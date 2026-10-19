Ngọc Điệm Thu: Thừa Lỗi gây sốt với các phân đoạn "phát điên vì tình"

Thừa Lỗi tạo sức hút cho nhân vật Ngu Sưởng Hiên với cơn ghen vừa dữ dội vừa bất lực. Diễn xuất của anh đã lọt top chủ đề thảo luận thịnh hành trên mạng xã hội.

Thừa Lỗi thu hút sự chú ý với vai Ngu Sưởng Hiên trong Ngọc Điệm Thu không chỉ bởi vóc dáng cao ráo, biểu cảm linh hoạt trong từng cảnh quay. Đặc biệt anh thể hiện tốt các phân cảnh ghen tuông của người đem lòng yêu thương nhưng chưa có danh phận. Lối diễn tinh tế cùng sự tương phản giữa vẻ ngoài bất cần và những giằng xé nội tâm của nhân vật đã khơi lên nhiều cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Theo Sina, chủ đề "Ngu Sưởng Hiên ghen tuông khi không có danh phận" đã đạt hơn 100 triệu lượt đọc trên Weibo. Nhiều từ khóa liên quan lọt bảng tìm kiếm thịnh hành giúp Thừa Lỗi mở rộng sức ảnh hưởng trong dòng phim dân quốc.

Giây phút Ngu Sưởng Hiên thừa nhận mình mất kiểm soát vì chuyện tình cảm. (Ảnh chụp màn hình)

Từ tập 8 của Ngọc điệm thu, tình tiết trong phim càng hấp dẫn vì có sự xuất hiện của Giang Học Đình (Lưu Đông Thấm đóng), vị hôn phu của Diệp Uyển Quân (Từ Nhược Hàm). Điều này đã đẩy những cảm xúc vốn được che giấu của Ngu Sưởng Hiên mạnh hơn. Anh dần nhận ra tình cảm dành cho Diệp Bình Quân đã vượt khỏi sự tò mò và hứng thú ban đầu.

Giang Học Đình trở về từ Nhật Bản và được Ngu Sưởng Hiên nhận vào làm phiên dịch tại nơi anh công tác. Tình huống này đưa tình địch đến gần ngay trong tầm mắt, đồng thời khiến Ngu Sưởng Hiên có thêm cơ hội chứng kiến mối gắn bó giữa Diệp Bình Quân và vị hôn phu. Thiếu soái càng muốn chen chân vào mối quan hệ ấy, càng nhận ra mình không có một danh phận đủ vững vàng để đòi hỏi tình cảm. Anh đã bày ra những trò thử thách với Giang Học Đình về võ thuật, văn chương, chơi cờ mạt chược... để so sánh bản thân với đối thủ, đồng thời cũng muốn Diệp Bình Quân nhìn thấy được thực lực của đôi bên.

Thách đối thủ thi đấu vật là hành động thể hiện sự ghen tuông đầu tiên của Ngu Sưởng Hiên. (Ảnh chụp màn hình)

Khi phát hiện Giang Học Đình tạo phản, Ngu Sưởng Hiên không vội vui mừng mà cân nhắc rất nhiều để có thể vạch mặt kẻ xấu và khiến Diệp Bình Quân từ bỏ mối tình nguy hiểm này. Đúng như mong muốn của anh, cô gái anh ngày đêm mong nhớ đã tìm đến, nhưng không phải để bày tỏ tình yêu. Cô tìm đến vì Giang Học Đình đang gặp nguy hiểm. Với một người đàn ông vừa nhận ra tình cảm của mình, sự gần gũi ấy có thể mang đến hy vọng, nhưng cũng lập tức nhắc anh rằng trái tim cô vẫn hướng về một người khác.

Nếu tha cho Giang Học Đình, anh phải chấp nhận để người mình yêu tiếp tục có cơ hội ở bên đối thủ. Nếu không tha, anh có thể loại bỏ vật cản trước mắt, nhưng cái giá phải trả là nguy cơ khiến Diệp Bình Quân càng xa mình hơn. Dù lựa chọn theo hướng nào, tình yêu của anh cũng không thể được giải quyết bằng một quyết định quyền lực.

Thừa Lỗi diễn cơn ghen bằng sự giằng co giữa vẻ ngoài và nội tâm. (Ảnh chụp màn hình)

Qua diễn xuất của Thừa Lỗi, cơn ghen không chỉ là phản ứng của một người đàn ông trước tình địch, mà còn là cuộc giằng co giữa ham muốn chiếm hữu, nỗi sợ bị từ chối và khát vọng được yêu bằng sự tự nguyện. Đằng sau vẻ ngang tàng của vị thiếu soái là một người đàn ông càng yêu càng sợ mất, nhưng cũng không dễ buông bỏ người mình thương.

Là cậu chủ từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, Ngu Sưởng Hiên vốn quen với việc nắm quyền chủ động. Anh có vị thế, có khả năng chi phối nhiều tình huống và thường thể hiện sự tự tin trước người khác. Nhưng khi đối diện với chuyện tình cảm, những lợi thế ấy không còn bảo đảm cho anh điều gì. Càng hiểu điều đó, cơn ghen của anh càng trở nên phức tạp.

Đó cũng là điểm khó nhất trong tâm lý nhân vật mà Thừa Lỗi cần thể hiện: ghen nhưng không có quyền ghen, muốn tranh giành nhưng không thể chắc chắn mình sẽ thắng. Nếu chỉ diễn cơn ghen bằng ánh mắt sắc lạnh, lời nói cay nghiệt hay những hành động nóng nảy, nhân vật rất dễ trở thành một thiếu soái độc đoán quen thuộc của dòng phim tình cảm dân quốc. Nhưng sức hút của Ngu Sưởng Hiên nằm ở những khoảnh khắc cảm xúc chưa kịp biến thành hành động, khi sự kiêu ngạo vẫn còn đó nhưng đã không thể che giấu hoàn toàn sự bất an.

Khán giả và các nhà phê bình phim đánh giá Thừa Lỗi thể hiện tốt sự chuyển biến cảm xúc của nhân vật. Thay vì bộc lộ tâm trạng một cách trực diện, nam diễn viên sử dụng những thay đổi tinh tế trong ánh mắt, biểu cảm và cử chỉ tiết chế để khắc họa nội tâm phức tạp. Cách diễn có độ chuyển tự nhiên ấy tạo chiều sâu cho nhân vật, thay vì chỉ dựa vào những biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ, phô bày. Nhờ cách diễn xuất tinh tế của Thừa Lỗi đã góp phần giúp Ngọc điệm thu thêm sức hút khi mới đi được 1/3 chặng đường.