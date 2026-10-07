"Triệu Lộ Tư là kẻ đạo nhái!"

Không những thế, Triệu Lộ Tư còn đang bị fan của Trương Lăng Hách "tính sổ".

Mới đây, MXH xứ Trung được một phen xôn xao trước việc bộ phim ngắn Sonder Tôi Không Phải NPC do Triệu Lộ Tư đảm nhận vai trò giám chế nghệ thuật vướng vào nghi vấn đạo nhái. Dự án này vừa ra mắt trailer chưa lâu đã leo thẳng lên hot search vì bị tố "bê nguyên xi" phần nhạc nền của tác phẩm cổ trang đình đám hồi đầu năm Trục Ngọc (do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính). Sự việc đang khiến Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Nhạc nền của 2 phim được fan làm clip so sánh (Nguồn: Weibo)

Cụ thể, sau khi trailer của Sonder Tôi Không Phải NPC được phát hành vào ngày 5/10, netizen đã phát hiện ra sự tương đồng với trailer đầu tiên của Trục Ngọc (vốn đã tung ra từ ngày 22/4/2025). Cư dân mạng thậm chí tiến hành lọc bỏ giọng thoại của nhân vật, phát chồng hai đoạn âm thanh lên nhau để đối chiếu. Kết quả là từ thời lượng, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh cho đến từng điểm cắt dựng video của hai bên gần như trùng khớp hoàn toàn.

Đáng nói, đội ngũ hậu kỳ của Sonder Tôi Không Phải NPC bị cho là đã cẩu thả đến mức tách giọng người nhưng quên xóa các hiệu ứng âm thanh của phim Trục Ngọc. Người xem có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng hôn má, tiếng pháo mừng khai trương và thậm chí là cả tiếng giết heo vốn thuộc về bối cảnh của Trục Ngọc trong phim mới của Triệu Lộ Tư.

Một video khác được phát cùng lúc 2 đoạn trailer cho thấy sự tương đồng rõ rệt (Nguồn: Weibo)

Sự việc khiến netizen, nhất là fan của Trương Lăng Hách phẫn nộ. Họ liên tục đăng bài bảo vệ quyền lợi cho tác phẩm, tag hẳn tài khoản Weibo của đoàn phim Trục Ngọc yêu cầu bên sở hữu bản quyền phải có hành động pháp lý mạnh mẽ. Đồng thời, họ cũng chỉ trích gay gắt rằng không thể để công sức, tâm huyết của một đoàn phim lớn bị "vấy bẩn" và chiếm dụng một cách trắng trợn như vậy.

Netizen cho rằng nhạc nền phim Trục Ngọc được sử dụng công khai cho phim khác một cách trắng trợn (Ảnh: Sina)

Được nhắc đến song song từ khi Sonder Tôi Không Phải NPC chính thức công bố, mỹ nhân họ Triệu cũng bị réo tên liên tục trong nghi vấn đạo nhái này với từ khóa "Triệu Lộ Tư là kẻ đạo nhái". Nhiều người cho rằng cô đã quá cẩu thả dẫn đến việc vi phạm bản quyền. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là một lỗi quá cơ bản nên cũng có thể màn đạo nhái này chỉ là một chiêu trò để Triệu Lộ Tư cố tình "cọ nhiệt", thu hút sự chú ý của dư luận, biến bộ phim ngắn vốn ít người biết tới thành tâm điểm bàn tán của truyền thông.

Trước làn sóng chỉ trích, tài khoản Douyin chính thức của Sonder Tôi Không Phải NPC đã âm thầm xóa bỏ đoạn video gây tranh cãi - cũng là hành động được netizen cho rằng "làm sai nên mới xóa". Cả hai đoàn phim lẫn bản thân Triệu Lộ Tư đều chưa lên tiếng về vụ việc.

Triệu Lộ Tư gặp không ít tranh cãi từ khi tự làm phim (Ảnh: Sina)

Sonder Tôi Không Phải NPC là bộ phim Triệu Lộ Tư tự bỏ vốn đầu tư, chiêu mộ ê-kíp và trực tiếp tham gia vào các khâu định hướng hình ảnh, phong cách thay vì chỉ làm diễn viên như thường thấy. Từ khi chuyển hướng công việc, mỹ nhân này cũng tạo ra không ít lùm xùm xoay quanh việc từ tuyển chọn kịch bản, casting (dự án này được cô "gom" cả bố ruột, đồng nghiệp thân thiết lẫn vệ sĩ vào làm diễn viên) đến concept, kịch bản... Bộ phim sẽ chính thức lên sóng ngày 11/10 trên nền tảng Douyin.

Phim sắp ra mắt nên nghi vấn Triệu Lộ Tư cố tình dùng chiêu trò để "cọ nhiệt" càng cao (Ảnh: FB)

Về nội dung, Sonder Tôi Không Phải NPC là phim ngắn mang hơi hướng hiện đại, viễn tưởng. Phim xoay quanh những chiêm nghiệm về cuộc sống, nhân vật chính cố gắng thoát khỏi sự sắp đặt định sẵn giống như một NPC (nhân vật nền trong trò chơi) để tìm lại bản ngã và làm chủ cuộc đời mình. Triệu Lộ Tư đã dành nhiều thời gian trên trường quay để chỉ đạo bối cảnh, chăm chút tạo hình cho các diễn viên.

Loạt poster phim được tung ra trước đó. (Ảnh: Sina)

Nguồn: Sina