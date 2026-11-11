Cặp thông dịch viên gây bão với ảnh thẻ style "ông bà anh", đen trắng mờ căm nhưng đẹp điếng người

Ảnh chất lượng thấp nhưng nhan sắc của cặp đôi này thì chất lượng cao.

Chưa đi hết chặng đường phát sóng, 100 Days of Deception đã nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc được quan tâm nhất hiện nay. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Kim Yoo Jung và Park Jin Young đang cho thấy sức hút vượt kỳ vọng khi rating liên tục tăng trưởng, chính thức vượt mốc hai chữ số ở tập 10 lên sóng ngày 8/11. Theo Nielsen Korea, bộ phim ghi nhận rating trung bình toàn quốc 10,7%, mức cao nhất kể từ khi ra mắt, với tỷ suất người xem cao nhất tại một thời điểm đạt 12%.

Lấy bối cảnh Gyeongseong năm 1932, thời kỳ Triều Tiên đang nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản, 100 Days of Deception xoay quanh Lee Ga Gyeong (Kim Yoo Jung), một tay trộm vặt với khả năng ứng biến và cải trang tài tình. Vì muốn kiếm tiền để thực hiện ước mơ sang Mỹ, cô chấp nhận tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm: thâm nhập Tổng đốc phủ Nhật Bản dưới thân phận thực tập sinh thông dịch phiên và hoạt động như một điệp viên trong vòng 100 ngày.

Tại đây, Ga Gyeong gặp Kim Tae Woong (Park Jin Young), một thông dịch viên ưu tú đang làm việc cho chính quyền Nhật Bản dưới cái tên Sato Hideo. Sinh ra là người Triều Tiên nhưng được một quan chức Nhật Bản nhận nuôi, Tae Woong mang trong mình những giằng xé về thân phận và nguồn gốc. Anh sống giữa một thế giới mà mỗi lời nói, hành động đều có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của bản thân.

Hai con người với những bí mật riêng, hai thân phận tưởng chừng chẳng liên quan lại dần bị cuốn vào cuộc đời của nhau. Ga Gyeong phải che giấu nhiệm vụ thực sự, còn Tae Woong cũng không đơn giản là một thông dịch viên phục vụ chính quyền Nhật Bản. Tình cảm giữa họ nảy nở trong hoàn cảnh đầy nghi kỵ, nơi niềm tin trở thành thứ xa xỉ và một lựa chọn sai lầm có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.

Chính câu chuyện tình ngang trái ấy đang khiến khán giả đặc biệt quan tâm đến cặp đôi chính. Mới đây, hai bức ảnh thẻ của Kim Yoo Jung và Park Jin Young trong 100 Days of Deception bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội X, kéo theo hàng loạt bình luận xuýt xoa. Cả hai xuất hiện trong những tấm ảnh chân dung đen trắng, chất lượng khá mờ và phủ đầy nhiễu hạt, mang đúng phong cách ảnh lưu niệm của những thập niên trước nhưng khán giả vẫn phải trầm trồ vì nhan sắc quá đỗi tương xứng.

Kim Yoo Jung gây thương nhớ với gương mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng và vẻ đẹp trong trẻo. Trong khi đó, Park Jin Young lại mang khí chất thư sinh, điềm đạm, có phần lạnh lùng. Đặt hai bức ảnh cạnh nhau, cả hai chẳng khác nào một cặp tình nhân bước ra từ những cuốn album cũ của thế kỷ trước. Bài đăng còn đi kèm dòng chú thích đầy xót xa: "Chính thời đại đã cướp đi tình yêu của các người". Câu chữ này nhanh chóng chạm đến cảm xúc của người hâm mộ bởi nó gợi nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt của Ga Gyeong và Tae Woong. Họ không phải hai người hết yêu nên đánh mất nhau, mà là những con người có tình cảm dành cho nhau nhưng lại bị đẩy vào một thời đại không cho phép họ tự do lựa chọn hạnh phúc.

Tuy nhiên, đằng sau những lời khen dành cho nhan sắc của cặp diễn viên lại là một nỗi lo ngày càng lớn: liệu Ga Gyeong và Tae Woong có thực sự được ở bên nhau đến cuối cùng? Không ít netizen cho rằng chính hai bức ảnh mang phong cách tư liệu cũ cùng dòng chú thích đầy tiếc nuối kia là một dấu hiệu chẳng lành cho chuyện tình của họ. Thậm chí, một bộ phận khán giả đã bắt đầu dự đoán 100 Days of Deception sẽ có cái kết buồn, khi hai nhân vật có thể phải chia lìa bởi những biến động lịch sử.

Đây cũng là nỗi bất an có cơ sở nếu nhìn vào hoàn cảnh của hai nhân vật. Một người hoạt động bí mật để chống lại chính quyền đô hộ, người còn lại mang thân phận phức tạp và đang mắc kẹt giữa những lựa chọn liên quan đến nguồn gốc của mình. Tình yêu của họ không chỉ phải vượt qua những hiểu lầm thông thường mà còn đứng trước những hiểm nguy có thể thay đổi hoàn toàn số phận. Trong một câu chuyện mà thời đại và lịch sử gần như nắm quyền quyết định cuộc đời mỗi người, một cái kết viên mãn dường như chẳng phải điều dễ dàng.