Đây đích thị là phim Hàn hay nhất 2026: Rating top 1 cả nước, đại chế tác xứng đáng nhận giải Daesang

Mới lên sóng 4 tập, bộ phim đã khiến khán giả mê mẩn vì kịch bản đan cài quá khéo, dàn nhân vật phức tạp nhưng không hề rối rắm và chất lượng sản xuất xứng tầm đại chế tác.

Không phải ngẫu nhiên mà 100 Days of Deception (100 Ngày Lừa Dối) đang nhận được nhiều lời khen từ khán giả sau những tập đầu tiên. Chỉ cần xem đến tập 4, không ít người đã bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh đây sẽ là một trong những bộ phim Hàn đáng nhớ nhất năm 2026. Từ cách xây dựng câu chuyện, phát triển nhân vật cho đến bầu không khí lịch sử được tái hiện công phu, tác phẩm của tvN đang làm khá tốt điều mà nhiều bộ phim cùng thể loại đôi khi chật vật, chính là khiến một câu chuyện có nhiều lớp lang trở nên hấp dẫn mà vẫn đủ rõ ràng để khán giả theo dõi.

Đáng chú ý, thành tích của 100 Days of Deception cũng đang tăng tốc. Theo Nielsen Korea, tập 4 phát sóng ngày 18/10 ghi nhận rating trung bình toàn quốc 9,0%, mức cao nhất từ khi lên sóng. Tại khu vực Seoul và vùng lân cận, rating trung bình đạt 9,8%, có thời điểm chạm 10,6%. Tác phẩm đồng thời đứng đầu toàn bộ các kênh truyền hình trên cả nước ngày Chủ nhật vừa qua, bao gồm cả đài công cộng và đài cáp. So với mức 5,3% ở tập mở màn, rating tập 4 đã tăng khoảng 3,7%, sau cú bứt tốc này, cột mốc hai chữ số không còn quá xa.

Rating 4 tập đầu của 100 Days of Deception

100 Days of Deception thực chất không phải một bộ phim truyền hình thông thường trong kế hoạch phát sóng của tvN. Đây là dự án đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập đài, quy tụ dàn diễn viên gồm Kim Yoo Jung, Park Jin Young, Kim Hyun Joo, Lee Moo-saeng và Jin Sun Kyu. Phim do Yoo In Sik và Kim Yoon Jin đạo diễn, Ryu Bo Ei chấp bút kịch bản. Những cái tên đứng sau tác phẩm cũng đủ khiến khán giả đặt kỳ vọng: Yoo In Sik từng làm nên dấu ấn với loạt Người Thầy Y Đức và Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, trong khi Ryu Bo Ri được biết đến qua Do You Like Brahms? và Trolley.

Bối cảnh 100 Days of Deception đặt tại Gyeongseong năm 1932, thời kỳ Triều Tiên nằm dưới ách đô hộ của Nhật Bản. Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung) là sống bằng nghề trộm cắp vặt trên phố với đôi tay nhanh nhẹn, đang nuôi giấc mơ sang Mỹ để bắt đầu cuộc đời mới. Để có tấm vé đổi đời này, một giao dịch với tổ chức kháng Nhật Gugukdan đã đẩy cô vào nhiệm vụ nguy hiểm, phải giả danh phiên dịch viên để thâm nhập Tổng đốc phủ Nhật Bản trong 100 ngày. Tại đây, cô chạm mặt Sato Hideo (Park Jin Young), viên thông dịch viên ưu tú, con nuôi của Tổng giám đốc chính vụ Sato Shinichi (Jin Sun Kyu). Hai người đều che giấu thân phận và mục đích thật sự, khiến mối quan hệ vốn đã đầy nghi kỵ ngày càng trở nên khó đoán.

Tham vọng của bộ 100 Days of Deception còn thể hiện ở phần tái hiện bối cảnh. Đội ngũ kỹ xảo Dexter Studios tham gia phục dựng không gian Gyeongseong thập niên 1930, từ kiến trúc đến đường phố và những chi tiết góp phần tạo nên cảm giác về một thời đại đã qua. Trong một câu chuyện xoay quanh hoạt động tình báo, những cuộc truy đuổi và cuộc đấu trí ngay giữa lòng bộ máy cai trị, bối cảnh phải đủ sức thuyết phục để người xem tin rằng các nhân vật thực sự đang sống trong một thế giới đầy hiểm nguy.

Trước ngày lên sóng, đại diện phía sản xuất 100 Days of Deception cũng từng giới thiệu đây là dự án đại chế tác trọng điểm trong kế hoạch kỷ niệm của tvN. Vì vậy, kỳ vọng dành cho 100 Days of Deception không chỉ dừng lại ở sức hút của Kim Yoo Jung hay màn kết hợp với Park Jin Young, mà còn ở khả năng tạo ra một tác phẩm lịch sử có quy mô, chiều sâu và sức lan tỏa tương xứng với vị thế của dự án.

Và khi lên sóng, 100 Days of Deception đã thực sự chứng minh được sức hút của một đại chế tác. Sau 4 tập, thứ khiến nhiều khán giả hào hứng nhất chính là cách biên kịch Ryu Bo Ri sắp xếp mạng lưới nhân vật và những bí mật đan xen. Mỗi người đều có mục đích riêng, có điều muốn che giấu và có giới hạn mà họ sẵn sàng vượt qua. Các tuyến truyện liên tục va chạm, nhưng thông tin được hé lộ theo từng lớp, giúp người xem hiểu thêm về động cơ của nhân vật mà không làm mất đi sự tò mò.

Tập 4 100 Days of Deceptionlà ví dụ rõ ràng cho cách kể chuyện đầy logic của biên kịch. Sau khi biết vụ bắt cóc mình từng trải qua thực chất là bài kiểm tra do Yoo Philip (Lee Moo Saeng) và các thành viên Gugukdan dàn dựng để thử lòng, Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung) nổi giận vì bị đối xử bằng sự thiếu tin tưởng. Cô thậm chí tuyên bố muốn từ bỏ nhiệm vụ làm gián điệp. Trong lúc đó, tổ chức tiếp tục lên kế hoạch ám sát Sato Shinichi dựa trên thông tin về lịch trình của ông ta. Nhưng dữ liệu sai lệch khiến chiến dịch rơi vào hỗn loạn, Han Cheol Ryong (Kim In Kwon) bị thương, còn Yoo So Ran (Kim Hyun Joo) đứng trước hiểm nguy.

Những hình ảnh trong tập 4

Ở một diễn biến khác, Sato Hideo đưa Lee Ga Kyung đến phòng khám khi cô bị thương ở mắt cá chân và tự tay băng bó cho cô. Khoảnh khắc tưởng chừng dịu dàng, bùng nổ chemistry này trở nên thú vị khi cả hai che giấu những bí mật có thể khiến đối phương trở thành kẻ thù. Khi cuộc gọi bí mật của Lee Ga Kyung có nguy cơ bị phát hiện, ranh giới giữa nhiệm vụ và tình cảm tiếp tục trở nên mong manh. Tập phim khép lại bằng hàng loạt mối nguy chưa được giải quyết, khiến khán giả có thêm lý do chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Tất nhiên phim hiện mới đi được 1/4 chặng đường, vẫn còn rất nhiều thời gian phải chứng minh về chất lượng của một "đại chế tác". Nhưng với những gì đã thể hiện, đây hoàn toàn là một ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua phim truyền hình Hàn Quốc năm nay. Thậm chí dưới phần bình luận về phim trên nhiều chuyên trang phim ảnh, khán giả chấm 100 Days of Deception điểm tuyệt đối và tin rằng nó sẽ nhận được giải thưởng lớn (giải daesang) trong các lễ trao giải cuối năm.