm mới liên tục xuất hiện.

Ở nhóm tiếp theo, Ngự miêu phá án thu hơn 390 triệu đồng trong ngày từ 3.685 vé/396 suất. Shaun the Sheep: Quái lạ ghé nhà đạt gần 375 triệu đồng với 3.626 vé/203 suất. Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh thu gần 222 triệu đồng từ 3.377 vé/246 suất.

Chị chị em em 3 đang chiếm phần lớn doanh thu.

Chờ đợi sự trở lại của Võ Điền Gia Huy

Trong tuần từ 2-8/11, Bò sữa bay là phim Việt mới duy nhất ra rạp, cùng đợt với Thiên đường tăm tối, Chàng mèo mang mũ, Godzilla trừ không và Đơn hàng ma ám.

Bò sữa bay do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn, quy tụ Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy và Lãnh Thanh. Phim kết hợp hài, hành động và tâm lý, lấy bối cảnh một trang trại sữa. Nhân vật chính là người nông dân được giao nhiệm vụ đánh cắp công thức sữa để cứu gia đình, rồi vướng vào tình cảm với con gái ông chủ.

Là đại diện nội địa mới duy nhất, Bò sữa bay có cơ hội thu hút sự chú ý của khán giả quan tâm phim Việt. Tuy nhiên, lịch phát hành đặt tác phẩm vào đúng tuần thứ hai của Chị chị em em 3, thời điểm bộ phim này vẫn có lợi thế từ lượng khán giả và hệ thống suất chiếu trong tuần mở màn.

Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy đối đầu sau 7 năm đóng cặp ở Thưa mẹ con đi.

Với Chị chị em em 3, mốc 100 tỷ đồng còn cách khoảng 33 tỷ đồng. Kết quả những ngày đầu tạo nền tảng thuận lợi, nhưng khả năng duy trì doanh thu cần được kiểm chứng sau cuối tuần ra mắt.

Án mạng karaoke bước vào tuần tiếp theo với mục tiêu gần hơn là vượt 50 tỷ đồng. Trong khi đó, Trại buôn người cần duy trì lượng vé bán ra để tích lũy phần doanh thu còn thiếu cho mốc 500 tỷ đồng. Cả hai đều phải cạnh tranh với phim đang dẫn đầu và đợt phát hành ngày 6/11.

Phòng vé đầu tháng 11 có hai diễn biến đáng chú ý. Một phim mới là Chị chị em em 3 chiếm phần lớn doanh thu, còn các tác phẩm đang chiếu tìm cách kéo dài thời gian tiếp cận khán giả.

Việc Bò sữa bay và nhóm phim ngoại có thu hẹp được khoảng cách hay không sẽ rõ hơn qua lượng vé bán ra trong cuối tuần tới.