Ji Chang Wook đã dừng lại!

Ji Chang Wook đã thực sự thay đổi chỉ sau 19 ngày.

Bộ phim truyền hình hợp tác Hàn - Nhật, Merry Berry Love vừa lên sóng đã thu hút sự chú ý của khán giả nhờ màn kết hợp giữa Ji Chang Wook và mỹ nhân Nhật Bản Imada Mio. Tác phẩm nhanh chóng chứng minh sức hút đáng gờm khi lọt thẳng vào Top 2 bảng xếp hạng Disney+ toàn cầu. Trên MXH, không khí nhẹ nhàng, đậm chất chữa lành cùng diễn xuất duyên dáng của dàn diễn viên chính đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Merry Berry Love đang là bộ phim được quan tâm

Merry Berry Love xoay quanh Lee Yu Bin (Ji Chang Wook), một nhà thiết kế không gian người Hàn Quốc từng có sự nghiệp đáng mơ ước nhưng bất ngờ mất tất cả chỉ sau một đêm. Rơi vào cảnh thất nghiệp, anh quyết định đến một hòn đảo xa xôi ở Nhật Bản để tìm kiếm cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Tại đây, Yu Bin gặp Shirahama Karin (Imada Mio), cô gái dành trọn tâm huyết cho công việc trồng dâu tây. Từ cuộc chạm trán không mấy êm đẹp, những hiểu lầm dở khóc dở cười dần mở ra chuyện tình xuyên biên giới giữa hai con người có tính cách và hoàn cảnh sống khác biệt.

Sau sự cố trong sự nghiệp, Lee Yu Bin phải làm quen với cuộc sống mới trên đảo. Trái với vẻ chuyên nghiệp, xịn xò của một nhà thiết kế có tiếng, anh lộ rõ vẻ ngoài luộm thuộm, xuề xòa, lóng ngóng vì phải làm công việc tay chân.

Ji Chang Wook lại rơi vào cảnh nghèo hèn nữa rồi

Hóa thân vào người nông dân bất đắc dĩ, Ji Chang Wook khai thác nét hài hước qua những phản ứng có phần trẻ con, khoảnh khắc lúng túng khi phải thích nghi với môi trường hoàn toàn xa lạ. Đứng trước Karin, Yu Bin không phải hình mẫu nam chính hoàn hảo, lúc nào cũng biết cách kiểm soát tình huống. Anh có thể khó chịu, bối rối, mắc sai lầm, nhưng cũng dần bộc lộ sự chân thành và ấm áp trong quá trình tìm lại chính mình. Cái nét "hèn hèn", ngơ ngác xen lẫn sự ấm áp, tử tế khi vụng về học cách thích nghi với cuộc sống làm nông đã giúp Ji Chang Wook ghi điểm trong lòng khán giả, đồng thời cũng mang đến hình ảnh quen thuộc thường thấy của anh trên mản ảnh.

Màn lột xác này cũng khiến khán giả thích thú bởi chỉ mới trước đó 19 ngày, Ji Chang Wook từng gây sốc với hình tượng sở khanh, có phần lưu manh trong The Scandal. Trong phim, Ji Chang Wook đảm nhận vai Cho Won, quý tộc nổi tiếng phong lưu bậc nhất thời Joseon. Xuất thân danh giá, sở hữu ngoại hình cuốn hút và tài năng được công nhận, Cho Won lại dành phần lớn sự quan tâm cho những cuộc chinh phục tình ái thay vì theo đuổi địa vị hay thành công, "lừa tình" biết bao cô gái.

Nếu Cho Won là người đàn ông biết rõ sức hấp dẫn của bản thân và chủ động dùng nó để thao túng những mối quan hệ, Lee Yu Bin lại là kiểu nhân vật luôn ngượng ngùng và loay hoay trước cuộc sống. Một người bước vào tình yêu bằng những nước cờ khó đoán, người còn lại dần mở lòng giữa những tình huống vụng về. Một bên là bầu không khí cổ trang quyến rũ, trưởng thành với những cuộc đấu trí tâm lý, bên kia là khung cảnh biển đảo thơ mộng, những vườn dâu và chuyện tình hài hước, ngọt ngào.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở tính cách nhân vật mà còn thể hiện qua diện mạo của Ji Chang Wook trên màn ảnh. Với The Scandal, nam diễn viên xuất hiện trong trang phục quý tộc cầu kỳ, mái tóc được tạo kiểu chỉn chu, bộ râu toát lên vẻ đểu giả và ánh mắt mang vẻ tự tin, bí hiểm. Trái lại, Merry Berry Love vẫn toát lên vẻ nam thần nhưng sức hút còn đến biểu cảm linh hoạt, sự vụng về và nét đáng yêu khi đối diện với những tình huống ngoài dự tính.

Ji Chang Wook như được trở lại làm chính mình

Trên MXH, Merry Berry Love cũng nhận được những lời khen từ người xem quốc tế. Một bài thảo luận trên Reddit về tập đầu tiên có khán giả chia sẻ rằng họ phải ôm bụng cười khi xem phim cũng như thích thú với nét tính cách nóng nảy nhưng đáng yêu của nhân vật Ji Chang Wook. Một phần khán giả cũng thấy mừng vì "Ji Chang Wook đã dừng lại", quay trở về với vai diễn sở trường thay vì sự lột xác gây sốc như trước đó 1 tháng.