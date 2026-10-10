"Đầu Xuân Tươi Sáng 2.0" gây thất vọng vì chemistry của đôi chính quá tệ, đứng cạnh nhau như "người dưng ngược lối"

Bộ phim đã khiến khán giả thất vọng vì cặp đôi chính diễn thiếu tự nhiên, không có chemistry và khó tạo được cảm giác rung động.

Lên sóng sau thời điểm Đầu Xuân Tươi Sáng vừa gây bão, Không Thể Thay Thế của Triệu Kim Mạch - Ngụy Đại Huân được kỳ vọng sẽ trở thành phiên bản 2.0 và đạt thành tích tốt. Cùng đi theo công thức tổng tài - nhân viên, lấy môi trường công sở làm bối cảnh cho tuyến tình cảm, tác phẩm lại không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Ngoài kịch bản thiếu điểm nhấn, điều khiến khán giả thất vọng nhất nằm ở cặp đôi chính. Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân chưa tạo được sự ăn ý, thậm chí khi đứng cạnh nhau còn giống "người dưng ngược lối".

Triệu Kim Mạch vốn được đánh giá phù hợp với những nhân vật có chiều sâu, đòi hỏi khả năng khai thác tâm lý hơn là tập trung vào chuyện tình cảm. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều phim ngôn tình và hợp tác với các bạn diễn nổi tiếng như Ngô Lỗi, Trương Lăng Hách, Tống Uy Long, nhưng chemistry với nam chính lại chưa phải điểm mạnh của cô.

Điều này một lần nữa được nhắc đến khi Không Thể Thay Thế lên sóng. Một số khán giả cho rằng Triệu Kim Mạch vẫn thể hiện khá ổn những phân cảnh cần bộc lộ cảm xúc cá nhân, nhưng khi chuyển sang các màn tương tác tình cảm, cách diễn của cô lại trở nên gượng gạo, thiếu cảm giác rung động giữa 2 nhân vật.

Dù vậy, diễn xuất của Triệu Kim Mạch vẫn nhận được một số lời khen. Đáng chú ý, phân cảnh nhân vật của cô đứng trước gương và trút bỏ cảm xúc được đánh giá là khá ấn tượng. Ánh mắt khi nhìn chính mình trong gương, kết hợp giữa sự tự vấn và cảm xúc đang dồn nén giúp cảnh phim có chiều sâu hơn và cho thấy ngôi sao trẻ vẫn có khả năng xử lý những phân đoạn tâm lý phức tạp.

Một số khán giả cho rằng đây là khoảnh khắc giúp họ thay đổi phần nào định kiến sau màn thể hiện chưa thực sự thuyết phục ở tập đầu. Tuy nhiên, những ưu điểm đó chưa đủ để cứu vãn cảm giác thiếu tự nhiên trong các cảnh tương tác với nam chính.

Nếu Triệu Kim Mạch bị nhận xét chưa phù hợp với những cảnh tình cảm, Ngụy Đại Huân lại vướng tranh cãi về biểu cảm và ngoại hình. Nam diễn viên vốn chưa từng được đánh giá quá cao về diễn xuất dù đã đóng phim nhiều năm. Với kiểu nhân vật lạnh lùng, ít biểu cảm, anh có thể hoàn thành tương đối tròn vai và ít bộc lộ những hạn chế. Nhưng khi nhân vật cần thể hiện nhiều trạng thái cảm xúc, cách diễn của anh dễ bị nhận xét là hơi lố.

Trong Không Thể Thay Thế, điều này càng trở nên rõ ràng khi nhân vật liên tục có những màn đấu khẩu, giận dỗi hoặc cố tình thể hiện vẻ lạnh lùng trước nữ chính. Một số phân cảnh không tạo được cảm giác nam chính cuốn hút mà ngược lại còn khiến người xem cảm thấy hơi gượng.

Ngoại hình và tạo hình của Ngụy Đại Huân cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Khán giả cho rằng ngôi sao sinh năm 1989 không có được vẻ ngoài phù hợp với hình tượng nam chính của một bộ phim ngôn tình hiện đại. Lớp trang điểm cũng bị chê chưa thực sự tôn lên đường nét khuôn mặt, đặc biệt là phần mắt và lông mày.

Điều này cũng cho thấy vấn đề lớn nhất của Không Thể Thay Thế nằm ở việc bộ đôi chính chưa tạo được sức hút cần thiết. Khi khán giả không cảm nhận được sự hấp dẫn từ ngoại hình lẫn diễn xuất, những cảnh vốn được kỳ vọng tạo "phản ứng hóa học" lại dễ trở nên gượng gạo.

So với Đầu Xuân Tươi Sáng, Không Thể Thay Thế càng dễ bị đặt lên bàn cân. Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên không chỉ được đánh giá là phù hợp với nhân vật mà còn tạo được chemistry khá tự nhiên. Sự tương tác giữa 2 người góp phần quan trọng vào sức hút của bộ phim, giúp những tình tiết tình cảm vốn quen thuộc vẫn tạo được cảm giác cuốn hút.

Trong khi đó, Triệu Kim Mạch và Ngụy Đại Huân lại chưa làm được điều tương tự. Công thức tổng tài - nhân viên vốn không mới, vì vậy nếu diễn xuất và chemistry không đủ tốt, tác phẩm rất dễ rơi vào cảm giác quen thuộc và khó được đánh giá cao.

Không Thể Thay Thế vẫn còn thời gian để cải thiện trong những tập tiếp theo, đặc biệt khi diễn xuất của Triệu Kim Mạch cho thấy cô vẫn có khả năng tạo điểm nhấn ở những phân đoạn tâm lý. Dù vậy, nếu cặp đôi chính vẫn không tìm được sự ăn ý, bộ phim sẽ khó tránh khỏi việc bị khán giả nhớ đến như một phiên bản không thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng.