Nữ chính phim Trung hot nhất Netflix Việt hiện tại: Ngoài đời học hết cấp 2, 15 tuổi làm công nhân ngón tay bị ép biến dạng

Nhìn vào ngoại hình hiện tại, không ai nghĩ cô nàng từng có quá khứ vô cùng khó khăn.

Bộ phim thanh xuân ngôn tình Hôm Nay Có Mưa Bóng Mây vừa lên sóng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ. Mới lên sóng những tập đầu, bộ phim đã vươn lên top 5 Netflix Việt Nam, cho thấy sức hút không hề nhỏ. Tác phẩm có sự tham gia của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành, mang đến câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng giữa những người trẻ đang phải vật lộn với áp lực học tập, cơm áo gạo tiền và những tổn thương riêng. Bộ phim ghi điểm nhờ cách khắc họa đời sống sinh viên gần gũi, đặc biệt là hành trình trưởng thành của những người trẻ không có nhiều điểm tựa.

Trong Hôm Nay Có Mưa Bóng Mây, Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trịnh Vũ, cô sinh viên ngành sinh học có thành tích học tập xuất sắc nhưng phải gánh trên vai vô vàn áp lực gia đình. Mẹ cô rơi vào trạng thái sống thực vật, chi phí điều trị trở thành gánh nặng khổng lồ. Để duy trì cuộc sống và giành học bổng, Trịnh Vũ phải liên tục xoay xở giữa việc học và đủ loại công việc làm thêm. Cô gái trẻ ít nói, sống tiết kiệm, luôn tỏ ra mạnh mẽ dù bên trong đã kiệt sức vì những lo toan vượt quá tuổi đời.

Vai diễn này đang giúp Dương Siêu Việt nhận được nhiều lời khen ngợi, nhất là khi khán giả nhìn thấy một hình ảnh khác của nữ diễn viên. Không còn là cô gái thường xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, ngọt ngào, Dương Siêu Việt gần như để mặt mộc, ăn mặc giản dị, tóc buộc vội và thể hiện trạng thái mệt mỏi của một người luôn phải tính toán từng khoản chi tiêu. Một số khán giả thậm chí nhận xét cô đã có tiến bộ trong diễn xuất khi kiểm soát biểu cảm, dùng ánh mắt và dáng vẻ uể oải để thể hiện sự bào mòn của cuộc sống.

Tuy nhiên, có một điều khiến người xem không khỏi bật cười: dù vào vai cô sinh viên nghèo phải chật vật mưu sinh, Dương Siêu Việt vẫn sở hữu nhan sắc quá nổi bật. Gương mặt thanh tú, làn da sáng, đường nét mềm mại cùng vẻ đẹp trong trẻo khiến cô trông chẳng khác nào một tiểu thư bước nhầm vào cuộc sống cơ cực. Ngay cả khi diện những bộ quần áo cũ kỹ, đơn giản, nữ diễn viên vẫn giữ được khí chất xinh xắn, ngọt ngào. Thế nhưng, nếu nhìn lại cuộc đời Dương Siêu Việt, khán giả sẽ nhận ra cô không hoàn toàn xa lạ với những khó khăn mà nhân vật Trịnh Vũ đang trải qua. Trước khi trở thành nữ diễn viên được săn đón, mỹ nhân sinh năm 1998 từng có một tuổi thơ thiếu thốn, phải nghỉ học sớm và tự bươn chải kiếm sống khi còn ở độ tuổi rất nhỏ.

Dương Siêu Việt sinh năm 1998 tại Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trong một gia đình làm nông có điều kiện kinh tế eo hẹp. Bố mẹ ly hôn khi cô khoảng 12 tuổi, sau đó nữ diễn viên chủ yếu sống cùng bố. Ông phải làm nhiều công việc, từ đồng áng đến công nhân nhà máy thép, để trang trải cuộc sống.

Sau khi học hết bậc trung học cơ sở, Dương Siêu Việt nghỉ học và bắt đầu tự kiếm sống từ khi còn rất trẻ. Cô từng làm công nhân tại xưởng dệt kim ở khoảng 15-16 tuổi, xưởng sản xuất khóa kéo ở khu vực Giang Chiết, sau đó chuyển sang phục vụ tại quán cà phê. Đặc biệt, trong thời gian làm việc ở xưởng khóa kéo, ngón tay cô từng bị máy móc ép đến biến dạng. Tai nạn này được chính nữ diễn viên kể lại trong một chương trình năm 2021.

Dương Siêu Việt nghỉ học và bắt đầu tự kiếm sống từ khi còn rất trẻ

Ở tuổi 15, khi nhiều bạn bè vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Dương Siêu Việt đã phải bươn chải kiếm tiền, một phần vì không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng kinh tế cho gia đình. Hoàn cảnh của hai bố con từng được truyền thông Trung Quốc tìm hiểu vào năm 2018, khi cô gây sốt tại Sáng Tạo 101. Thời điểm đó, bố cô làm công nhân nhà máy thép với mức lương khoảng 3.100 nhân dân tệ mỗi tháng.

Năm 2016, Dương Siêu Việt đến Thượng Hải và tham gia tuyển chọn thực tập sinh. Trước đó, cô gần như không có nền tảng ca hát hay vũ đạo chuyên nghiệp. Nữ diễn viên từng hoạt động trong nhóm nhạc CH2, sau đó tham gia chương trình Sáng Tạo 101 năm 2018. Dù kỹ năng biểu diễn từng gây nhiều tranh luận, cô vẫn tạo nên sức hút lớn nhờ tính cách chân thật, vẻ ngoài nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo. Cuối cùng, Dương Siêu Việt giành vị trí thứ ba, chính thức trở thành thành viên nhóm nhạc Rocket Girls 101.

Sau khi nhóm tan rã năm 2020, Dương Siêu Việt chuyển hướng tập trung vào diễn xuất, lần lượt góp mặt trong các bộ phim như Thả Thính Phượng Quân, Mùa Hè Của Hồ Ly, Trọng Tử, Thất Thời Cát Tường... Hành trình này không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Cô từng bị gắn mác “bình hoa di động”, bị hoài nghi về năng lực diễn xuất và thường xuyên trở thành chủ đề tranh luận mỗi khi có dự án mới. Cô tiếp tục thử sức với những dạng vai đa dạng hơn qua Nếu Như Chạy Là Cuộc Đời Của Tôi (2024), đồng thời nhận giải Nữ diễn viên tiêu biểu mảng phim truyền hình tại iQIYI Scream Night 2024. Năm 2026, cô trở lại với vai chính trong Hôm Nay Có Mưa Bóng Mây, tiếp tục đảm nhận hình tượng cô gái trẻ phải vật lộn với những áp lực đời sống.