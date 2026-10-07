Mỹ nhân vừa bước lên thảm đỏ khiến cả MXH chói cả mắt: Đẹp như tranh vẽ, phải Bạch Tuyết không mà trắng thế?

Mỹ nhân này biến mọi người xung quanh thành nền cho mình tỏa sáng.

Chiều ngày 7/10, Shuhua (Diệp Thư Hoa) đã có buổi gặp gỡ truyền thông và khán giả tại Trung tâm Điện ảnh Busan, thuộc khuôn sự kiện Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026). Xuất hiện tại đây, mỹ nhân gốc Đài Loan (Trung Quốc) lập tức chiếm tọn spolight của các phóng viên Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng mà vẫn tràn đầy năng lượng.

Shuhua tại sự kiện thuộc khuôn khổ LHP Busan 2026

Tại đây, Shuhua diện một bộ váy trắng thanh lịch điểm xuyết hoa màu xanh rêu làm điểm nhấn, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào, vừa nữ tính. Mái tóc đen buông xõa tự nhiên càng tôn lên đường nét thanh tú và làn da trắng ngần thương hiệu của người đẹp. Shuhua cũng không cần make up quá cầu kỳ mà chỉ trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi, càng làm tôn lên visual đẹp tự nhiên của cô.

Người đẹp xuất hiện với tạo hình đơn giản, nhẹ nhàng

Nhưng visual vẫn nổi bật

Được biết, Shuhua có mặt tại Liên hoan phim Busan 2026 để quảng bá cho Happily Ever After (Hạnh Phúc Mãi Về Sau) - tác phẩm Đài Loan (Trung Quốc) xuất sắc từng càn quét 5 giải thưởng tại Kim Mã. Đây cũng chính là bộ phim điện ảnh đầu tay, đánh dấu màn ra mắt chính thức của cô với tư cách là một diễn viên.

Trong phim, cô vào vai Lin Ziqi (Kitty) - cô em út hoạt bát, ngây thơ trong gia đình. Chia sẻ với báo giới, Shuhua không giấu nổi sự hào hứng: "Thật là một vinh hạnh lớn khi bộ phim đầu tay của tôi được lựa chọn tham dự một liên hoan phim tầm cỡ thế này. Tôi tò mò và mong đợi phản ứng của khán giả hơn là cảm giác lo lắng".

Shuhua cùng êkip Happily Ever After

Một cảnh trong Happily Ever After của Shuhua

Nếu như buổi họp báo mang đến một Shuhua tinh tế, nhẹ nhàng như một nàng tiểu thư thì trước đó một ngày, tại thảm đỏ lễ khai mạc vào tối 6/10, cô nàng đã hoàn toàn gây bão MXH. Diện chiếc đầm cúp ngực màu hồng pastel thướt tha với đường xẻ tà cao táo bạo, Shuhua sải bước tự tin như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Ánh đèn flash dày đặc của phóng viên càng khiến ai nấy đều bị chói mắt bở làn da trắng bật tông hoàn hảo, mịn màng không tì vết của cô. Thậm chí, nhiều netizen còn ví von Shuhua xinh đẹp như nàng Bạch Tuyết bởi làm da phát sáng, xuất hiện ở đâu cũng thành tâm điểm.

Giao diện "chặt chém" thảm đỏ LHP Busan 2026

Người đẹp xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ

Trắng phát sáng như nàng Bạch Tuyết

Shuhua sinh năm 2000, là mỹ nhân người Đài Loan (Trung Quốc). Cô được công chúng biết đến với tư cách là thành viên đảm nhận vai trò visual kiêm em út của nhóm nhạc nữ Kpop I-DLE. Nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, đáng yêu cùng nhan sắc chuẩn băng thanh ngọc khiết, Shuhua luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng nhạc Hàn Quốc. Màn lấn sân điện ảnh thành công rực rỡ và sự xuất hiện lộng lẫy tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 một lần nữa cho thấy sức hút không thể bàn cãi của mỹ nhân sinh năm 2000 này. Người hâm mộ hiện đang mong đợi được thưởng thức nét diễn xuất của cô trên màn ảnh rộng.



