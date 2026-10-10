Bái phục nhan sắc của mỹ nhân duy nhất được Kim Tae Hee công nhận đẹp hơn mình

Mỹ nhân này xuất hiện khiến mọi hào quang tập trung hết vào cô.

Sáng ngày 10/10, Shin Min Ah cùng dàn diễn viên The Remarried Empress đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31. Sự kiện giao lưu ngoài trời được tổ chức tại Roof Theater, Trung tâm Điện ảnh Busan, thuộc thành phố Busan, Hàn Quốc. Xuất hiện bên cạnh những cái tên đình đám như Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young, bà xã Kim Woo Bin vẫn là gương mặt dễ dàng thu hút ánh nhìn ngay từ những khung hình đầu tiên.

Dàn diễn viên The Remarried Empress tại LHP Busan

Shin Min Ah giật trọn spotlight về mình

Tại sự kiện, nữ diễn viên diện áo trắng dài tay với phom dáng mềm mại, kết hợp chân váy da đen cạp cao. Bộ trang phục không quá cầu kỳ, cũng chẳng cần những chi tiết phô trương nhưng vẫn tạo nên tổng thể thanh lịch, hiện đại. Mái tóc đen dài buông tự nhiên, lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên làn da sáng cùng đường nét hài hòa của người đẹp. Như mọi khi, Shin Min Ah mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền giúp diện mạo của cô thêm phần rạng rỡ.

Có thể thấy, ở tuổi 42, Shin Min Ah vẫn giữ được nét duyên dáng rất riêng, vừa ngọt ngào, gần gũi, vừa có sự điềm đạm của một người phụ nữ trưởng thành. Không cần tạo hình lộng lẫy hay thần thái sang chảnh, bà xã Kim Woo Bin vẫn nổi bật nhờ vẻ đẹp tự nhiên và biểu cảm tươi tắn.

Quả thực, không phải tự nhiên mà Kim Tae Hee cũng phải gọi tên Shin Min Ah khi được hỏi ai là mỹ nhân đẹp nhất trong mắt mình. Kim Tae Hee trước đó đã khen ngợi vóc dáng thanh mảnh, thần thái cuốn hút và thừa nhận "ghen tị" với bà xã Kim Woo Bin ở nhiều khía cạnh. Và visual tại họp báo LHP Busan lần này đã chứng minh "gu" quả Kim Tae Hee quá đỉnh.

Diện mạo lần này cũng gợi khán giả nhớ về Shin Min Ah của Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly Tinh hồi năm 2010 - bộ phim từng đưa hình ảnh nàng hồ ly Mi Ho đáng yêu, tinh nghịch trở thành ký ức khó quên với nhiều người yêu phim Hàn. Dẫu đã hơn 15 năm trôi qua, nụ cười má lúm đặc trưng và nét đẹp trong trẻo của nữ diễn viên vẫn còn nguyên sức hấp dẫn. Nếu ngày ấy Shin Min Ah ghi điểm bằng vẻ tinh nghịch, đáng yêu, thì hiện tại cô mang đến cảm giác đằm thắm, nền nã hơn mà không hề mất đi nét trẻ trung, dễ mến.

Nàng hồ ly đẹp nhất màn ảnh sau 15 năm vẫn trẻ đẹp như vậy

Về The Remarried Empress, đây là series giả tưởng lãng mạn của Disney+, chuyển thể từ tác phẩm webtoon cùng tên. Trong phim, Shin Min Ah đảm nhận vai Hoàng hậu Navier, người phụ nữ quyết định giành lại quyền tự chủ sau khi bị Hoàng đế Sovieshu yêu cầu ly hôn. Ju Ji Hoon vào vai Sovieshu, Lee Jong Suk hóa thân thành Hoàng tử Heinrey, còn Lee Se Young đảm nhận Rashta - nhân vật có mối quan hệ tình cảm với Sovieshu. Theo lịch công bố của Disney+, The Remarried Empress dự kiến lên sóng từ ngày 4/11.