Phim Hàn hot nhất hiện tại rating tăng 146% sau 1 tập: Khán giả xem tới đâu nức nở tới đó, sao lại hay thế này?

Càng bước vào giai đoạn cao trào, 100 Days of Deception càng khiến khán giả đứng ngồi không yên.

100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối) đang trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc được quan tâm nhất hiện nay khi liên tục tạo ra những diễn biến khiến khán giả phải bàn luận. Sau 9 tập phát sóng, tác phẩm chính thức có cú bứt phá về tỷ suất người xem ở tập 10, với rating trung bình toàn quốc đạt 10,7%, lần đầu tiên vượt qua cột mốc hai chữ số. Đây cũng là thành tích cao nhất kể từ khi phim lên sóng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của câu chuyện do Kim Yoo Jung và Park Jin Young đảm nhận vai chính.

Theo Nielsen Korea, tập 10 100 Days of Deception phát sóng tối 8/11 đạt rating trung bình 10,7%, cao nhất 12% trên toàn quốc. Tại khu vực Seoul, con số này thậm chí chạm mức trung bình 11,7% và cao nhất 13,1%. Bộ phim cũng dẫn đầu toàn bộ các kênh truyền hình ở nhóm khán giả mục tiêu nam nữ 20 - 49 tuổi, bao gồm cả các đài truyền hình mặt đất. Đáng chú ý, đây là cú tăng trưởng ấn tượng sau tập 9, tăng 146%, cho thấy sức nóng của những diễn biến xoay quanh thân phận cặp đôi chính.

Điều khiến 100 Days of Deception ngoài những nút thắt liên tục được đẩy lên thì còn ở chính ở cảm giác thấp thỏm, đau lòng mà bộ phim mang lại. Càng theo dõi, khán giả càng nhận ra câu chuyện tình yêu giữa Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung) và Kim Tae Woong (Park Jin Young) dường như đang đi trên một con đường rất khó có kết thúc hạnh phúc. Ga Kyung là nữ gián điệp hoạt động trong lòng địch, bất đắc dĩ mang trên vai nhiệm vụ và lý tưởng của những người đấu tranh giành độc lập. Trong khi đó, Tae Woong lại sống dưới thân phận Sato Hideo, con trai của một nhân vật quyền lực thuộc chính quyền Nhật Bản. Hai người có tình cảm dành cho nhau, nhưng khoảng cách giữa họ không đơn thuần là những hiểu lầm hay tổn thương cá nhân. Đó còn là sự đối lập về thân phận, lập trường và những lựa chọn không thể dễ dàng thay đổi.

Hình ảnh trong 100 Days of Deception

Bởi vậy, viễn cảnh cặp đôi phải chia xa, thậm chí cách biệt âm dương, ngày càng hiện hữu rõ nét. Không chỉ chuyện tình của hai nhân vật chính, số phận của những người đứng về phe chính diện cũng khiến người xem 100 Days of Deception thấp thỏm. Trong cuộc chiến mà mỗi nhiệm vụ đều có thể phải đánh đổi bằng mạng sống, chẳng ai có thể chắc chắn mình sẽ đi đến cuối con đường. Sự hy sinh của một nhân vật có thể trở thành khởi đầu cho bi kịch tiếp theo, khiến khán giả vừa thương vừa lo cho từng người.

Tập 10 100 Days of Deception tiếp tục đẩy cảm xúc ấy lên cao trào với vụ đánh bom tại buổi tiệc kỷ niệm khai trương hệ thống truyền tin của Tổng đốc phủ Nhật Bản. Khi quả bom giấu trong chiếc bánh chuẩn bị phát nổ, Ga Kyung phát hiện Tae Woong vẫn đang ở gần đó nên lập tức đẩy xe bánh ra xa. Vụ nổ xảy ra ngay sau đó, Tae Woong lao tới dùng thân mình che chắn cho cô. Nhưng giữa những biến cố liên tiếp, Song Jeon lại không may bỏ mạng sau cuộc đối đầu với Sato Shinichi. Trước khi chết, anh vẫn kịp thốt lên lời tuyên bố về nền độc lập của Hàn Quốc. Phân cảnh này một lần nữa nhắc nhở người xem rằng cuộc đấu tranh của các nhân vật trong 100 Days of Deception không phải hành trình anh hùng không có mất mát.

Những hình ảnh trong tập 10 100 Days of Deception

Trong khi đó, Ga Kyung vốn đã lên tàu để rời đi Mỹ nhưng buộc phải quay trở lại khi biết Yoo So Ran và Yoo Philip đứng trước nguy cơ bị cảnh sát phát hiện. Cô nhanh trí sử dụng một chiếc khuyên tai ngọc trai mượn từ tiệm cầm đồ để đánh lạc hướng cảnh sát, giúp những người đồng đội thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến Tae Woong càng thêm nghi ngờ về thân phận thật của cô.

Sau khi xâu chuỗi những chi tiết bất thường, đặc biệt là việc Ga Kyung từng kéo tay mình khỏi khu vực nguy hiểm trước vụ nổ, Tae Woong dần đi đến kết luận cô không phải người bình thường. Cuối tập 10, anh trực tiếp đối diện với Ga Kyung và hỏi thẳng: "Cô là gián điệp đúng không?". Câu hỏi như đẩy mối quan hệ của cả hai đến một bước ngoặt không thể tránh khỏi. Người con gái anh dành tình cảm lại chính là người đang hoạt động ở chiến tuyến đối lập với gia đình và thân phận mà anh đang mang.

Với những gì đang diễn ra, 100 Days of Deception ngày càng mang đến cảm giác về một câu chuyện tình yêu được viết nên để khiến người xem đau lòng. Một cái kết viên mãn cho cặp đôi chính lẫn những nhân vật thuộc phe chính diện dường như không phải điều dễ dàng. Nhưng càng dự cảm được những cuộc chia ly và mất mát đang chờ đợi phía trước, khán giả lại càng không thể rời mắt khỏi màn hình. Có lẽ sức hấp dẫn lớn nhất của bộ phim nằm ở đó!