2026 ai thấy mình chưa đủ khổ thì xem phim này: Dùng thoại 18+ câu rating, nữ chính chọn phim kiểu gì đấy?

Bộ phim đang có rating thấp nhất truyền hình Hàn lúc này.

Lại là bộ phim A Love Other Than Yours cùng muôn vàn tranh cãi "tam quan lệch lạc"! Những tưởng càng về cuối, dự án chiếu đài KBS2 có Ahn Eun Jin và Seo Kang Joon đóng chính sẽ dần cứu vãn, lôi kéo được người xem sau chuỗi những tình tiết gây ức chế. Nhưng không... trong tập mới ra mắt ngày 18/10 vừa qua, A Love Other Than Yours đã nâng mức độ "trêu tức người xem" của mình lên tầm cao mới.

Cụ thể trong tập này, nhân vật nam phụ Tae Seung (Lee Joo Ahn đóng) có cuộc tranh luận gay gắt với một đồng nghiệp tại công ty luật. Thậm chí, anh còn bị người này lăng mạ, cho rằng anh "làm ô uế phẩm giá nghề luật sư". Vì tức giận, Tae Seung toan lao vào tác động đối phương thì được nữ chính Mi Do ngăn cản.

Ai ngờ tâm điểm tranh cãi thật sự bắt đầu từ đây. Để cảnh cáo người đồng nghiệp kia, Mi Do đã nói "Một phút nữa tôi sẽ quấy rối anh. Nếu không cút ngay, tôi cũng sẽ lột đồ anh bằng bất cứ giá nào để anh bẽ mặt ngay tại đây. Nếu tôi cắn răng lao vào thì chuyện đó chẳng khó gì. Thật đấy, tôi khỏe lắm".

Phân đoạn "thoại sảng" của Ahn Eun Jin trong A Love Other Than Yours thổi bùng tranh cãi



Chính câu thoại này đã khiến khán giả phản ứng dữ dội trên MXH. Thậm chí, một số người còn đề xuất gửi khiếu nại lên Ủy ban Tiêu chuẩn Truyền thông Hàn Quốc để tố tình tiết phim lệch lạc này. Có ý kiến cho rằng đây là hành vi cổ xúy quấy rối công khai, đặc biệt ở môi trường công sở. Dù là với mục đích phản pháo, đây vẫn là câu thoại không đứng đắn và càng không nên được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia.

Netizen Hàn bày tỏ sự phẫn nộ: - Kịch bản ngày càng có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Không ngờ KBS lại cho phim này chiếu. - Thật quá đáng, sao lại sử dụng tội ác như quấy rối tình dục như một công cụ thỏa mãn cốt truyện vậy? - Ekip đi quá xa để câu view rồi. - Không thể tin câu nói này phát ra từ một người phụ nữ. Ahn Eun Jin sao lại nhận mấy phim kiểu này thế?

Dù bị nghi ngờ là để gây chú ý với khán giả, tình tiết này không thể giúp A Love Other Than Yours câu được chút rating nào. Theo Nielsen thống kê, con số được ghi nhận toàn quốc cho tập 10 này vẫn ở mức 1,8% như tập trước, cũng là mức thấp nhất kể từ khi phim lên sóng. Hiện tại dù đã đi đến giai đoạn nước rút, mối quan hệ giữa nữ chính Mi So cùng một bên là bạn trai lâu năm Namgoong Ho, một bên là tình mới mập mờ Tae Seung vẫn chưa rõ ràng.

Khán giả "làm mệt" với chuyện tình rối rắm của 4 nhân vật A Love Other Than Yours

Thậm chí, khán giả Việt Nam cũng không tiếc lời chê bai A Love Other Than Yours khi có những tình tiết cổ xúy ngoại tình, phản bội, mập mờ nhiều người cùng lúc một cách sai trái. Với đà này, phim có thể kết thúc với rating thấp và trở thành một trong những cú flop lớn nhất trên đài KBS2 năm nay.