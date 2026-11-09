Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Phương Anh Đào như tiên giáng trần, Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải trẻ dữ vậy trời?

Thảm đỏ Ngày Con Còn Mẹ đang là tâm điểm trên MXH khi quy tụ toàn dàn sao tên tuổi của Vbiz.

Thảm đỏ hot nhất hôm nay - tối 9/11 - gọi tên premiere phim Ngày Con Còn Mẹ, diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý khi quy tụ dàn diễn viên chính toàn những gương mặt nổi bật của showbiz Việt như Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Quốc Anh... cùng dàn khách mời. Ngày Con Còn Mẹ là bộ phim về tình mẫu tử, khai thác nhiều xung đột trong mối quan hệ gia đình, hứa hẹn sẽ tạo nhiều sự đồng cảm trong cảm xúc của khán giả khi xem.

Thảm đỏ sự kiện premiere Ngày Con Còn Mẹ (Clip: Team sự kiện)

Ekip và diễn viên Ngày Con Còn Mẹ

Nguyên Thảo

Quốc Anh

Tại sự kiện, Hồng Đào chứng minh visual của một minh tinh hàng đầu Vbiz khi diện chiếc đầm xanh quyền lực. Ở cô toát ra phong thái của người phụ nữ trưởng thành, sang trọng và thành công. Trong khi đó, Phương Anh Đào diện chiếc váy hồng nhạt xinh như nàng tiên giáng trần. Outift này giúp nữ diễn viên khéo khoe bờ vai trần mảnh mai cùng vóc dáng quyến rũ. Lối trang điểm trong trẻo kết hợp cùng kiểu tóc buộc trễ dịu dàng càng làm tôn gương mặt thanh tú, đài các giống như một "nàng thơ" bước ra từ truyện cổ tích. Trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào và Phương Anh Đào vào vai mẹ con, tạo nên mối quan hệ đầy cảm xúc.

Hồng Đào

Phương Anh Đào

Phương Anh Đào rạng rỡ với chiếc váy tone hồng

Trong khi đó, xuất hiện cùng dàn khách mời, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải sánh đôi nhau khiến người hâm mộ thích thú. Sau gần 20 năm kể từ thời điểm làm nên cơn sốt với Bỗng Dưng Muốn Khóc, bộ đôi màn ảnh đình đám ngày nào vẫn giữ được sức hút riêng mỗi lần đứng chung khung hình. Cả hai cùng lựa chọn trang phục casua đồng điệu, tạo nên diện mạo trẻ trung, năng động. Tăng Thanh Hà ghi điểm với vẻ đẹp mặn mà, thanh lịch, trong khi Lương Mạnh Hải vẫn giữ phong thái hoạt bát, duyên dáng quen thuộc.

Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà

Ngoài ra, thảm đỏ còn trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của loạt nghệ sĩ đình đám đến chúc mừng và ủng hộ dự án như Trương Quỳnh Anh, Xuân Lan, Tam Triều Dâng, Đoàn Minh Anh, Minh Tú, Lê Hạ Anh..., khiến sự kiện trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí tối nay.

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Tam Triều Dâng

Hiền Hồ

Xuân Lan

Lê Xuân Tiền

Đoàn Minh Anh

Lê Hạ Anh

Trương Quỳnh Anh



