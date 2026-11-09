"Mỹ nhân đẹp nhất phim Châu Tinh Trì" giải nghệ ở tuổi 28 giờ ra sao?

Là một trong những minh tinh đẹp nhất màn ảnh Hong Kong thập niên 90, nữ diễn viên này từng nhiều lần hợp tác với Châu Tinh Trì trong hàng loạt bộ phim ăn khách.

Thập niên 90, Trương Mẫn là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô sở hữu đường nét sắc sảo nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính và quyến rũ. Sau nhiều thập kỷ, Trương Mẫn vẫn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

“Tinh nữ lang” đẹp nhất màn ảnh

Trương Mẫn sinh năm 1968 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 11 tuổi, cô theo gia đình chuyển đến sinh sống ở Hong Kong (Trung Quốc). Khi đang là học sinh cấp ba, cô lọt vào “mắt xanh” của vợ chồng “ông trùm giải trí” Hướng Hoa Cường và chính thức gia nhập làng giải trí khi mới 18 tuổi.

Vẻ gợi cảm của Trương Mẫn thời trẻ.

Những tác phẩm như Thần bài (đóng cùng Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa và Vương Tổ Hiền), Đổ thành (đóng cùng Châu Tinh Trì) có sự tham gia của Trương Mẫn với vai trò nữ chính… đều phá kỷ lục phòng vé.

Trương Mẫn và Châu Tinh Trì đóng cặp với nhau tổng cộng 13 bộ phim, có thể kể đến như Lộc Đỉnh Ký, Trường học Uy Long 1, Quan xẩm lốc cốc… Cô là mỹ nhân đóng nhiều phim nhất cùng Châu Tinh Trì, đồng thời được mệnh danh là “Tinh nữ lang đẹp nhất màn ảnh”.

Trương Mẫn là nữ diễn viên đóng nhiều phim nhất của Châu Tinh Trì.

Chỉ trong 8 năm, Trương Mẫn đã đóng hơn 70 tác phẩm điện ảnh và truyền hình, một thành tích đóng phim mà khó có sao nữ nào vượt qua.

Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Trương Mẫn còn được truyền thông ngợi ca về nhan sắc quyến rũ, cá tính cùng khí chất vô cùng thanh tao. Trong mắt các đấng mày râu lúc bấy giờ, mỹ nhân họ Trương là người tình trong mộng được săn đón nhất.

Giải nghệ ở tuổi 28

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Trương Mẫn bất ngờ tuyên bố giải nghệ để chuyển hướng sang kinh doanh. Ở tuổi 28, Trương Mẫn hoàn thành bộ phim cuối cùng Mười anh em (1996) rồi rời khỏi làng giải trí.

Mỹ nhân lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh từ quần áo, làm đẹp, bất động sản... nhưng hầu hết đều không suôn sẻ. Năm 1999, tất cả các cửa hàng của cô ở Thượng Hải đều phải đóng cửa. Đang lúc túng quẫn, cô bị chính người mình tin tưởng nhất lừa gạt, vơ vét tài sản.

Không bỏ cuộc, cô tiếp tục theo đuổi công việc kinh doanh và may mắn thành công để trở thành doanh nhân có tiếng. Năm 2020, cô được bầu chọn là một trong những nữ doanh nhân tiêu biểu của Bắc Kinh và sở hữu tài sản ước tính hơn 100 triệu nhân dân tệ.

Trương Mẫn giải nghệ để theo đuổi con đường kinh doanh.

Xinh đẹp và tài năng, song Trương Mẫn cũng như nhiều người đẹp trong làng giải trí, đều vướng kiếp hồng nhan đa truân khi trải qua những đổ vỡ tình cảm. Nữ diễn viên từng trải qua không ít cuộc tình không thành với các tài tử có tiếng trong giới như Uông Vũ, đạo diễn Lý Kiện Sinh, Trương Kiện Vĩ, Hướng Hoa Thắng hay nổi tiếng nhất là Châu Tinh Trì.

Có thông tin cho rằng Trương Mẫn đã bí mật kết hôn với người quản lý cũ Lưu Vĩnh Huy vào năm 2003. Tuy nhiên, việc này chưa từng được xác nhận bởi chính chủ.

Đến năm 2021, Trương Mẫn được cho là đã tìm được hạnh phúc bên bạn trai kém 10 tuổi, là nhà sản xuất đầu tư phim ảnh mang tên Sư Huynh Phạn. Họ quen nhau nhờ duyên Phật pháp, cùng chung sở thích du lịch, hành hương về Tây Tạng, Ấn Độ.

U60 sống kín tiếng, tự do tự tại

Nhiều năm qua, Trương Mẫn chọn cuộc sống kín tiếng, tự do tự tại. Cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch, hành hương về Tây Tạng, Ấn Độ, nghiên cứu Phật pháp… Nhờ thành công trong kinh doanh, cô vẫn có cuộc sống sung túc.

Theo Sina, Trương Mẫn là nữ diễn viên “không thể khai thác thông tin nếu cô ấy không chủ động chia sẻ”. Ngoài giờ làm việc, cô trở về nhà, tắt điện thoại để tránh làm phiền. Người đẹp thỉnh thoảng tổ chức đi du lịch cùng bạn bè và tỏ ra không thoải mái khi bị nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh.

Năm 2022, Trương Mẫn bất ngờ tái xuất màn ảnh với một vai nhỏ trong phim của đạo diễn Vương Tinh. Đạo diễn cho biết nhiều năm không hợp tác nhưng giữa hai người vẫn có sự ăn ý. Theo HK01, khi Trương Mẫn xuất hiện, khán giả ca ngợi khí chất cuốn hút, khả năng diễn xuất của nữ diễn viên.

Trương Mẫn vẫn trẻ đẹp ở tuổi 58.

Ở tuổi ngũ tuần, mỹ nhân một thời vẫn duy trì được vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ. Trương Mẫn từng khẳng định, rút khỏi làng giải trí luôn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.

Nữ diễn viên nổi tiếng từng chia sẻ rằng, những thử thách trong cuộc sống khiến cô trở nên mạnh mẽ và phát hiện ra những tiềm năng đặc biệt của bản thân. “Nàng thơ” đẹp nhất của Châu Tinh Trì hài lòng với cuộc sống kín tiếng nhưng bình yên.