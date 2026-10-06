Mỹ nhân Vbiz bị cả nước nhầm là Thượng uý: 10 tuổi đã là thần đồng, biến mất 6 năm trở lại quá đỉnh

Người phụ nữ này khiến công chúng vừa mê vừa nể.

Bảo Thanh (tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990) luôn được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh nhỏ. Với lối diễn xuất giàu cảm xúc, tự nhiên và đa dạng, cô thậm chí còn được ưu ái gọi là "bảo chứng rating" cho các dự án phim giờ vàng của VTV. Sự nổi tiếng của Bảo Thanh trong vũ trụ VFC không chỉ đến từ những con số tỷ suất người xem ấn tượng mà còn từ năng lực hóa thân xuất sắc, giúp cô chiếm trọn tình cảm của đông đảo khán giả truyền hình.

Bảo Thanh là mỹ nhân top đầu của vũ trụ VFC. (Ảnh: FBNV)

Cơ duyên phim ảnh đến với Bảo Thanh từ rất sớm. Năm 8 tuổi, nhờ gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt giàu biểu cảm, cô được đạo diễn Phi Tiến Sơn chọn vào vai bé Nụ trong bộ phim lấy đề tài chiến tranh mang tên Vào Nam Ra Bắc. Dù chưa từng qua trường lớp đào tạo và diễn xuất hoàn toàn bằng bản năng, cô bé 10 tuổi ngày ấy đã xuất sắc giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (năm 2001). Danh xưng "thần đồng diễn xuất" cũng gắn liền với Bảo Thanh từ thời điểm đó.

Bảo Thanh trong Vào Nam Ra Bắc. (Ảnh: NSX)

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Bảo Thanh liên tục khẳng định năng lực qua hàng loạt tác phẩm truyền hình như Hương Đất, Nốt Nhạc Con Gái, Trò Đời, Người Chồng Điên... Thời kỳ đỉnh cao khiến tên tuổi của cô bùng nổ là từ Sống Chung Với Mẹ Chồng - bộ phim mang cho cô giải thưởng Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2017. Đến Về Nhà Đi Con, Bảo Thanh hoàn thành cú đúp giải thưởng Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2019 và được vinh danh tại lễ trao giải quốc tế Asia Artist Awards (AAA) 2019.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật đại chúng, Bảo Thanh còn cống hiến tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Có một điều mà hầu như ai cũng mặc định là Bảo Thanh mang hàm Thượng úy. Song, gần đây, nữ diễn viên đã khẳng định lại cô chưa mang quân hàm như một số trang tin đăng tải. Công việc ở Nhà hát giúp Bảo Thanh duy trì đam mê diễn xuất và chủ động hơn trong công việc, nữ diễn viên cũng từng nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Về Nhà Đi Con là bộ phim giúp tên tuổi Bảo Thanh vụt sáng. (Ảnh: NSX)

Sống Chung Với Mẹ Chồng khẳng định thực lực của cô. (Ảnh: NSX)

Năm 2020, khi đang ở đỉnh cao phong độ, Bảo Thanh gây tiếc nuối khi thông báo tạm dừng đóng phim truyền hình dài tập. Bộ phim truyền hình cuối cùng cô tham gia trước khi "ở ẩn" là Những Ngày Không Quên - tác phẩm đặc biệt được thực hiện để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 của VTV.

Quyết định rời xa màn ảnh nhỏ suốt gần 6 năm qua được nữ diễn viên lựa chọn để tập trung thực hiện thiên chức làm mẹ lần thứ hai và dành trọn thời gian chăm sóc tổ ấm gia đình. Dù vắng bóng trên các khung giờ phim truyện, cuộc sống đời thường của cô vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Những Ngày Không Quên. (Ảnh: NSX)

Mới đây, Bảo Thanh bất ngờ trở lại dưới ánh đèn sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ trong vở kịch nói Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt. Đây là dự án phục dựng đặc biệt do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng theo tư duy nghệ thuật đương đại, có sự phối hợp giữa nghệ sĩ hai nước.

Trong tác phẩm này, Bảo Thanh hóa thân vào vai vợ anh hàng thịt - một nhân vật đòi hỏi chiều sâu tâm lý phức tạp với những dằn vặt nội tâm éo le khi người chồng đột ngột sống lại nhưng mang linh hồn của người khác. Màn thể hiện của nữ diễn viên khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích trước nét diễn sắc sảo, đằm thắm và bản lĩnh làm chủ sân khấu lão luyện. Được biết, vở kịch sau khi công diễn tại Hà Nội sẽ cùng đoàn nghệ sĩ lên đường sang biểu diễn tại Paris, Pháp trong khuôn khổ Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 diễn ra cuối tháng 10.

Bảo Thanh trong vở diễn Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt (Ảnh: NSX)