"Showbiz Trung Quốc chạm đáy thật rồi!"

Câu chuyện đang làm dậy sóng mạng xã hội ở cả Trung Quốc lẫn cộng đồng quan tâm giải trí Hoa ngữ tại Việt Nam.

Sau khi giải thưởng Kim Kê công bố danh sách đề cử chính thức, rất nhiều tranh cãi đã nổ ra xoay quanh 2 hạng mục quan trọng Nam chính xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất (Thị hậu). Nhiều người thậm chí nói rằng đề cử Kim Kê 2026 đang trở thành trò hề lố bịch nhất, khi những nghi vấn về việc bị thao túng trở nên quá đỗi lộ liễu.

Lưu Hạo Nhiên vắng mặt khó hiểu trong đề cử Kim Kê

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, việc Lưu Hạo Nhiên vắng mặt khiến rất nhiều người tỏ ra khó hiểu với tiêu chí đề cử của giải Kim Kê. Lưu Hạo Nhiên vốn là cái tên trẻ nổi tiếng thuộc phái thực lực, hơn nữa tác phẩm điện ảnh Tiệm Ảnh Nam Kinh đạt doanh thu rất cao lên tới hơn 3 tỷ nhân dân tệ, quán quân mùa hè năm 2025. Hơn nữa, đây lại là tác phẩm lấy đề tài chiến tranh - lịch sử - chính kịch, thường có lợi thế trong các cuộc đua giải thưởng chính thống. Vai diễn ở Tiệm Ảnh Nam Kinh từng giúp anh được đề cử tại giải Bách Hoa.

Đề cử tại Kim Kê của Ngô Lỗi gây tranh cãi.

Trong khi đó, Ngô Lỗi với tác phẩm Quần Tinh Thiểm Diệu Thời lại được đề cử. Điều đáng nói là so với Tiệm Ảnh Nam Kinh, Quần Tinh Thiểm Diệu Thời thua kém rất nhiều cả về doanh thu (70 triệu nhân dân tệ) lẫn điểm Douban (7,4 so với 8,7). Hơn nữa, phim này chỉ 2 ngày đã rút khỏi rạp.

Ngoài ra, sự vắng mặt của Hoàng Bột (cùng đóng Quần Tinh Thiểm Diệu Thời với Ngô Lỗi nhưng không được đề cử), Ngô Kinh (đóng chính Tiêu Nhân, phim nhận 7 đề cử nhưng bản thân không được đề cử Nam chính) hay Thẩm Đằng cũng gây rất nhiều bất bình. Nhìn chung, ngoại trừ tài tử gạo cội Lương Gia Huy, không một cái tên nào trong đề cử nhận được sự công nhận tuyệt đối từ công chúng.

Ngoại trừ tài tử Lương Gia Huy, các đề cử còn lại đều vấp phải tranh cãi từ ít đến nhiều.

Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, tranh cãi thậm chí còn lớn hơn khi mà Ảnh hậu Venice - Tân Chỉ Lôi vắng mặt. Cô có màn thể hiện vô cùng xuất sắc trong Nhật Quải Trung Thiên. Nhiều người vốn đoán chắc nữ diễn viên sẽ là Ảnh hậu, cuối cùng ngay cả đề cử cũng không được. Thêm vào đó, Tống Giai sau khi liên tiếp nhận cúp vốn đã gây bất bình lại tiếp tục vấp phải phản ứng từ người hâm mộ.

Tân Chỉ Lôi là Ảnh hậu Venice được cả thế giới công nhận. Thế nhưng khi về đến Kim Kê, ngay cả đề cử cô cũng không có.

Nói về vấn đề này, giám khảo Hề Mỹ Quyên đã lên tiếng:

"Diễn xuất của Tân Chỉ Lôi thiên về phong cách riêng ngay từ đầu. Nhiều cảnh quay là trung cảnh, cảnh xa hoặc góc nghiêng, chứ không phải kiểu vai diễn mà diễn viên có thể biểu đạt cảm xúc thông qua từng lỗ chân lông trên khuôn mặt. Trong khi đó, Tống Giai trong Chí Nguyện Giả: Hòa Bình Đẫm Máu lại thể hiện một nhân vật sống động, chân thực, có máu có thịt. Khán giả có thể nhìn thấy đầy đủ những cung bậc cảm xúc vui, giận, buồn, thương".

Nhiều người nghi vấn Tân Chỉ Lôi bị loại là để dọn đường cho Tống Giai.

Tuy nhiên lời giải thích này vẫn không làm nguôi sự bất bình của khán giả, cũng không giải thích thỏa đáng được tại sao Tân Chỉ Lôi lại bị loại trong khi có những người khác trong đề cử thực sự không xứng đáng bằng cô. Mọi chuyện càng đẩy xa hơn khi những tranh cãi về đời tư hôn nhân của Hề Mộng Quyên cũng vì sự việc này mà bị một số dân mạng đào lại. Nhiều người thậm chí cho rằng việc Kim Kê cố tình loại sớm Tân Chỉ Lôi là để dọn đường cho Tống Giai nhận cúp.

Một cái tên khác trong đề cử Nữ chính xuất sắc nhất gây tranh cãi là Trần Lệ Quân. Dù cô đã có màn thể hiện không hề tệ trong Tiêu Nhân, nhiều người vẫn bày tỏ sự hoài nghi việc thời lượng xuất hiện trong phim và chất lượng diễn xuất của cô liệu đã xứng tầm Ảnh hậu hay chưa.

Trần Lệ Quân diễn Tiêu Nhân không tệ, nhưng màn thể hiện này đã đủ tầm đề cử Ảnh hậu chưa lại là chuyện đang được bàn đến rất nhiều.

Bên cạnh đó, khán giả còn đặt dấu hỏi về tính minh bạch, dường như giới tư bản đang thao túng tất cả, khiến giá trị của giải Kim Kê nói riêng và các giải thưởng chính thống Trung Quốc ngày một suy giảm. Thậm chí, cư dân mạng Trung Quốc còn truyền tay một bài thơ châm biếm:

"Kim kê vô lực bách hoa tàn, thủy mạn kim ưng điêu ngọc lan. Hoa biểu hà tằng luận khôi thủ, phi thiên phân thủ tâm can hàn." Tạm dịch: "Gà vàng bất lực trăm hoa tàn, nước ngập ưng vàng héo ngọc lan. Hoa biểu luôn bàn ngôi vô địch, phi thiên chia phần lòng càng đau".

Đề cử Kim Kê 2026 đang trở thành trò lố gây tranh cãi nhất hiện tại.

Không chỉ tại Trung Quốc mà các cư dân mạng Việt cũng đang thảo luận rất nhiều về đề cử Kim Kê.

Dưới đây là một vài bình luận: - Nói chung giải Trung Quốc giờ xem drama cho vui thôi chứ trông chờ gì đâu, cuộc chiến của tư bản từ xưa nhưng giờ nó nát quá. Bài ca tự lực không có tư bản nó hài lắm, mảng điện ảnh cạnh tranh còn khốc liệt hơn cả truyền hình nữa. - Quảng trường giải Kim Kê bên đó đang loạn cào cào. Kim Kê năm nay có những chuyện khó hiểu đến mức nào ư? Có phim chiếu được hai ngày đã rút khỏi rạp, có phim dùng AI hoán đổi khuôn mặt để quay bổ sung, có phim mà nhân vật chính phải lồng tiếng, có người đạt chuẩn Tam đại Châu Âu nhưng đến Kim Kê lại không có tác dụng, rồi còn có cả nữ diễn viên phụ được đề cử Nữ chính, vượt qua cả nữ chính thực sự của phim. - Người nào hậu trường mạnh thì người đó tranh giải, nam nữ già trẻ gì cũng vậy hết. Vì thế năm nào cũng từng đó gương mặt, năm nay người này được năm sau người khác được, cứ từ từ chờ đợi rồi cũng đến lượt mình, dù gì phim ảnh Trung Quốc ngày càng thảm rồi cũng k ai đột phá gì cả đâu mà. - Ngoại trừ Lương Gia Huy ra thì chưa thấy cậu nào trong dàn đề cử ăn được Thẩm Đằng, Ngô Kinh, Lưu Diệp các kiểu, doanh thu còn thua xa các chú nữa chứ. - Đâu chuyện chuyện lạ, chả phải mình điện ảnh, giờ cả showbiz Trung đều chạm đáy, nát bét cả rồi. - Từ Kim Ưng 2018 thấy các giải thưởng Trung từ điện ảnh đến truyền hình chất lượng ngày càng tệ. Người không xứng thì đoạt giải, được tâng bốc. Người giỏi thật sự thì chật vật tìm sự công nhận.

Nguồn: Tổng hợp