Kim Yoo Jung lên đồng thật rồi!

Kim Yoo Jung đang là tâm điểm của sự bàn tán tại Hàn Quốc.

Kim Yoo Jung vừa có một màn trình diễn đầy thuyết phục, quá điên rồ trong tập 4 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối). Chỉ với một phân cảnh bị bắt giữ, tra khảo và dí súng vào đầu, nữ diễn viên đã khiến khán giả chứng kiến màn chuyển biến tâm lý ngoạn mục của Lee Ga Kyung, từ dáng vẻ hoảng loạn đến khí chất sắc lạnh của một người sẵn sàng đứng lên vì dân tộc. Điều đáng nói là đằng sau màn bùng nổ cảm xúc ấy còn có một cú lừa tinh vi, khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng khi sự thật được hé lộ.

Phân cảnh diễn xuất ấn tượng của Kim Yoo Jung trong tập 4

Ở đoạn đầu tập 4, Lee Ga Kyung rơi vào tình huống nguy hiểm khi bị bắt giữ và đánh đập bởi một nhóm người tự xưng là phe Nhật. Chúng liên tục ép cô khai nhận có phải gián điệp hay không, đồng thời truy hỏi kẻ đứng sau mình. Trước những lời đe dọa và đòn tra khảo, Ga Kyung tỏ ra sợ hãi, liên tục phủ nhận, dáng vẻ như thể chỉ cần thêm một chút sức ép nữa là cô sẽ hoàn toàn gục ngã. Đỉnh điểm, khi họng súng chĩa thẳng vào đầu, tưởng như Ga Kyung không còn đường lui, cô bất ngờ thay đổi hoàn toàn.

Từ chất giọng run rẩy, đứt quãng, Kim Yoo Jung chuyển sang cách nhả chữ dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh và thần thái quyết liệt. Ga Kyung không còn giống một cô gái đang cố van xin để sống sót. Cô ngẩng cao đầu, tuyên bố đầy kiêu hãnh về lý tưởng độc lập, như thể trước mặt mình không phải những kẻ đang chĩa súng mà là cả một thế lực đang muốn khuất phục tinh thần dân tộc Joseon: “Người đứng sau vụ này là Joseon. Tôi không phải gián điệp, nếu có người đứng sau tôi thì đó chính là 20 triệu người Joseon. Đại Hàn độc lập vạn tuế!”. Tiếng hét “Đại Hàn độc lập vạn tuế!” cũng trở thành điểm bùng nổ của phân cảnh, vừa dữ dội, vừa nghẹn ngào, khiến người xem khó có thể rời mắt.

Nhưng điều khiến màn trình diễn này đáng bàn hơn cả không chỉ nằm ở cảm xúc mãnh liệt mà Kim Yoo Jung truyền tải. Ngay sau đó, câu chuyện tiết lộ toàn bộ màn tra khảo thực chất là phép thử do Philip Yoo sắp đặt, nhằm kiểm tra lòng trung thành của Ga Kyung với tổ chức. Không có cuộc đối đầu với phe Nhật như khán giả tưởng tượng, và họng súng kia cũng nằm trong một màn kịch được dựng lên để buộc cô bộc lộ phản ứng thật nhất.

Đáng chú ý, Ga Kyung vốn đã đoán ra đây là trò thử lòng của Philip Yoo. Nói cách khác, cô không đơn thuần là nạn nhân bị dồn vào đường cùng, mà còn chủ động diễn một vai ngay trong cuộc thử thách ấy. Cô đánh lừa Philip Yoo bằng cách thể hiện bản thân như một người chiến đấu hết mình vì độc lập, đồng thời đánh lừa cả khán giả, những người đã thực sự tin rằng cô đang đứng trước nguy cơ bị phe Nhật hành hạ và thủ tiêu.

Thực chất Lee Ga Kyung vốn không phải kiểu nhân vật có lý tưởng cách mạng, chí ít là cho đến tập 4. Những tổn thương trong quá khứ và hoàn cảnh bất ổn ở Joseon khiến cô luôn mong muốn thoát khỏi nơi này để sang Mỹ định cư, tìm kiếm một cuộc sống khác. Bởi vậy, hình ảnh Ga Kyung hô vang khẩu hiệu độc lập càng tạo ra sự đối lập đáng chú ý. Cô không hề ôm khát vọng hy sinh vì dân tộc, nhưng lại hiểu chính xác phải thể hiện điều gì để thuyết phục những người đang quan sát mình tức Philip Yoo.

Ga Kyung quá thông minh để hiểu họng súng kia là giả nhưng vẫn diễn để đánh lừa cả Philip

Đây cũng là điểm khiến diễn xuất của Kim Yoo Jung nhận cơn mưa lời khen, cô lừa được Philip Yoo và lừa được cả khán giả. Trên diễn đàn theqoo (một trong số những đàn lớn nhất Hàn Quốc), phân cảnh này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi. Khán giả đặc biệt ấn tượng với ánh mắt, giọng nói và cách Kim Yoo Jung làm chủ cảm xúc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thậm chí vô số người còn cho rằng Kim Yoo Jung thực sự đã "lên đồng" ở phân cảnh này.

Bình luận của khán giả: - Công nhận đài từ nghe đúng xịn luôn. Kim Yoo Jung diễn đỉnh đến nỗi xem xong cảnh này, tôi không còn dám gọi em ấy là Yoo Jungie như trước kia nữa. (cách gọi quen thuộc của khán giả khi Kim Yoo Jung vốn xuất phát điểm từ một sao nhí). - Nổi hết cả da gà luôn, từ ánh mắt đến tông giọng đều hoàn hảo không có chỗ chê. - Hiện tại thì đúng là nói dối đấy nhưng chắc chẳng bao lâu nữa sẽ thành sự thật nhỉ. - Cảnh này phải nói là bùng nổ cảm xúc đến mức tối đa. Tập hôm nay cuốn dã man, bao giờ mới đến tuần sau đây. - Từ khi nào Yoo Jungie bé nhỏ của chúng ta đã lớn đến nhường này rồi. - Đoạn em ấy thét lên “Đại Hàn độc lập vạn tuế!” làm tui nghẹn ngào bật khóc luôn dù tui không phải người Hàn. - Lên đồng, Kim Yoo Jung thật sự lên đồng.

Ngoài diễn xuất của Yoo Jung, điểm đáng chờ đợi nhất của phân cảnh này chính là việc khán giả tin chắc rằng ở phần sau của bộ phim, điều mà Ga Kyung vừa nói ra sẽ trở thành lý tưởng sống mới của cô. 100 ngày làm gián điệp chắc chắn sẽ khiến Ga Kyung nhận ra giá trị của độc lập và thấy rằng Joseon chưa từng bỏ rơi hay cố tình làm tổn thương cô. Và cuối cùng, nếu đây là màn trình diễn mà Ga Kyung dùng để chứng minh lòng trung thành, thì với người xem, nó cũng là lời khẳng định rằng Kim Yoo Jung đã thực sự bước vào một giai đoạn diễn xuất trưởng thành và sắc bén hơn rất nhiều.