Thậm chí cô bé còn được nhận xét là 21 tuổi trở thành NSND vì quá giỏi.

Mới đây, mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh diễn viên nhí Cherry An Nhiên (Nguyễn Ngọc An Nhiên, sinh năm 2017) xuất hiện tại trụ sở Starship Entertainment. Đây là một trong 5 công ty giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc. Mẹ của cô bé còn đăng tải loạt ảnh check-in trước tòa nhà công ty kèm dòng trạng thái: "Con và mẹ tại công ty giải trí Starship ạ". Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi Cherry An Nhiên mới chỉ 9 tuổi nhưng đã có cơ hội tiếp xúc với một trong những ông lớn của ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi.

An Nhiên và mẹ check-in tại Hàn Quốc

Cô bé xuất hiện tại trụ sở Starship Entertainment

Từ những hình ảnh được chia sẻ, Cherry An Nhiên cùng mẹ có mặt tại trụ sở Starship Entertainment ở Seoul, Hàn Quốc. Theo đó, có thông tin rằng cô bé được công ty giải trí này chú ý và tuyển làm thực tập sinh.

Starship Entertainment được thành lập năm 2008, trực thuộc tập đoàn Kakao từ năm 2013, là một công ty giải trí có tiếng tại Hàn Quốc. Đây cũng là nơi quản lý nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc đình đám như MONSTA X, IVE, CRAVITY và K.Will... Vì vậy, dù phía công ty chưa có thông tin xác nhận chính thức về việc tuyển chọn hay ký kết đào tạo, việc một gương mặt nhí đến từ Việt Nam xuất hiện tại trụ sở công ty này càng khiến dân tình quan tâm cũng như tò mò về cơ hội phát triển của cô bé này ở Hàn Quốc.

Ảnh: FBNV

Thực tế, Cherry An Nhiên vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả truyền hình Việt Nam. Bén duyên với ống kính từ năm 2 tuổi, cô bé sớm làm người mẫu nhí trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cherry từng góp mặt trong loạt phim truyền hình quen thuộc như Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời, Gia Đình Trái Dấu, Đừng Làm Mẹ Cáu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Dù phần lớn chỉ đảm nhận những vai diễn thời lượng không quá dài, cô bé vẫn dần trở thành gương mặt nhí quen thuộc trên màn ảnh nhỏ.

Gia Đình Trái Dấu (Ảnh: NSX)

Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời (Ảnh: NSX)

Không thể không kể đến một trong những vai diễn giúp Cherry An Nhiên được đông đảo khán giả nhớ mặt gọi tên là bé Happi trong Đừng Làm Mẹ Cáu. Trong phim, cô bé vào vai con gái của Hạnh do Quỳnh Kool đảm nhận. Nhân vật Happi ghi điểm nhờ tính cách lém lỉnh, thông minh, thường xuyên có những màn đối đáp như bà cụ non với mẹ. Sự kết hợp ăn ý, tự nhiên đến từng ánh mắt, nụ cười của hai mẹ con bấy giờ không chỉ lấy đi nước mắt của khán giả mà còn tạo nên một trong những cặp mẹ con đẹp nhất màn ảnh Việt.

Quỳnh Kool và Cherry An Nhiên trong Đừng Làm Mẹ Cáu (Ảnh: NSX)

Sau Đừng Làm Mẹ Cáu, Cherry An Nhiên còn có dịp tái hợp Quỳnh Kool trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Duyên đóng vai mẹ con nhiều lần khiến hai diễn viên này ngày càng thân thiết. Không chỉ có sự ăn ý trên màn ảnh, ngoài đời Cherry An Nhiên và Quỳnh Kool cũng có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Hai cô trò vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết, thường xuyên gặp gỡ, đồng hành trong các sự kiện thời trang (như mở màn tuần lễ thời trang) và thực sự gọi nhau là mẹ con suốt những năm qua khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Quỳnh Kool và Cherry An nhiên một lần nữa nên duyên mẹ con trong Chúng Ta Của 8 Năm Sau, "chung nhà" với Bê Trần (Ảnh: Tư liệu)

Ngoài đời, cả hai cũng gọi nhau là mẹ - con thân thiết (Ảnh: Tư liệu)

Ở tuổi lên 9, Cherry An Nhiên đã sở hữu kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật mà không ít người phải mất nhiều năm mới tích lũy được. Thậm chí, NSƯT Hoàng Hải cũng phải dành lời khen cho cô bé, đăng lên trang cá nhân rằng: "Cherry ạ, bố nghĩ tới khi con 16 tuổi mà diễn như thế này là phải lên NSƯT rồi, 21 tuổi khéo vừa đạt danh hiệu hoa hậu, người mẫu, diễn viên, NSND rồi 22 tuổi về hưu... Con bé tài năng không đợi tuổi là có thật". Dù còn nhỏ tuổi, sao nhí cho thấy sự dạn dĩ và khả năng thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

NSƯT Hoàng Hải cũng phải dành lời khen cho Cherry An Nhiên (Ảnh: FBNV)

Đi cùng với tài năng, cô bé cũng có mức cát-xê ấn tượng và sớm có thu nhập đáng nể. Gần đây, An Nhiên còn rất chịu chi khi mua tặng mẹ Iphone 18 với giá được tiết lộ là 81 triệu đồng. Đây là số tiền không nhỏ, càng khiến khán giả thêm tò mò về cát-xê của cô bé.

Theo những gì được chia sẻ, từ 2-3 tuổi, An Nhiên từng nhận thù lao 25 triệu đồng/ giờ khi thực hiện một số dự án quảng cáo đặc biệt, chụp hình nhãn hàng hoặc đi sự kiện. Mẹ của bé, chị Nguyễn Ly Ly, từng đính chính rằng đây không phải là mức thu nhập cố định cho mọi hoạt động nghệ thuật, khi đóng phim VTV thì sẽ có cát-xê theo mức khác. Dù vậy, con số 25 triệu đồng/giờ vẫn chứng minh sức hút thương mại cực lớn và vị thế sao nhí thuộc top đầu làng giải trí Việt của cô bé này.

An Nhiên vừa chi 81 triệu đồng mua điện thoại tặng mẹ (Ảnh: FBNV)

Với nhan sắc xinh xắn như búp bê cùng tài năng thiên bẩm, việc Cherry An Nhiên được các ông lớn giải trí nước ngoài để mắt tới là điều đáng chúc mừng cho cô bé. Việc xuất hiện tại Starship Entertainment cũng mở ra thêm nhiều sự tò mò về hành trình nghệ thuật của "con gái" Quỳnh Kool" trong tương lai.

Ảnh: FBNV



