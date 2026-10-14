Ngọc Điệm Thu bùng nổ khi lên sóng sau 3 lần lỡ hẹn

Bộ phim do Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm đóng vai chính với bối cảnh tình yêu, thù hận giữa thời Dân quốc. Ngọc Điệm Thu đang gây chú ý ngay sau vài tập đầu.

Ngọc điệm thu là một trong những bộ phim được mong chờ trong tháng 10 đã chính thức lên sóng. Theo số liệu được chia sẻ, tại thời điểm phát sóng, phim đạt rating truyền hình 0,4233%, thị phần 2,59%, tạm dẫn đầu nhóm đài vệ tinh. Trên nền tảng trực tuyến Mango TV, lượt xem được ghi nhận đã vượt mốc 16 triệu.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Linh Hy khởi quay tại Hoành Điếm ngày 31/10/2025. Sau thời gian làm hậu kỳ, phim từng có lịch phát sóng trong mùa thu nhưng liên tục thay đổi vì nhiều lý do. Đến ngày 12/10, Ngọc điệm thu mới chính thức phát sóng vào khung giờ vàng của đài Truyền hình Hồ Nam và nền tảng Mango TV.

Câu chuyện đặt trong bối cảnh thời Dân quốc khoảng những năm 1920. Trung tâm câu chuyện là một giao ước kéo dài mười ngày. Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm đóng) là nữ sinh nghèo mong muốn kiếm tiền để mua thuốc cho mẹ chữa bệnh. Khi làm phụ bếp cho một nhà hàng, cô vô tình trở thành nghi phạm ám sát Thiếu soái Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi) . Để chứng minh mình trong sạch, Diệp Bình Quân buộc phải thỏa thuận với Ngu Sưởng Hiên nhằm tìm ra hung thủ. Tuy nhiên, động cơ của nam chính không hoàn toàn xuất phát từ mong muốn giúp đỡ cô. Anh muốn dùng giao ước làm lý do tiếp cận Diệp Bình Quân, đồng thời che giấu những toan tính quân sự của mình. Tình cảm giữa hai nhân vật vì thế khởi đầu trong sự nghi ngờ và lợi dụng. Khi những bí mật và tổn thương tiếp tục chồng chất, cái chết của mẹ Diệp Bình Quân trở thành bước ngoặt, đẩy hai người vào cảnh chia lìa. Họ sau đó gặp lại nhau trên chiến trường kháng chiến.

Bên cạnh tuyến tình cảm, bộ phim còn khai thác những xung đột trong gia đình quân phiệt. Dinh thự của Ngu gia không chỉ là một gia đình mà còn là không gian của quyền lực, nơi các thành viên tìm cách bảo vệ vị trí và lợi ích của mình.Những mối quan hệ giữa chính thất, các bà vợ lẽ và người nắm quyền trong gia đình tạo thành một mạng lưới xung đột riêng. .Đây là motif quen thuộc của dòng phim Dân quốc. Tình cảm cá nhân luôn bị chi phối bởi địa vị, lợi ích gia tộc và biến động chính trị.

Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm trên phim Ngọc điệm thu. (Ảnh chụp màn hình)

Với Ngọc điệm thu, câu chuyện chậm lên sóng nhận được sự chú ý khi một diễn viên phụ của phim là Quách Vũ Hân vướng tranh cãi từ tháng 7. Một đoạn ghi âm riêng tư dài 1 phút 23 giây bị phát tán trên mạng, được cho là có nội dung cô nhận xét không tích cực về đồng nghiệp. Sự việc xảy ra trong thời điểm nữ diễn viên có tranh chấp chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý cũ. Hệ quả của việc này là một số hoạt động thương mại bị tạm dừng và các cơ hội nghề nghiệp bị ảnh hưởng. Trong Ngọc điệm thu, Quách Vũ Hân đảm nhận vai Đào Tử Nghi - nhân vật có vai trò xuyên suốt cốt truyện. Đây là nhân vật có tính cách kiêu ngạo, thường xuyên thể hiện cảm xúc trực diện và được xây dựng theo hướng phản diện. Đào Tử Nghi dành tình cảm cho Ngu Sưởng Hiên nhưng không được đáp lại. Sau đó, cô phải chấp nhận một cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt với Giang Học Đình, rồi dần chuyển sang đối đầu và tìm cách hãm hại Diệp Bình Quân.

Đời tư của diễn viên Quách Vũ Hân khiến đoàn phim Ngọc điệm thu ảnh hưởng một thời gian dài. (Ảnh chụp màn hình)

Quách Vũ Hân từng được chú ý nhờ loạt phim ngắn bộ phim ngắn Hoa hồng giữa mùa hạ đạt hơn 1 tỷ lượt phát sau bốn ngày và vượt mốc 3 tỷ lượt sau 18 ngày. Đây là cơ hội giúp cô có mặt trong phim dài sau thời gian nỗ lực ghi điểm ở phim ngắn.

Khi diễn viên vướng tranh cãi sau khi phim đã hoàn thành, đoàn phim phải cân nhắc giữa việc cắt bỏ cảnh quay, sử dụng công nghệ thay đổi gương mặt hoặc tiếp tục phát sóng theo kế hoạch điều chỉnh. Với nhân vật Đào Tử Nghi, phương án cắt vai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc câu chuyện. Theo cốt truyện của phim, nhân vật này là một trong những tác nhân khiến mối quan hệ giữa nam chính Ngu Sưởng Hiên và nữ chính Diệp Bình Quân rạn nứt. Nếu loại bỏ nhân vật, nhiều tình tiết tạo ra xung đột giữa hai nhân vật chính cũng cần được viết lại hoặc xử lý bằng cách khác.

Phương án thay gương mặt bằng công nghệ cũng không đơn giản. Một nhân vật xuất hiện trong nhiều cảnh đối đầu, đòi hỏi biểu cảm và tương tác liên tục, có thể khiến việc thay thế trở nên phức tạp, đồng thời phát sinh chi phí và nguy cơ ảnh hưởng chất lượng diễn xuất.