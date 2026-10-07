Dàn nhân vật phản diện gây ấn tượng trong phim Trại Buôn Người là ai?

Trước khi bén duyên với phim ảnh, anh là họa sĩ, sau đó chuyển sang lĩnh vực xăm mình. Anh là nghệ sĩ xăm Việt Nam duy nhất lọt top 100 thế giới (The World Atlas of Tattoo). Tự nhận là “tân binh U50”, song Danis Nguyễn đã “chạm ngõ” nghệ thuật ở một số dự án phim. Trước “Trại buôn người”, Danis Nguyễn vào vai Định quốc công Nguyễn Bặc, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn mỹ thuật trong phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.