Ngọc Điệm Thu khiến cả Trung Quốc sục sôi: Vượt 100 triệu view quá thần tốc, thấy mức nhiệt còn sốc hơn

Bộ phim Ngọc Điệm Thu đang chứng minh được sức hút khủng.

Lên sóng từ ngày 12/10 trên đài Hồ Nam và nền tảng MangoTV, Ngọc Điệm Thu nhanh chóng tạo được sự chú ý trên các bảng thống kê độ nóng của phim truyền hình Trung Quốc. Tính đến ngày 18/10, nhiệt độ phim trên Weibo đã vượt mốc 90 triệu, cho thấy mức độ thảo luận đáng kể của tác phẩm trên mạng xã hội lớn nhất nhì Trung Quốc. Đây là một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất của bộ phim sau những ngày đầu phát sóng.

Ngọc Điệm Thu với ghi nhận mốc nhiệt vượt 90 triệu trên Weibo

Trước đó, ngày 15/10, nhiệt độ Weibo của Ngọc Điệm Thu đã được ghi nhận vượt 85 triệu. Đến ngày 16/10, bộ phim tiếp tục đón tin vui khi tài khoản chính thức của Maoyan Entertainment xác nhận tổng lượt xem hiệu quả toàn mạng vượt mốc 100 triệu. Đây là cột mốc đáng kể với một tác phẩm mới chỉ phát sóng được vài ngày, cho thấy sức hút không chỉ dừng lại ở những cuộc thảo luận trên mạng xã hội mà còn bước đầu chuyển hóa thành lượng khán giả thực tế.

Ở mặt trận truyền hình, Ngọc Điệm Thu cũng có màn ra mắt ấn tượng. Trong ngày đầu lên sóng, bộ phim ghi nhận rating thời gian thực đạt 0,484% theo số liệu được công bố từ Maoyan, đồng thời chiếm thị phần 2,869%, vươn lên vị trí số 1 trong nhóm đài vệ tinh cùng khung giờ. Đáng chú ý, số liệu từ hệ thống đo lường khác cũng ghi nhận mức rating đỉnh khoảng 0,4656% trong ngày đầu phát sóng. Những con số này giúp bộ phim có màn khởi động thuận lợi trên sóng truyền hình, đặc biệt khi tác phẩm phát sóng trong khung giờ vàng của đài Hồ Nam.

Đà tăng trưởng còn được thể hiện ở những ngày tiếp theo. Theo thống kê rating truyền hình ngày 14/10 được tài khoản chính thức của Streaming Media Network công bố, Ngọc Điệm Thu đạt rating phát sóng trực tiếp 0,5358%, đứng đầu nhóm đài vệ tinh trong bảng xếp hạng được công bố hôm đó. Như vậy, từ mức 0,484% trong ngày đầu, rating của phim đã tăng lên khoảng 10,7% chỉ sau hai ngày. Dù các hệ thống đo lường có thể có cách thống kê riêng, kết quả trên vẫn cho thấy diễn biến tích cực của tác phẩm trong giai đoạn đầu lên sóng.

Một trong những chi tiết thú vị nhất trong thành tích của Ngọc Điệm Thu nằm ở Baidu Index, chỉ số phản ánh mức độ tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm Baidu. Theo số liệu được chia sẻ sau ngày đầu phát sóng, chỉ số tìm kiếm của từ khóa tên phim đạt 82.065, đưa tác phẩm lên vị trí thứ hai trong nhóm phim độc quyền MangoTV có chỉ số tìm kiếm ngày đầu cao nhất năm 2026. Trong khi đó, từ khóa “Ngọc Điệm Thu phim truyền hình” được ghi nhận vượt 109.000 điểm.

Ngay cả chữ “Điệm” trong tên phim cũng bất ngờ trở thành một hiện tượng tìm kiếm. Do cách viết ít gặp, nhiều khán giả phải tra cứu cách đọc và ý nghĩa của chữ này, khiến từ khóa liên quan đến riêng chữ “簟” được ghi nhận vượt 41.000 điểm. Một cái tên vốn không dễ nhớ, dễ đọc lại vô tình trở thành yếu tố kích thích sự tò mò, giúp bộ phim có thêm một hướng lan truyền ngoài nội dung và dàn diễn viên.

Sức nóng của tác phẩm cũng tạo hiệu ứng tích cực cho Thừa Lỗi, nam diễn viên đảm nhận vai thiếu soái Ngu Sưởng Hiên. Theo các thống kê được chia sẻ trong những ngày đầu phát sóng, thẻ nhân vật của Ngu Sưởng Hiên trên MangoTV nhanh chóng vượt mốc 10.000 điểm nhiệt chỉ sau khoảng 2,5 giờ, sau đó đạt hơn 16.000 điểm và vươn lên vị trí dẫn đầu bảng nhân vật của nền tảng. Nam diễn viên cũng nhiều lần lọt top 3 chỉ số ảnh hưởng của diễn viên trên Weibo.

Một phân cảnh đánh mạt chược của Thừa Lỗi còn trở thành điểm nhấn được chia sẻ rộng rãi. Hình ảnh nhân vật tựa bên bàn, động tác xáo bài cùng phong thái vừa bất cần vừa khó đoán tạo nên sức hút riêng, góp phần kéo khán giả đến với bộ phim. Bên cạnh đó, màn kết hợp giữa Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm cũng là một trong những yếu tố được chú ý khi câu chuyện tình yêu của hai nhân vật liên tục đẩy cảm xúc lên cao.

Cảnh phim cực viral của Thừa Lỗi

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Linh Hy, Ngọc Điệm Thu lấy bối cảnh Trung Quốc những năm 1920, khi các thế lực quân phiệt tranh giành quyền lực và đất nước chìm trong bất ổn. Phim xoay quanh Ngu Sưởng Hiên, một thiếu soái có vẻ ngoài bất cần nhưng thực chất nhiều toan tính, và Diệp Bình Quân, nữ sinh phải tìm cách kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Cuộc gặp gỡ giữa hai người bắt đầu bằng một vụ ám sát khiến Diệp Bình Quân bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm. Để tự minh oan, cô cùng Ngu Sưởng Hiên đặt ra giao kèo phá án trong mười ngày. Thiếu soái nhân cơ hội này tiếp cận và theo đuổi cô, nhưng đằng sau những màn giằng co tình cảm lại là một kế hoạch quân sự mà anh muốn che giấu. Từ một cuộc gặp gỡ đầy nghi kỵ, hai người dần nảy sinh tình cảm thật sự.