Hoa hậu Việt Nam đóng phim 18+ thắng giải quốc tế: Nhan sắc hiếm như tìm ngọc trong đá

Khán giả vô cùng tò mò về vai diễn mới của mỹ nhân này.

Mới đây, nhà sản xuất Bò Sữa Bay chính thức công bố phim được phân loại T18, dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên, trước thềm ra rạp vào ngày 6/11. Được giới thiệu là một nông trại “điên, độc, lạ”, phim gây tò mò bởi câu chuyện khác biệt so với mặt bằng phim Việt, kết hợp những tình huống hài hước, tréo ngoe với màu sắc tình cảm, gia đình và kịch tính. Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cầm trịch, quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh, Huy Tít và Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy.

Bò Sữa Bay được phân loại là phim 18+

Trước khi chuẩn bị ra mắt khán giả trong nước, Bò Sữa Bay đã có hành trình đáng chú ý trên trường quốc tế. Dự án được phát triển từ phim ngắn Tàn Sữa - tác phẩm từng lọt Top 5 phim ngắn xuất sắc tại cuộc thi Phim ngắn CJ 2024. Phiên bản phim dài tiếp tục giành giải Dự án phim thể loại xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025, đồng thời nhận giải Kantana Award - Picture tại Chợ dự án châu Á trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2025.

Phim từng nhận giải giải Kantana Award trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan 2025

Lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990, Bò Sữa Bay xoay quanh một công thức sữa đặc biệt được nghiên cứu tại đây, có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và được kỳ vọng mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người em trai lên kế hoạch đánh cắp công thức bí mật, tìm cách tiếp cận San (Ngọc Xuân) - nhà khoa học đứng sau phát minh này. Thế nhưng, kế hoạch dần chệch hướng khi Trâu nảy sinh tình cảm với San, kéo theo hàng loạt tình huống éo le và những mối quan hệ phức tạp tại nông trường.

Trong câu chuyện đó, Tiểu Vy đảm nhận vai Mai - cô gái làm việc tại Ban Đời sống của nông trường và dành tình cảm cho Trâu. Khi người mình thương dần nảy sinh tình cảm với San, Mai không còn giữ được sự bình tĩnh, nhiều lần tìm cách thể hiện “chủ quyền” và giành lại trái tim của Trâu. Nhân vật được giới thiệu là một cô gái chân thành, nhiệt huyết, yêu cuồng nhiệt nhưng cũng có những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ. Tạo hình của Tiểu Vy trong phim khá giản dị với bộ đồng phục công nhân màu xanh lam, mái tóc buộc gọn, khác hẳn hình ảnh lộng lẫy thường thấy của một hoa hậu.

Tạo hình của Tiểu Vy trong phim

Ngay từ teaser trailer, khoảnh khắc Tiểu Vy tặng cho nam chính một cú tát "trời giáng" khiến khán giả không khỏi tò mò về vai diễn mang tính bước ngoặt này. Ở cảnh khác, Mai còn bị trùm giang hồ Quân (Võ Điền Gia Huy) tra khảo vì nghi ngờ đang che giấu một bí mật. Những tình huống này phần cho thấy Tiểu Vy phải thử sức với dạng vai có nhiều diễn biến tâm lý và đòi hỏi năng lượng thể hiện mạnh mẽ.

Nhắc đến Tiểu Vy là nhớ ngay đến mỹ nhân được ưu ái gọi là “ngàn năm có một” hay “gương mặt tỷ lệ vàng”. Cô thường xuyên góp mặt trong danh sách những hoa hậu có nhan sắc nổi bật của showbiz Việt. Vẻ đẹp đó cũng là lợi thế giúp Tiểu Vy dễ dàng thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, Tiểu Vy liên tục thử sức với các dự án khác nhau, bắt đầu từ những vai phụ trong Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái và Mai. Cô bắt đầu đảm nhận vai nữ chính với Bộ Tứ Báo Thủ. Sau đó, trong năm 2026, Tiểu Vy tiếp tục tham gia Ốc Mượn Hồn và Bò Sữa Bay. Việc liên tục thử sức với các thể loại phim khác nhau từ kinh dị, tâm lý đến hài, kỳ ảo chứng minh nàng hậu Gen Z đang nghiêm túc với môn nghệ thuật thứ 7 và thoát khỏi danh xưng "bình hoa di động" hay định kiến "hoa hậu đóng phim".