Võ Điền Gia Huy lần đầu xuất hiện sau biến cố, biểu cảm gây chú ý

Trạng thái của Võ Điền Gia Huy khiến khán giả quan tâm.

Tối nay (3/11), bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay sẽ tổ chức buổi premiere tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên và ê-kíp thực hiện. Trước thềm ra mắt, ngay từ sáng, đoàn phim đã có mặt tại rạp để thực hiện buổi cúng vé để mong cho tác phẩm có một mùa ra rạp hanh thông và thắng lớn. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu Võ Điền Gia Huy chính thức xuất hiện trước truyền thông sau biến cố mẹ ruột đột ngột qua đời cách đây không lâu.

Võ Điền Gia Huy chia sẻ hình ảnh tại buổi cúng máy

Trên trang cá nhân, Võ Điền Gia Huy nhanh chóng cập nhật tình hình, chia sẻ hình ảnh bên những xấp vé xem phim và check-in cùng các thành viên trong đoàn. Anh để lại dòng trạng thái đầy năng lượng: "Còn chờ gì nữa. Hiểu ý mình nói gì đúng hông?". Qua những hình ảnh mới, Gia Huy vẫn xuất hiện với vẻ ngoài khỏe khoắn, tích cực, cho thấy anh đang dần quay lại với nhịp độ công việc thường ngày. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả đã dành nhiều sự quan tâm, động viên anh trong giai đoạn khó khăn vừa qua.

Nam diễn viên cúng khai vé cùng đoàn phim

Trước đó, thông tin mẹ của Võ Điền Gia Huy qua đời đã khiến người hâm mộ xót xa. Thời điểm gia đình gặp chuyện buồn, rất đông khán giả đã liên tục gửi lời chia buồn sâu sắc, trong khi các đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí cũng đồng loạt tề tựu, gửi lời an ủi và động viên mong anh sớm vượt qua nỗi mất mát tinh thần quá lớn. Sự ra đi của mẹ là cú sốc lớn đối với Gia Huy. Anh phải tạm gác lại một số lịch trình cá nhân, đồng thời rút khỏi chương trình Dấu Chân Tình Thân sau khi cùng mẹ tham gia những tập đầu tiên.

Gia Huy vừa trải qua một khoảng thời gian khó khăn

Việc Gia Huy trở lại với hoạt động quảng bá Bò Sữa Bay vì thế càng nhận được sự quan tâm. Về nội dung, phim lấy bối cảnh một nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990, Bò Sữa Bay xoay quanh câu chuyện về một công thức sữa đặc biệt có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và mang lại giá trị kinh tế lớn. Để thoát khỏi cảnh nghèo khó, Trâu (Nguyễn Hùng) cùng ba người em lên kế hoạch đánh cắp công thức này, với sự trợ giúp của phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh). Tuy nhiên, mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi Trâu phải lòng San - nữ nhà khoa học cũng là người tạo ra công thức sữa bí mật.

Trong Bò Sữa Bay, Võ Điền Gia Huy đảm nhận vai Quân - con trai của một ông trùm khét tiếng trong vùng. Sở hữu vẻ ngoài bảnh bao, phong thái lạnh lùng, Quân là kiểu nhân vật có phần tàn bạo, gai góc với thế giới bên ngoài nhưng lại dành sự dịu dàng và tình cảm đặc biệt cho San. Anh yêu cô gái này và một lòng chung thủy, bất chấp những khác biệt về thân phận cũng như hoàn cảnh.

Vai Quân được xem là một màu sắc mới mẻ trong hành trình diễn xuất của Võ Điền Gia Huy. Nếu trước đó, anh từng ghi dấu với hình ảnh chàng trai giàu tình cảm, si tình trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, hay những vai diễn có màu sắc gai góc trong Tử Chiến Trên Không, Kẻ Ăn Hồn, thì lần này, nam diễn viên thử sức với một nhân vật có xuất thân giang hồ, vẻ ngoài bất cần và nội tâm nhiều mâu thuẫn. Sự đối lập giữa bản tính tàn nhẫn và tình yêu dành cho San hứa hẹn mang đến một khía cạnh khác trong khả năng hóa thân của anh.

Với câu chuyện kết hợp giữa tình cảm, hài hước, hành động và yếu tố kỳ ảo, Bò Sữa Bay là dự án điện ảnh đáng chú ý của mùa phim tháng 11. Tác phẩm do đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thực hiện, dự kiến chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 6/11/2026.