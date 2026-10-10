Other Mommy: 50 pha jumpscare là lời cảnh báo về bộ phim hù dọa 3 xu chứ chả phải thành tích tự hào!

Thậm chí Other Mommy còn không đủ 50 jumpscare!

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2026, không phải bàn cãi, là một năm vô cùng mỹ mãn đối với thể loại kinh dị - giật gân, không chỉ ở thị trường Việt Nam mà Hollywood vẫn đang không ngừng “bành trướng lãnh địa”. Nếu phòng vé quốc nội sở hữu nhiều “con tướng” như Phí Phông, Heo 5 Móng, Ma Xó, Trại Buôn Người… thì chuỗi streak gồm Obsession, Lee Cronin’s The Mummy, Resident Evil, The Hokum, Backrooms… phần nào khẳng định horror vẫn luôn là miếng mồi béo bở dành cho những “gã khổng lồ” phim ảnh.

Là một die-hard fan của dòng phim kinh dị, tôi đã đưa Other Mommy vào bucket list ngay từ khi Universal Pictures tung ra trailer đầu tiên. Tiêu đề gợi mở về một “người mẹ khác” lập tức khiến tôi nghĩ đến doppelgänger - mô-típ từng được Us và Perfect Blue khai thác quá tuyệt vời. Kỳ vọng của tôi càng có cơ sở khi dự án nằm dưới bàn tay nhào nặn của James Wan. Với The Conjuring, Annabelle và Insidious, anh đã góp phần định hình diện mạo dòng kinh dị siêu nhiên Hollywood trong thập niên 2010. Gọi James là một trong những ông trùm trong làng horror đương đại có lẽ chẳng phải là lời tâng bốc quá đà. Song, với một cái tên giàu sức gợi như Other Mommy và một ê-kíp đủ sức khiến fan horror dựng tai lên nghe ngóng, bộ phim sẽ mang đến một cơn ác mộng thực sự, hay chỉ là màn hù dọa được gói ghém trong lớp vỏ nhiều hứa hẹn?

Ảnh: IMDb

Nhưng có lẽ lý do khiến Other Mommy thu hút sự chú ý chính là Jessica Chastain. Trong mắt giới mộ điệu điện ảnh Âu - Mỹ, cô thuộc nhóm diễn viên thực lực, sở hữu bảng thành tích dài hằng hà xa số. Tôi biết đến Jessica lần đầu qua The Help (Người Giúp Việc), với nhân vật Celia Foote vàng hoe có phần ngây ngô, vụng về nhưng chân thành. Kể từ đó, Jessica luôn là cái tên tôi dành nhiều thiện cảm. Cô không phải ngôi sao thường xuyên chiếm sóng vì chuyện đời tư, cũng chẳng cần vẽ vời thêm hào quang bằng những chiêu trò đánh bóng tên tuổi. Thay vào đó, Jessica cứ thế đi qua hết vai diễn này đến vai diễn khác, từ chính kịch, khoa học viễn tưởng đến những câu chuyện gai góc về chính trị và tội phạm, không ngừng mở rộng biên độ diễn xuất.

Vấn đề là, kinh dị chưa bao giờ là “sân chơi” mà Jessica Chastain lui tới thường xuyên. Cô từng góp mặt trong Mama, Crimson Peak, IT: Chapter Two… nhưng nếu nhìn vào phần lớn sự nghiệp, khán giả vẫn quen với hình ảnh một nữ diễn viên sắc sảo, thường đảm nhận những nhân vật có chiều sâu tâm lý và đứng về phía chính diện. Bởi vậy, khi thấy cô xuất hiện trong Other Mommy với cơ thể “bẹo hình bẹo dạng”, ngũ quan méo mó và biểu cảm vô hồn, nhiều người tò mò về vai diễn này và cũng kỳ vọng bộ phim sẽ tận dụng được lợi thế ấy thay vì chỉ trông cậy vào vài màn hù dọa bất ngờ.

Ảnh: IMDb

Điều gây tò mò về Other Mommy không chỉ là việc xem Jessica Chastain sẽ trông đáng sợ đến đâu. Một gương mặt dị dạng có thể khiến người ta giật mình trong vài giây, nhưng để nỗi sợ bám đuôi dai dẳng sau khi màn hình tối đen, bộ phim cần nhiều hơn một lớp hóa trang đủ đô. Khán giả muốn biết thực thể mang hình hài “người mẹ khác” thực chất là gì, vì sao nó tìm đến Bela (Arabella Olivia Clark) và mối liên hệ giữa nó với những rạn nứt trong gia đình cô bé.

Với một tiền đề như vậy, Other Mommy hoàn toàn có đủ chất liệu để tạo nên nỗi sợ len lỏi dưới da thịt. Đáng tiếc, đạo diễn Rob Savage quá bận rộn tìm cách khiến người xem tưởng như sắp lên cơn đau tim, dù nỗi sợ hãi của khán giả còn không đủ để Pennywise đánh lừa một đứa trẻ sơ sinh, thay vì logic hóa bộ phim.

Other Mommy xoay quanh cô bé Bela (Arabella Olivia Clark), sống cùng mẹ Ursula (Jessica Chastain) và bố Daddo (Jay Duplass) trong một gia đình đang gặp nhiều trục trặc. Một ngày, Bela phát hiện một thực thể bí ẩn xuất hiện từ tủ quần áo, mang ngoại hình giống hệt mẹ mình. Cô bé gọi nó là Other Mommy (Mẹ Khác), nhưng sự hiện diện của thực thể này ngày càng trở nên đáng sợ khi nó liên tục tìm cách tiếp cận Bela. Khi Other Mommy dần trở thành mối đe dọa đối với cả gia đình, Ursula phải tìm cách bảo vệ con gái trước thế lực siêu nhiên khó lường.

Ảnh: Tự sản xuất

Đầu voi đuôi chuột: Phản diện bá đạo, kịch bản mất kiểm soát

Nếu chỉ xem trailer, khán giả hoàn toàn hiểu vì sao Other Mommy có thể khiến những tín đồ kinh dị đứng ngồi không yên. Không phải tự nhiên trailer đầu tiên thu về hơn 31 triệu view chỉ trong 2 tháng, có khi cao hơn nhiều bom tấn điện ảnh khác của Hollywood. Hình ảnh Jessica Chastain uốn cong cơ thể thành hình chữ thập dưới gầm bàn bếp, gương mặt cười ngoác tận mang tai nhưng thần thái lại sai lệch đến rợn người, là chất liệu có thể khiến khán giả ám ảnh ngay cả khi chưa biết câu chuyện phía sau. Phân cảnh ấy cũng cho thấy đạo diễn Rob Savage nắm trong tay một lợi thế đáng kể khi anh chẳng cần dựng lên thứ gì quá ghê gớm, chỉ cần đặt một gương mặt quen thuộc vào hoàn cảnh bất thường, nỗi sợ đã có thể tự tìm đường len vào tâm trí người xem.

Khổ nỗi, Other Mommy có vẻ như đã tiêu gần hết vốn liếng sáng tạo ngay từ những thước phim quảng bá. Sau màn chào sân tương đối ấn tượng, câu chuyện bắt đầu trượt dài trong một mớ tình tiết thiếu liên kết, những màn hù dọa lặp đi lặp lại và các phân đoạn cao trào như thể được chắp vá một cách cẩu thả. Bộ phim từng được quảng bá có hơn 50 pha jump scare (sự thật là chưa nổi 30 lần), nhưng với nhiều khán giả, con số ấy nghe giống lời cảnh báo về một bộ phim hù dọa rẻ tiền hơn là thành tích đáng tự hào. Jump scare dồn dập không đồng nghĩa với việc tạo ra nỗi sợ, mà nó chỉ khiến khán giả kịp nhận diện công thức trước cả khi tiếng động bất ngờ vang lên. Đến một lúc nào đó, người xem chẳng còn giật mình vì Other Mommy xuất hiện, mà chỉ bắt đầu đoán xem lần tiếp theo Jessica Chastain sẽ nhảy ra từ góc nào.

Ảnh: IMDb

Thay vì để bản sao không hoàn toàn giống người thật tự phát huy hiệu quả, Rob Savage ngày càng đẩy Other Mommy vào những lần biến hình phô trương, những trò thao túng không gian và hiệu ứng CGI quá tay, tùy tiện. Vậy Other Mommy rốt cuộc là thứ gì? Nó đến từ đâu, tại sao lại chọn Bela, và điều gì quyết định giới hạn sức mạnh của nó? Thực thể này thay hình đổi dạng, thao túng được cả không gian lẫn vật chất, dịch chuyển tức thời, không thể hủy diệt bằng các đòn vật lý…. Những hiện tượng gần như vượt khỏi mọi quy luật thông thường, nhưng chẳng xây dựng được một hệ thống nhất quán để khán giả hiểu mình đang đối diện với loại hiểm họa nào. Other Mommy được “buff” năng lực sánh ngang tầm với Pennywise, Scarlet Witch và Raven (Teen Titans).

Pennywise đáng sợ bởi đằng sau sức mạnh siêu nhiên còn có một thế giới quan, những quy luật và tầng nghĩa riêng. Với Other Mommy, cảm giác xuyên suốt lại là biên kịch cần nó làm được gì thì nó sẽ làm được điều đó. Thật khó để hiểu nổi quy luật hoạt động của sinh vật này. Dự đoán hợp lý nhất là chẳng có quy luật nào cả. Thực thể này muốn Bela tin rằng nó là người mẹ dịu dàng, yêu thương và thấu hiểu mà cô bé thực sự cần. Vậy tại sao nó cứ liên tục xuất hiện với hình hài ghê rợn, quái dị?

Ảnh: IMDb

Nếu bạn đã phát ngán khi đọc cụm từ Other Mommy hết lần này đến lần khác, hãy chuẩn bị tinh thần để còn tức tối hơn khi xem phim, bởi đó chính là cách mọi nhân vật gọi thực thể này. Ví dụ, nữ thợ săn ma tuyên bố một cách ngớ ngẩn: “Chúng ta không sợ ngươi đâu, Other Mommy!" Từ khi nào việc gọi một thực thể ma quỷ bằng một cái tên đáng yêu lại được xem là ý tưởng hay ho trong phim kinh dị vậy?

Càng về cuối, những chi tiết mở ra từ đầu không được giải quyết tương xứng, trong khi quy mô hiểm họa cứ liên tục phình to. Một thực thể sở hữu quyền năng sánh ngang thần thánh lẽ ra phải buộc nhân vật tìm ra một phương thức đối phó đủ thuyết phục. Thế nhưng, cuộc chiến cuối cùng lại không mang đến cảm giác cân sức khi phe chính diện chỉ là người trần mắt thịt đang cố chống chọi với một thế lực ma quỷ kinh sợ. Bộ phim cứ thế phô diễn 5 lần 7 lượt về kỹ xảo và quy mô sức mạnh của Other Mommy, rồi đột ngột yêu cầu khán giả chấp nhận lời giải cuối cùng như thể mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo từ trước.

Điểm cộng là Jessica Chastain, còn lại là điểm trừ

Nói về nội dung đủ rồi, giờ đến cách xây dựng nhân vật trong Other Mommy. Nếu có một cái tên xứng đáng được vớt vát khỏi mớ hỗn độn của Other Mommy, đó chắc chắn là Jessica Chastain. Nữ diễn viên cho thấy sự linh hoạt đáng nể khi đảm nhận vai kép, Ursula và bản sao quỷ dị của người mẹ này. Cô không chỉ chuyển đổi giữa hai nhân vật, mà còn tạo ra cảm giác khác biệt ngay cả khi chẳng có bất kỳ thay đổi rõ rệt nào về ngoại hình. Ursula là một người mẹ girlboss điển hình, đôi lúc lạnh nhạt và vụng về trong cách thể hiện tình yêu; nhưng khi trở thành Other Mommy, nụ cười, ánh mắt hay một khoảnh khắc bất động của Jessica lại mang sắc thái hoàn toàn khác.

Ảnh: IMDb

Đây cũng là lúc Jessica Chastain chứng minh rằng một màn trình diễn kinh dị hiệu quả không nhất thiết phải dựa vào lớp hóa trang ghê rợn hay những màn biến thiên vạn hóa phô trương. Tôi đặc biệt đánh giá cao những khoảnh khắc James Wan và Rob Savage để Other Mommy giữ nguyên diện mạo của mỹ nhân tóc đỏ, bởi chính sự giống nhau gần như tuyệt đối ấy mới khiến ranh giới giữa người mẹ thật và bản sao trở nên đáng sợ. Jessica đã làm tròn vai của cả người mẹ lẫn ác quỷ, tiếc rằng cô không thể kiêm luôn biên kịch để cứu nốt phần còn lại của bộ phim.

Ở tuyến nhân vật còn lại, Jay Duplass chưa có nhiều đất diễn để tạo dấu ấn với vai Daddo (Russell), người cha của Bela. Nhân vật vốn đứng giữa những rạn nứt gia đình và mối đe dọa siêu nhiên, nhưng cách xây dựng khá nhạt nhòa khiến anh chưa thể trở thành một mắt xích đủ sức nặng trong câu chuyện. Trong khi đó, Arabella Olivia Clark lại mang đến một Bela có phần khó chiều nhưng không hoàn toàn đáng trách. Cô bé đôi lúc khiến người xem sốt ruột bởi những quyết định bướng bỉnh, song đó cũng là phản ứng có thể hiểu được ở một đứa trẻ 8 tuổi đang sống giữa những bất ổn gia đình và phải đối diện với thứ kinh hoàng vượt quá khả năng nhận thức.

Ảnh: IMDb

Arabella sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, và điều này khiến khán giả giật mình khi lần đầu đi xem Other Mommy ngoài rạp, giống hệt lần đầu xem trailer bộ phim. Bởi lẽ, ngoại hình cô bé như thể được kết hợp từ McKenna Grace và Kiernan Shipka, với đôi mắt cùng những đường nét vừa ngây thơ vừa phảng phất vẻ kỳ lạ cũng vô tình rất hợp với không khí của bộ phim. Đáng tiếc, kịch bản chưa khai thác triệt để diễn biến tâm lý của Bela, khiến nhân vật có lúc giống một công cụ để đẩy tình tiết hơn là trung tâm cảm xúc thực sự của câu chuyện.

Ảnh: IMDb

Trong một bộ phim hết sức vô lý, có lẽ sự vô lý lại trở nên hợp lý. Russell và Ursula phát hiện sự tồn tại của Other Mommy ngay trong 10 phút đầu phim. Điều kỳ quặc là cả hai gần như không mảy may nghi ngờ hay tìm cách lý giải hiện tượng siêu nhiên đang xảy ra trong nhà. Đến cuối cùng, họ còn quyết định đối đầu với thực thể bằng rìu và dao phay. Ai lại mang dao phay đi đánh nhau với một vị thần? Đỉnh điểm của sự khó hiểu là trước khi bước vào màn đối đầu trực diện với Other Mommy, Ursula thản nhiên chỉ vào chiếc bàn bày la liệt những loại vũ khí sắc nhọn, nguy hiểm rồi bảo cô con gái mới 8 tuổi: “Chọn một món vũ khí đi con”. Nghe hứa hẹn và hấp dẫn đấy!

Hàng loạt khúc mắc còn bỏ ngỏ: Chẳng phải Russell nên hoảng loạn hơn khi tận mắt chứng kiến những chuyện kinh hoàng? Vì sao cảnh sát không xuất hiện sau một sự vụ nghiêm trọng trong phim? Và quan trọng hơn, liệu có bậc cha mẹ nào lại để con gái nhỏ rời khỏi tầm mắt khi một thực thể nguy hiểm vẫn đang lẩn khuất trong chính ngôi nhà của mình?

Ảnh: IMDb

Other Mommy đặt nhân vật vào một tình huống tạo nên nỗi sợ thường trực, nhưng lại xử lý mọi chuyện với thái độ tỉnh bơ đến khó tin. Bố mẹ Bela nhanh chóng chấp nhận rằng một bản sao tà ác của Ursula đang tồn tại, thậm chí còn tận mắt chứng kiến nó vặn vẹo cơ thể thành hình thù quái dị mà chẳng có lời giải thích thuyết phục. Trong nhiều phim kinh dị, sự hoài nghi của nhân vật là chất xúc tác quan trọng để duy trì nhịp căng thẳng và áp lực về thế lực tà ác. Ở đây, bộ phim gần như bỏ qua hoàn toàn bước ấy, để các nhân vật mặc nhiên “sống chung với giặc”.

Ngay cả khi Bela bị hất tung lên không trung như một con búp bê giữa buổi tiệc tại gia, phản ứng của bố mẹ cô bé vẫn hết sức hời hợt. Dường như chẳng ai thực sự hiểu mình đang đối mặt với thứ gì, càng không có cảm giác cấp bách của những người đang đứng trước mối đe dọa đến tính mạng. Trớ trêu hơn, Other Mommy được giới thiệu như một cơn ác mộng đội lốt người thân, nhưng càng về sau lại càng giống một kẻ tinh quái thích phô diễn sức mạnh - y hệt tên hề Pennywise, chỉ khác là thực thể này không có nhu cầu ăn thịt trẻ em.

2026 nhưng khán giả vẫn phải dành ra chất xám để nói về “thông não chi thuật”

Năm 2026 rồi, cứ ngỡ “thông não chi thuật” đã không còn chỗ đứng trong điện ảnh, ai ngờ Other Mommy vẫn nhiệt tình lăng xê tuyệt kỹ này. Với những ai chưa biết, “thông não chi thuật” là cách cư dân mạng gọi vui tình huống một nhân vật bỗng thay đổi nhận thức, lập trường hoặc hành động sau khi được người khác giảng giải, khai sáng bằng vài câu thoại. Đây vốn là thủ pháp không xa lạ: một cuộc đối thoại có thể giúp nhân vật nhận ra sự thật, tháo gỡ khúc mắc hoặc tìm thấy động lực để bước tiếp. Nhân vật có thể vừa tuyệt vọng cách đây vài phút, giây sau đã giác ngộ chân lý; những mâu thuẫn tích tụ suốt cả bộ phim bỗng được giải quyết bằng một bài diễn văn ngắn gọn. Và thế là “thông não chi thuật” ra đời như một lời mỉa mai dành cho những màn phát triển tâm lý thiếu thuyết phục, khi lời nói được trao quyền năng gần như phép thuật, còn quá trình thay đổi thực sự của con người lại bị bỏ qua.

Bộ phim đặt ra những vấn đề tâm lý tương đối phức tạp, từ rạn nứt gia đình đến những tổn thương âm ỉ trong lòng một đứa trẻ, nhưng cách tháo gỡ lại nhanh gọn đến mức người xem chưa kịp thấm đã phải chấp nhận kết quả. Hóa ra, trong thế giới của Other Mommy, đôi khi một sự thật gây sốc còn có sức công phá hơn cả 50 pha jump scare được quảng bá rầm rộ.

Ảnh: IMDb

Other Mommy không chỉ muốn kể chuyện về một thực thể kỳ dị chuyên rình rập trẻ nhỏ, mà còn gợi mở về những tổn thương âm ỉ bên trong một gia đình không còn nguyên vẹn. Khi người lớn giấu giếm, né tránh hoặc không thể thành thật với nhau, những rạn nứt ấy rất dễ trở thành gánh nặng mà đứa trẻ phải âm thầm mang theo. Bela, trong hoàn cảnh đó, vừa phải đối diện với nỗi sợ đến từ bên ngoài, vừa chật vật tìm kiếm cảm giác an toàn trong chính ngôi nhà của mình.

Nhìn theo hướng biểu tượng, Other Mommy có thể được xem như hiện thân của một thứ tình cảm méo mó. Thoạt đầu, nó mang dáng vẻ thân thuộc, thậm chí vỗ về, nhưng dần biến thành sự chiếm hữu đáng sợ. Thực thể ấy đánh trúng nhu cầu được yêu thương và bảo vệ của Bela, lợi dụng những khoảng trống cảm xúc mà người lớn vô tình hoặc hữu ý để lại. Bởi vậy, cuộc chiến của cô bé không đơn thuần là tìm cách thoát khỏi một con quái vật, mà còn là hành trình đối diện với những điều bất ổn trong gia đình và học cách nhìn nhận chúng.

Tiếc rằng, bộ phim chưa thực sự kiên nhẫn với chính thông điệp mình đặt ra. Hiểu ra một sự thật đau lòng không đồng nghĩa với việc có thể lập tức vượt qua nó; càng không có nghĩa mọi nỗi sợ đều tự động biến mất. Tâm lý con người đâu phải chiếc máy tính, cứ nhập đúng mật khẩu là mở khóa thành công! Đó là lý do khán giả thấy tiếc cho Other Mommy. Phim có một tiền đề tốt để đào sâu vào những vết nứt tâm lý, sự thiếu an toàn của trẻ nhỏ và cái giá mà những bí mật gia đình có thể để lại. Thế nhưng, thay vì dành thêm thời gian để cảm xúc của Bela phát triển tự nhiên, kịch bản lại chọn một pha giải quyết đi vào lòng đất, khiến thông điệp đáng suy ngẫm bị hụt hơi ngay trước thời điểm cần phát huy sức nặng nhất.

Ảnh: IMDb

Chấm điểm: 1/5

Jessica Chastain có thể gánh vác phần lớn diễn xuất của Other Mommy, nhưng một mình cô không thể cứu vãn kịch bản liên tục rẽ ngang rẽ dọc, thiếu nhất quán và đôi lúc chẳng buồn tuân theo logic. Jessica là một diễn viên hạng A thực thụ, sở hữu tài năng, bề dày kinh nghiệm cùng khả năng biến hóa đa dạng. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ là ngôi sao bảo chứng phòng vé có thể khiến khán giả sẵn sàng bỏ qua mọi khiếm khuyết chỉ vì cái tên xuất hiện trên poster. Một màn trình diễn xuất sắc có thể giữ chân người xem trong từng khuôn hình, nhưng với Other Mommy, cần nhiều hơn một diễn viên thực lực để gánh doanh thu cho một sản phẩm thương mại được xử lý vô cùng ngẫu hứng.

Dưới bàn tay Rob Savage, tác phẩm bị phung phí lợi thế của mình vào những màn hù dọa thiếu sức nặng và các nút thắt tâm lý được tháo gỡ quá chóng vánh. Với James Wan trong vai trò nhà sản xuất, Other Mommy càng khiến người ta tiếc nuối khi một dự án giàu tiềm năng, diễn viên chất lượng và đội ngũ làm phim có kinh nghiệm lại không thể kết hợp những yếu tố ấy thành một chỉnh thể thuyết phục. Đây có thể xem là một bước hụt chân đáng tiếc trong category kinh dị gắn với tên tuổi James, dù khán giả không quy toàn bộ trách nhiệm sáng tạo cho riêng anh.

Ảnh: IMDb

Năm 2026, đặc biệt khi mùa Halloween cận kề, vẫn còn nhiều cơ hội để dòng phim kinh dị tiếp tục hô mưa gọi gió. Song, Other Mommy chắc chắn chưa phải cái tên xứng đáng được xếp vào nhóm tác phẩm nổi bật của năm. Nếu chỉ cần vài màn hù dọa để đổi gió cuối tuần, bộ phim vẫn có thể nằm trong diện tạm chấp nhận được, miễn là khán giả sẵn sàng “cất não” ở nhà. Còn nếu kỳ vọng một câu chuyện kinh dị có lớp lang, biết cách xây dựng nỗi sợ và tôn trọng logic của chính mình và người xem, đây lại là một trải nghiệm đáng thất vọng.