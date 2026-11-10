Tập 9 100 Ngày Dối Trá khép lại đúng khoảnh khắc nam chính Park Jin Young đứng sát chiếc bánh giấu bom hẹn giờ, mà người giấu bom vào đó lại chính là nữ chính Kim Yoo Jung. Cú cắt cảnh này khiến diễn đàn theqoo xôn xao, còn rating vùng thủ đô lần đầu vượt mốc hai con số.

Tối 7/11, tvN phát sóng tập 9 bộ phim 100 Ngày Dối Trá (100 Days of Deception) do Kim Yoo Jung và Park Jin Young đóng chính.

Ngay sau khi tập phim kết thúc, một bài đăng trên diễn đàn theqoo với tiêu đề "Bộ phim đang khiến thiên hạ dậy sóng vì cái kết tập hôm nay" nhanh chóng thu hút lượng bình luận lớn. Chủ thớt mở đầu bằng câu hỏi nửa đùa nửa thật: "Đạo diễn đang ở đâu đấy? Tôi tới tìm ngay và luôn đây này".

Kim Yoo Jung và Park Jin Young trong 100 Ngày Dối Trá. Ảnh: tvN



Phần bình luận bên dưới chỉ xoay quanh một trạng thái là ức chế vì bị bỏ lửng. "Thật luôn, cắt đúng chỗ này làm muốn phát điên", một người viết. Người khác than "cạn lời đến mức bực cả mình", trong khi có tài khoản rủ rê "Tui đang tính kéo sang đài tvN ăn vạ đây, ai đi cùng không?" và lập tức có người đáp "Cho em đi với". Một bình luận khác khiến nhiều người bật cười: "Đạo diễn ơi biên kịch ơi mở cửa ra nào... Không, cứ mở cửa ra trước đi đã... tôi hứa là chỉ để nói chuyện thôi". Cũng có người tự an ủi rằng "hôm nay là thứ Bảy nên tha cho đấy nhá", bởi chỉ cần chờ đến tối Chủ nhật là có tập tiếp theo.

Sức nóng trên mạng đi cùng con số thực tế. Theo Nielsen Korea, tập 9 đạt rating trung bình 8,2% tại khu vực thủ đô Seoul, thời điểm cao nhất lên tới 10,5%, lần đầu phim chạm mốc hai con số. Rating toàn quốc trung bình đạt 7,4%, cao nhất 9,2%, tiếp tục đứng đầu khung giờ trên các kênh truyền hình cáp và tổng hợp. Trước đó, tập 8 từng ghi nhận 9,8% toàn quốc, mức cao nhất từ khi lên sóng, trong khi tập 2 mới dừng ở 7,6%.

Kim Yoo Jung trong vai Lee Ga Kyung. Ảnh: tvN

Cái kết "ác" nhất từ đầu phim

Lý do khán giả phản ứng mạnh nằm ở cách biên kịch xếp đặt tình huống. Tập 9 xoay quanh chiến dịch thứ ba của nhóm kháng chiến, nhắm vào buổi tiệc mừng khai trương văn phòng ống khí nén của Tổng đốc phủ, với mục tiêu ám sát Sato Shinichi (Jin Sun Kyu), quan chức quyền lực đứng thứ hai trong bộ máy cai trị.

Đó cũng là ngày làm việc cuối cùng của Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung). Cô biết tin tối hôm sau sẽ lên đường sang Mỹ, theo sắp xếp của phóng viên Yoo Phillip (Lee Moo Saeng) theo lời nhờ của Yoo So Ran (Kim Hyun Joo). Khi chiến dịch bắt đầu, So Ran giấu bom trong một lẵng hoa, nhưng phu nhân Tổng đốc lại cho dọn hoa đi vì chồng bị dị ứng phấn hoa. Ga Kyung phát hiện lẵng hoa bị bỏ, liền chuyển quả bom vào chiếc bánh kem lớn chuẩn bị mang ra bàn tiệc.

Lee Ga Kyung, tay lừa đảo lành nghề được nhóm kháng chiến cài vào Tổng đốc phủ. Ảnh: tvN

Chi tiết đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm nằm ở phút chót: Tổng đốc gọi Kim Tae Woong (Park Jin Young) lên phiên dịch lời nâng ly, khiến anh đứng sát ngay chiếc bánh, trong khi quả bom được hẹn nổ lúc 6 giờ 20. Phim cắt cảnh đúng tại đây, không cho biết kết cục. Đoạn preview tập 10 tiếp tục "đổ dầu vào lửa" khi hé lộ một vụ nổ bên trong tòa nhà Tổng đốc phủ cùng cảnh hỗn loạn sau đó.

Điều khiến người xem day dứt hơn cả là mối quan hệ giữa hai nhân vật vừa tiến thêm một bước ngay trong tập này. Ga Kyung trả lại tấm phiếu cầm đồ cho Tae Woong và thú nhận cô đã thích "người đàn ông tên Kim Tae Woong". Anh đáp lại rằng tên thật của mình là Sato Hideo, không phải Kim Tae Woong. Lời thú nhận vừa dứt, chính tay Ga Kyung lại vô tình đặt người mình thích vào ngay tâm vụ nổ.

Park Jin Young trong vai Kim Tae Woong, người mang thân phận thật là Sato Hideo. Ảnh: tvN

Khán giả Việt cũng "thổn thức" theo

Không chỉ ở Hàn Quốc, bộ phim cũng đang được khán giả Việt Nam theo dõi qua các nền tảng phát trực tuyến. Trong phần bình luận một bài đăng về phim trên Facebook, nhiều người dành lời khen khá mạnh.

Một tài khoản viết: "Phim chất lượng, phim Hàn hay nhất đối với t trong năm nay, xứng đáng phải được biết đến" và kêu gọi rating Chủ nhật "lên hai con số". Người khác nhận xét "nữ chính đỉnh nam chính đỉnh", dàn vai phụ đến cameo "cũng duyên dáng nốt", đồng thời bất ngờ với phong độ của Kim Yoo Jung "từ Dear X đến giờ". Một bình luận khác cho biết "lâu lắm rồi mới có bộ phim khiến nhiều TikTok người Hàn edit hiện lên trên newfeed" nhiều đến vậy.

Diễn xuất của Kim Yoo Jung được khán giả khen ngợi. Ảnh: tvN

100 Ngày Dối Trá lấy bối cảnh Gyeongseong (tên gọi Seoul thời Nhật chiếm đóng) năm 1932. Kim Yoo Jung vào vai Lee Ga Kyung, một tay móc túi kiêm lừa đảo lành nghề chỉ muốn rời khỏi Joseon, được nhóm kháng chiến thuê cài vào Tổng đốc phủ làm phiên dịch trong 100 ngày. Park Jin Young đóng Kim Tae Woong, phiên dịch viên mang thân phận thật là Sato Hideo, con nuôi của Sato Shinichi. Kim Hyun Joo vào vai tay bắn tỉa Yoo So Ran mang mối thù với Sato Shinichi, còn Lee Moo Saeng là phóng viên Yoo Phillip của một hãng tin Mỹ.

Mối quan hệ giữa Ga Kyung và Tae Woong được xây dựng trên những lời nói dối. Ảnh: tvN

Phim là dự án kỷ niệm 20 năm thành lập đài tvN, do Yoo In Shik (đạo diễn "Người thầy y đức", "Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo") chỉ đạo và Ryu Bo Ri ("Do You Like Brahms?", "Trolley") chấp bút. 100 Ngày Dối Trá lên sóng từ ngày 10/10, phát vào 21h10 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên tvN, đồng thời phát trực tuyến trên TVING. Tập 10 sẽ lên sóng tối nay (8/11).