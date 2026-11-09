Muốn xem ngôn tình hay thì vào Google tìm tên M.Đ.T: 13 siêu phẩm cày mệt nghỉ, phim mới hay nhất Trung Quốc hiện tại

Mê phim ngôn tình mà không biết đến cái tên này thì quá thiếu sót.

Trên MXH hiện tại, cái tên Miêu Đích Thụ đang trở thành tâm điểm chú ý của mọt phim Hoa ngữ. Thậm chí, không ít khán giả còn đùa rằng muốn tìm phim ngôn tình hay thì cứ lên Google tìm tên vị đạo diễn này. Lý do khiến Miêu Đích Thụ bất ngờ được săn đón chính là thành công của bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây lên sóng ngày 6/11. Tác phẩm do Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt đóng chính, đang gây sốt trên mạng xã hội nhờ câu chuyện tình yêu vừa lãng mạn vừa mang màu sắc chữa lành, được đánh giá là đáng xem nhất ở thời điểm hiện tại.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là phim Trung Quốc đáng xem nhất hiện tại.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây xoay quanh Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt), một nữ sinh viên ngành sinh học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha qua đời, mẹ sống thực vật, em trai bị suy giảm thính lực, khiến cô phải vừa đi học, vừa làm nhiều công việc bán thời gian để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trong khi đó, Trần Nghiễn Chu (Đổng Tư Thành) là một sinh viên tài giỏi nhưng sống khép kín, mang trong mình những tổn thương tâm lý sau biến cố gia đình. Hai người ban đầu trở thành đối thủ cạnh tranh học bổng, sau đó dần thấu hiểu hoàn cảnh của nhau và từng bước trở thành chỗ dựa tinh thần cho đối phương.

Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành mang đến một sự kết hợp tốt đến bất ngờ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt còn được khen ngợi vì phản ứng hóa học cực kỳ tự nhiên. Đặc biệt, Dương Siêu Việt khiến nhiều người bất ngờ khi có sự tiến bộ trong diễn xuất.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây trở nên khác biệt là cách kể chuyện đầy tinh tế. Phim cũng xây dựng những khung hình đẹp như điện ảnh của đạo diễn Miêu Đích Thụ.

Phân cảnh đầy ấn tượng đang viral trên mạng xã hội của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây (ảnh: fanpage Blue Admiral ઇଓ)

Điển hình như phân đoạn gây sốt ngay đầu phim, khi trời đổ mưa và nữ chính bắt đầu quan sát những đôi giày của người xung quanh. Khi trời mưa, những đôi giày vốn khác biệt lại có thể trở nên giống nhau vì cùng bị bùn đất làm bẩn. Thế nhưng, ngay lúc Trần Nghiễn Chu bước vào, Trịnh Vũ lập tức chú ý đến đôi giày thể thao trắng sạch sẽ anh mang.

Đây là một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng có nhiều tầng ý nghĩa, dẫn dắt người xem đến suy nghĩ rằng đôi giày có thể tiết lộ rất nhiều điều về hoàn cảnh và con đường mà mỗi người đã đi qua. Chi tiết này vừa khắc họa khoảng cách giữa hai nhân vật, vừa gợi mở thông điệp rằng mỗi người đều có những khó khăn riêng mà người ngoài không thể nhìn thấy.

Đạo diễn Miêu Đích Thụ có 13 tác phẩm đáng chú ý. Anh đang là một trong những gương mặt đáng tin tưởng nhất trong giới làm phim ngôn tình Trung Quốc.

Thậm chí, phân đoạn này còn được cư dân mạng Trung Quốc biên tập lại với lời độc thoại bằng tiếng Hàn, khiến nhiều người nhận xét rằng hình ảnh và bầu không khí chẳng khác gì một bộ phim truyền hình Hàn Quốc chất lượng cao.

Thực tế, Miêu Đích Thụ được biết đến với phong cách rất riêng: Dùng tông màu ấm, độ bão hòa thấp, bố cục mang chất điện ảnh, thế mạnh trong việc dùng cảnh trống để tạo bầu không khí. Không chỉ vậy, anh hay có những khung hình bắt lấy những biểu cảm nhỏ tinh tế, giúp tăng cường cảm xúc cho khán giả.

Về Miêu Đích Thụ, anh tên thật là Viên Sảng, nghệ danh tiếng Anh là Cattree, sinh ngày 22/2/1991 tại Nam Kinh, Trung Quốc. Anh từng khởi nghiệp bằng việc sản xuất những video ngắn và phim ngắn đăng tải trên mạng xã hội.

Năm 2016, Miêu Đích Thụ ký hợp đồng với công ty Hoan Ngu Ảnh Thị, từng bước chuyển sang lĩnh vực phim truyền hình và xây dựng tên tuổi bằng những tác phẩm ngôn tình thanh xuân.

Trước Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, anh đã có một loạt dự án đáng chú ý, trải dài từ phim thanh xuân vườn trường, tình cảm đô thị cho đến tình yêu kỳ ảo, với các vai trò đạo diễn, giám chế và sản xuất. Cho đến nay, Miêu Đích Thụ có 13 tác phẩm tiêu biểu, nổi bật nhất là Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế và Khi Anh Chạy Về Phía Em.

Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế của Miêu Đích Thụ từng được ví von như Reply 1988 của Trung Quốc.

Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế từng được nhiều khán giả ví von là phiên bản Trung Quốc của Reply 1988, là bộ phim góp phần đưa tên tuổi Điền Hi Vi đến gần hơn với công chúng. Trong khi đó Khi Anh Chạy Về Phía Em là một trong những phim thanh xuân vườn trường hay nhất vài năm trở lại đây, đồng thời giúp đưa tên tuổi Chu Dực Nhiên và Trương Miểu Di đến với đông đảo công chúng yêu phim.

Khi Anh Chạy Về Phía Em là bộ phim Trung Quốc được rất nhiều khán giả Việt yêu thích.

Ngoài ra, Miêu Đích Thụ còn có các phim đáng xem khác như Bây Giờ Mình Gặp Nhau Đi (Hà Dữ, Lư Dương Dương), Ngày Mai Cũng Muốn Gặp Được Anh (Trương Sở Hàm, Trương Khang Lạc, Lư Dục Hiểu và Tạ Hưng Dương), Không Thể Ôm Lấy Em (Trương Dư Hi, Hình Chiêu Lâm), Khoảng Cách Năm Ánh Sáng Giữa Anh Và Em (Tống Uy Long, Châu Vũ Đồng), Cùng Nhau Đợi Mưa Ngừng (Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên), Yết Hí (Trần Tinh Húc, Lư Dục Hiểu).

Ngoài 8 tác phẩm kể trên, danh sách những dự án gắn liền với tên tuổi anh còn có Anh Đã Thành Công Thu Hút Sự Chú Ý Của Tôi, Lý Do Tôi Trở Lại Tuổi 17, Anh Còn Nhớ Thiếu Niên Năm Ấy Không? và Anh Còn Muốn Tôi Phải Làm Sao?