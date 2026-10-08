Bộ phim này mới chiếu đã có màn tăng trưởng rating đáng kể.

Mùa thu đông đang dần đến, thời tiết bắt đầu thay đổi cũng là lúc hội mê phim Hàn có thêm một bộ ngôn tình để ôm gối và cày xuyên đêm. Chỉ vừa mới lên sóng, Between Steps đã nhanh chóng gây bất ngờ khi rating tăng từ 1,8% ở tập đầu lên 2,4% ở tập 2, tương đương tăng khoảng 133,3%. Đặc biệt, ngay khi tập 2 lên sóng, Between Steps đã leo lên top 1 Naver về lượng tìm kiếm thời gian thực. Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện tình cảm đáng yêu, bộ phim còn khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi chemistry ngọt ngào của cặp đôi chính Kim So Hyun và Choo Young Woo.

Poster phim Between Steps

Between Steps xoay quanh Im Yu Jin (Kim So Hyun), một cô gái vốn tốt nghiệp ngành may mặc dệt may nhưng quyết định rẽ hướng sang kỹ thuật cơ khí. Sau khi được nhận vào chương trình cao học, Yu Jin bước chân vào phòng thí nghiệm robot và bắt đầu hành trình hoàn toàn mới. Tại đây, cô gặp Park Min Jae (Choo Young Woo), một nghiên cứu sinh tiến sĩ lạnh lùng, nghiêm túc và có phần khó gần. Min Jae từng là vận động viên bơi lội nhưng phải từ bỏ ước mơ sau khi mất một chân vì bệnh. Hai con người tưởng như chẳng có điểm chung lại dần trở thành chỗ dựa của nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Ngay từ những tập đầu, mối quan hệ giữa Yu Jin và Min Jae đã phát triển với tốc độ khiến khán giả khó ngồi yên. Cả hai liên tục có những màn tương tác vừa vụng về vừa đáng yêu, từ ánh mắt, cách nói chuyện cho tới những khoảnh khắc âm thầm quan tâm đối phương. Đặc biệt, tập 2 đã nhanh chóng "đốt cháy giai đoạn" khi Yu Jin sau một bữa tiệc say rượu được Min Jae đưa về nhà. Trong lúc cả hai đứng giữa một con hẻm, cô bất ngờ túm lấy áo anh rồi hỏi thẳng liệu anh có thích mình hay không, trước khi chủ động trao một nụ hôn. Màn tiến triển tình cảm nhanh như tên lửa này lập tức khiến dân tình phát cuồng.

Sức hút của cặp đôi Between Steps còn đến từ chemistry khá tự nhiên giữa Kim So Hyun và Choo Young Woo. Một người có tính cách thẳng thắn, đôi khi hậu đậu và luôn mang đến những tình huống ngoài dự tính - người còn lại lạnh lùng, lý trí nhưng dần trở nên mềm mỏng khi ở cạnh cô. Càng về sau, những màn tung hứng giữa hai người càng đen lại cảm giác tình tứ và gần gũi, khiến nhiều khán giả phải liên tục đẩy thuyền. Choo Young Woo cũng từng chia sẻ rằng anh và Kim So Hyun có sự ăn ý về nhịp diễn, cách tương tác và thậm chí còn cho rằng cả hai khá hợp nhau khi đứng cạnh. Chính sự tự nhiên này đang trở thành một trong những điểm khiến Between Steps được quan tâm bên cạnh nội dung phim.

Kim So Hyun vốn đã là gương mặt quen thuộc với khán giả Hàn Quốc sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên từng ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm như Moon Embracing the Sun, Who Are You: School 2015, The Tale of Nokdu, Love Alarm... Sở hữu khả năng diễn xuất ổn định cùng ngoại hình trong trẻo, Kim So Hyun từng nhiều lần được nhắc đến trong nhóm những nữ diễn viên trưởng thành từ màn ảnh tuổi teen. Đến Between Steps, cô tiếp tục làm mới hình ảnh khi hóa thân thành Im Yu Jin, một cô gái dám từ bỏ chuyên ngành cũ để bắt đầu lại trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Nhân vật vừa có nét vụng về đáng yêu, vừa có sự quyết đoán và tinh thần không ngại làm lại từ đầu, tạo thêm màu sắc mới cho hình tượng của Kim So Hyun.

Với Choo Young Woo, Between Steps cũng là một cột mốc đáng chú ý trong hành trình khẳng định tên tuổi của nam diễn viên sinh năm 1999. Anh bắt đầu được khán giả biết đến qua những vai diễn trong School 2021, The Policeman's Lineage, sau đó là Oasis và đặc biệt là The Trauma Code: Heroes on Call. Sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật cùng khả năng biến hóa giữa kiểu nhân vật lạnh lùng, ít nói và những vai diễn có chiều sâu, Choo Young Woo đang dần thoát khỏi hình ảnh "nam phụ đẹp trai" để trở thành một trong những gương mặt trẻ được kỳ vọng của màn ảnh Hàn.