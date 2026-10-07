Nhan sắc mỹ nhân Việt này đúng là không cần phải bàn.

Đối với thế hệ khán giả 8X và 9X, Khổng Tú Quỳnh là một cái tên gắn liền với cả một bầu trời thanh xuân. Nổi danh từ những năm 2000 với hình tượng "Cô bé Dâu Tây" ngọt ngào, cô từng là một trong những biểu tượng Teen Pop đời đầu sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ nhờ loạt bản hit như Lạnh, Nhớ Lắm, Tiệm Bánh Dâu Tây... Sau 21 năm hoạt động nghệ thuật, điều khiến người hâm mộ ngưỡng mộ nhất là nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nhìn vào visual hiện tại của Khổng Tú Quỳnh, không ai nghĩ cô đã 34 tuổi.

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Khổng Tú Quỳnh ở tuổi 34

Trong những lần xuất hiện gần đây, Khổng Tú Quỳnh khiến công chúng phải trầm trồ trước sự thăng hoa về phong cách và thần thái. Không còn là cô bé nhí nhảnh năm nào, người đẹp mang đến hình ảnh một quý cô kiêu sa, quyến rũ nhưng vẫn trẻ trung và ngọt ngào. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay tham gia show truyền hình, Khổng Tú Quỳnh lại khiến người hâm mộ bất ngờ vì sự trẻ trung thách thức thời gian.

Vừa trẻ trung

Vừa quyến rũ

Dù sở hữu ngoại hình vừa sang vừa sáng nhưng Khổng Tú Quỳnh cũng từng rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" ngay trên sóng truyền hình. Trong một chương trình giải trí, Trường Giang từng "quăng miếng": "Đừng nói về răng về hàm với Khổng Tú Quỳnh. Hàm dưới thì ở Cà Mau mà hàm trên ở Phan Thiết", thậm chí còn cố tình miêu tả lại. Dù nam danh hài đã nhanh chóng "chữa cháy" bằng cách gọi đó là "mốt" răng của Hàn Quốc, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến Khổng Tú Quỳnh và những người có mặt "sượng trân", phải lái qua chủ đề khác. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra tự ti, Khổng Tú Quỳnh cười thật tươi để chứng minh rằng dù có bị trêu, cô vẫn xinh đẹp và rạng rỡ.

Trường Giang mô tả "kém duyên" về Khổng Tú Quỳnh

Cô chẳng sợ

Thực tế, những người đồng hành với Khổng Tú Quỳnh từ đầu đều ấn tượng bởi cả tài năng và visual trendy của cô. Từ lúc mới bước chân vào showbiz, cô đã sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt cười và chiếc răng khểnh duyên dáng. Theo thời gian, Khổng Tú Quỳnh hoàn thiện nhan sắc nhờ thay đổi layout makeup và gu thời trang hợp với mình, ngày càng trưởng thành trong cả phong cách lẫn sự nghiệp.

Từ xưa đã duyên dáng

và trendy

Không chỉ giữ vững phong độ ngoại hình, sự nghiệp của Khổng Tú Quỳnh cũng có nhiều dấu ấn đáng nhớ. Gần đây nhất, cô gây bão truyền thông khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, giúp cô hâm nóng tên tuổi và tỏa sáng trước khán giả cũ lẫn thế hệ người hâm mộ mới.

Bên cạnh ca hát, Khổng Tú Quỳnh còn là một trong số ít những ca sĩ lấn sân gặt hái được nhiều thành công ở bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Năm 2010, cô đã ghi dấu ấn với vai Dâu Teen trong Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng. Sau đó là các dự án gây chú ý như Thiên Sứ 99 (2011), Không Nói Được (2014) và đặc biệt là vai diễn Bảo Châu lúc trẻ (thành viên nhóm ngựa hoang) trong bộ phim điện ảnh ăn khách Tháng Năm Rực Rỡ (2018).

Thiên Sứ 99

Tháng Năm Rực Rỡ

Người đẹp cũng không ngại thử sức với phim truyền hình và web-drama. Khổng Tú Quỳnh biến hóa đa dạng từ vai diễn Kỳ Nguyên dễ thương trong Màu Của Tình Yêu (2010), Bảo Anh trong Mắt Nai (2015) đến vai Thúy trong Lạc Lối (2018). Ấn tượng nhất phải kể đến vai Như trong bộ phim đình đám Bán Chồng (2019), nơi cô lột xác thành công với hình tượng ác nữ ích kỷ, thực dụng. Gần đây nhất, cô tiếp tục góp mặt trong Dâu Hổ Đại Chiến Mẹ Chồng (2022) với vai Thúy Vy.

Bán Chồng