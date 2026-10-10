Ra mà coi Kim Ji Won vừa tái xuất đã phá 2 kỷ lục rating 2026, đóng phim cuốn ác thế này thì ai chịu nổi!

Màn trở lại của Kim Ji Won ở Doctor X đang được đón nhận nhiệt tình.

Mới đây, bộ phim Doctor X: Mafia In White (Bác Sĩ X) đã chính thức lên sóng tập đầu tiên trên đài SBS, đánh dấu màn tái xuất của Kim Ji Won sau 2 năm kể từ thành công vang dội của Queen Of Tears. Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu ra mắt, tác phẩm đã ghi nhận những thành tích vô cùng ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của nữ diễn viên đối với khán giả truyền hình Hàn Quốc.

Kim Ji Won vừa có màn tái xuất màn ảnh nhỏ đầy mạnh mẽ với Doctor X: Mafia In White.

Cụ thể, Doctor X: Mafia In White ghi nhận mức rating realtime lên tới 25,34% chỉ sau 1 giờ, qua đó lập kỷ lục rating realtime của năm 2026. Bên cạnh đó, rating toàn quốc của tập 1 đạt 11,4%, giúp bộ phim dẫn đầu khung giờ phát sóng, cũng trở thành phim Hàn đầu tiên có rating 2 chữ số ngay ở tập đầu tiên trong năm. Đặc biệt, lượng khán giả theo dõi qua truyền hình vượt mốc 2,2 triệu người, một con số đáng chú ý đối với tác phẩm vừa ra mắt.

Doctor X: Mafia In White xoay quanh Gye Su Jeong (Kim Ji Won), một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài sở hữu tài năng xuất chúng nhưng có tính cách vô cùng đặc biệt. Thông qua công ty môi giới bác sĩ của Jang Hee Suk, cô được đưa đến Bệnh viện Đại học Guseo để đảm nhận vị trí bác sĩ phẫu thuật đang bỏ trống. Tại đây, Gye Su Jeong nhanh chóng chứng minh năng lực bằng những kỹ thuật y khoa điêu luyện, đồng thời không ngần ngại vạch trần những điều phi lý trong ngành y. Trong quá trình làm việc, cô còn vướng vào những mối quan hệ phức tạp với giám đốc bệnh viện Bu Seung Gwon và bác sĩ thực tập Park Tae Gyeong.

Doctor X sở hữu dàn diễn viên chất lượng.

Không chỉ gây ấn tượng về thành tích rating, bộ phim còn nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau tập mở màn. Đặc biệt, hình tượng Gye Su Jeong của Kim Ji Won trở thành điểm sáng khi kết hợp giữa tài năng xuất chúng và tính cách bất cần, thẳng thắn, sẵn sàng lên tiếng khi thấy đúng đắn hoặc không đồng tình với điều gì, nói ra suy nghĩ của bản thân dù điều đó khiến cô trở nên "khác thường".

Bên cạnh đó, những tình huống hài hước được lồng ghép tự nhiên, không quá cường điệu, cùng diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn. Dù tập đầu chưa hé lộ quá nhiều về câu chuyện chính, tác phẩm vẫn duy trì được nhịp phim lôi cuốn và khiến người xem tò mò về những diễn biến tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, cũng có một số khán giả phàn nàn nhạc nền chưa đặc sắc, tập đầu cũng không có gì quá khác biệt, thu hút hơn so với phiên bản Nhật. Tuy nhiên nhìn chung những đánh giá tích cực vẫn nhiều hơn.

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Trên nền tảng MyDramaList, Doctor X: Mafia In White hiện được chấm 8,2/10 điểm, tiếp tục cho thấy tín hiệu đón nhận khả quan. Với khởi đầu đầy hứa hẹn, bộ phim đang đứng trước cơ hội trở thành một trong những tác phẩm truyền hình Hàn Quốc nổi bật của năm 2026.