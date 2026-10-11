Top 4 bộ phim Hoa ngữ lãng mạn lên sóng tháng 10

Mỗi bộ phim có một bối cảnh, chủ đề khác nhau nhưng gây chú ý với dàn diễn viên được yêu thích và cốt truyện giàu kịch tính.

Trong tháng 10, màn ảnh Hoa ngữ mang đến loạt câu chuyện tình yêu đặt trong những bối cảnh khác biệt: thời dân quốc nhiều biến động, chốn phủ đệ đầy mưu toan hay thế giới tu tiên kỳ ảo. Sức hút của các tác phẩm không chỉ đến từ những mối tình nhiều thử thách mà còn nằm ở sự kết hợp giữa tình cảm, quyền mưu và hành trình trưởng thành của nhân vật. Với sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc như Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm, Điền Hi Vi, Diêm Án, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, các bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả yêu phim Hoa ngữ trong tháng này.

Ngọc điệm thu: Tình yêu giữa vòng xoáy thời cuộc

Phim Ngọc điệm thu sẽ lên sóng ngày 12/10. (Ảnh chụp màn hình)

Lấy bối cảnh thời dân quốc, Ngọc điệm thu xoay quanh Diệp Bình Quân (Từ Nhược Hàm đóng), nữ sinh phải tìm việc để trang trải chi phí chữa bệnh cho mẹ, và Ngu Sưởng Hiên (Thừa Lỗi), vị thiếu soái nắm trong tay quyền lực quân sự. Một vụ ám sát bất ngờ đẩy hai người vào tình thế đối đầu. Để tự bảo vệ mình, Bình Quân thỏa thuận với Sưởng Hiên tìm ra hung thủ trong vòng mười ngày. Từ mối quan hệ bắt đầu bằng sự đề phòng và lợi dụng, cả hai dần bị cuốn vào những cuộc đấu trí, hiểm nguy và rung động khó kiểm soát. Sự tương phản giữa vị thiếu soái lạnh lùng, quyết đoán và cô gái trẻ kiên cường tạo nên trục tình cảm chính của phim.

Tác phẩm được giới thiệu là chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Linh Hy thuộc loạt truyện dân quốc của tác giả. Điểm đáng chờ đợi là sự kết hợp giữa chuyện tình nhiều giằng xé với âm mưu chính trị, cùng sự góp mặt của các diễn viên thực lực như Trương Phong Nghị, Từ Phàm, Vương Lệ Khôn và Trương Vân Long. Phim cũng được kỳ vọng mở rộng câu chuyện từ tình yêu cá nhân sang lựa chọn và trách nhiệm giữa thời cuộc biến động.

Giá kim thoa: Hai thân phận, một cuộc hôn nhân trắc trở

Điền Hi Vi đảm nhận 2 vai diễn có tính cách mạnh mẽ, đối đầu nhau. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân, Giá kim thoa khai thác motif tráo đổi thân phận, cưới thay và tình yêu nảy sinh giữa những toan tính gia tộc. Điền Hi Vi đảm nhận vai kép Ngụy Nhiêu và Quân Đại, hai cô gái có ngoại hình giống nhau nhưng lớn lên trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt.

Vốn là tiểu thư xuất thân danh giá, Ngụy Nhiêu bị tráo đổi từ nhỏ và phải sống cuộc đời cơ cực. Khi thế tử Lục Trạc (Diêm Án) trọng thương, gia đình buộc phải thực hiện hôn ước để cầu may cho chàng. Không muốn bước vào cuộc hôn nhân này, Quân Đại ép Ngụy Nhiêu thay mình xuất giá. Tuy nhiên, ngay ngày thành thân, Lục Trạc bất ngờ tỉnh lại, mở đầu chuỗi biến cố trong phủ quốc công.

Điểm nổi bật của phim là màn hóa thân kép của Điền Hi Vi, đòi hỏi sự khác biệt rõ rệt giữa một cô gái kiên cường, nhẫn nại và một tiểu thư ích kỷ, sắc sảo. Trong khi đó, Diêm Án thử sức với vai nam chính cổ trang có vẻ ngoài yếu ớt nhưng ẩn chứa sự tính toán. Những bí mật thân thế, đấu đá nội viện và mối quan hệ chuyển từ nghi kỵ sang đồng hành là các yếu tố tạo nên sức hút của tác phẩm. Phim do Dương Long đạo diễn, Châu Mạt chấp bút kịch bản, dự kiến lên sóng ngày 16/10/2026

Thượng công chúa: Khi tình yêu gặp lý tưởng lớn

Phim Thượng công chúa có mỹ thuật đẹp từ bối cảnh, trang phục, màu sắc, ánh sáng. (Ảnh chụp màn hình)

Thượng công chúa kể về Mộ Vãn Dao (Mạnh Tử Nghĩa đóng), công chúa không cam chịu số phận, và Ngôn Thượng (Lý Quân Nhuệ), chàng tài tử xuất thân hàn môn sở hữu trí tuệ hơn người. Từ hai vị thế xã hội khác biệt, họ cùng bước vào những biến động của thời cuộc, sử dụng bản lĩnh và mưu lược để theo đuổi lý tưởng về một thiên hạ thái bình.

Phim thu hút sự chú ý nhờ màn tái hợp của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa sau Cửu trùng tử . Sự kết hợp giữa hai diễn viên, cùng motif nhân vật chính có năng lực và chính kiến riêng là điểm được khán giả kỳ vọng. Thay vì chỉ tập trung vào những hiểu lầm tình cảm, câu chuyện hướng đến sự đồng hành giữa hai người trẻ trong các cuộc đấu trí và lựa chọn liên quan đến vận mệnh chung. Dự án do Tần Trăn đạo diễn.

Cá muối phi thăng: Chuyện tu tiên của người chỉ muốn sống bình yên

Vương Hạc Đệ trở lại sau phim Đại phụng đả canh nhân. (Ảnh chụp màn hình)

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, Cá muối phi thăng mang đến một cách tiếp cận khác với dòng tiên hiệp quen thuộc. Nhân vật Tống Tiềm Cơ (Vương Hạc Đệ đóng) từng là cao thủ tu tiên nhưng thất bại trước số mệnh và qua đời. Sau khi được sống lại ở tuổi 18, chàng chỉ muốn rời xa những tranh đấu, trở về làm ruộng và tận hưởng cuộc sống bình lặng.

Thế nhưng, càng tìm cách tránh xa con đường tu tiên, Tống Tiềm Cơ càng bị cuốn vào những cơ duyên và biến cố mới. Khi nguy cơ đe dọa thế giới tu chân, chàng buộc phải tái xuất, tập hợp những người đồng hành để đối mặt với thử thách và cứu giúp chúng sinh.

Vương Hạc Đệ đảm nhận vai Tống Tiềm Cơ, trong khi Lý Thấm vào vai tiên tử Diệu Yên. Uông Đạc thủ vai Vệ Chân Ngọc, nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp, còn Trương Nhã Khâm hóa thân thành Hà Thanh Thanh, người phụ nữ mang vẻ ngoài mạnh mẽ và quá khứ nhiều tổn thương.

Sự kết hợp giữa motif tái sinh, hành trình nghịch cảnh và chất hài hước từ mong muốn “nằm yên” của nhân vật chính là điểm đáng chờ đợi. Bên cạnh các trận chiến tu tiên, bộ phim còn đặt ra câu hỏi về lựa chọn sống, tham vọng và giá trị của sự bình yên. Dàn diễn viên cùng những tuyến nhân vật có tính cách đối lập giúp tác phẩm tạo khác biệt so với các câu chuyện tiên hiệp thiên về tình cảm đơn thuần.