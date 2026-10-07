Sao Lee Min Ho lại lạ lẫm thế này?

Vẫn là Lee Min Ho nhưng lại không như khán giả thường nghĩ.

Thời điểm hiện tại, The Assassin(s) do Lee Min Ho, Yoo Hae Jin và Park Hae Il đóng chính đang làm mưa làm gió tại phòng vé Hàn Quốc. Theo thống kê mới nhất từ KOFIC, tác phẩm chiếm tới 30,56% thị phần, đồng thời đã vượt mốc 2,4 triệu vé bán ra và con số này hứa hẹn còn tiếp tục tăng trong những ngày tới.

The Assassin(s) do Lee Min Ho, Yoo Hae Jin và Park Hae Il đóng chính đang gây bão tại các phòng vé Hàn Quốc.

Thành tích ấn tượng cho thấy sức hút lớn của The Assassin(s), bất chấp bộ phim đang vướng vào những tranh cãi vì kịch bản. Làn sóng phản ứng thậm chí còn cuốn các diễn viên vào vòng xoáy và Lee Min Ho cũng không phải ngoại lệ.

Thế nhưng giữa những ồn ào, The Assassin(s) lại đang mang đến một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nam thần sinh năm 1987: lần đầu tiên Lee Min Ho đóng chính một bộ phim điện ảnh đạt thành công thương mại lớn đến vậy.

Phim đang dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc với hơn 2,4 triệu vé bán ra. Đây là lần đầu tiên Lee Min Ho đóng chính một tác phẩm điện ảnh đạt thành công thương mại lớn vậy.

Những ngày này, người hâm mộ Lee Min Ho đang được chứng kiến một hình ảnh có phần xa lạ của thần tượng. Suốt nhiều năm qua, nhắc đến Lee Min Ho, khán giả thường nghĩ ngay tới một trong những ngôi sao tiêu biểu của làn sóng Hallyu trên màn ảnh nhỏ.

Tên tuổi anh từng phủ sóng khắp châu Á nhờ những bộ phim dài tập trên màn ảnh nhỏ. Đầu tiên là Boys Over Flowers, sau đó tiếp tục được củng cố bằng hàng loạt tác phẩm nổi đình nổi đám như Personal Taste, City Hunter, The Heirs, The Legend of the Blue Sea hay The King: Eternal Monarch. Thành công gần nhất những năm gần đây là Pachinko, một tác phẩm mang màu sắc chính kịch - lịch sử khác biệt.

Thế nhưng giờ đây, Lee Min Ho lại đang làm mưa làm gió trên màn ảnh rộng - địa hạt vốn chưa bao giờ được xem là thế mạnh trong sự nghiệp của anh. Trước The Assassin(s), Lee Min Ho từng đóng chính 3 phim điện ảnh đáng chú ý gồm Gangnam 1970, Bounty Hunters và Omniscient Reader: The Prophecy. Tuy nhiên, xét riêng thành tích tại phòng vé Hàn Quốc, chưa tác phẩm nào đạt được sức bật như bộ phim hiện tại.

Lee Min Ho đang có một cú chuyển mình mạnh mẽ trên màn ảnh rộng.

Gangnam 1970 từng bán gần 2,2 triệu vé - một thành tích khá tốt nhưng vẫn thấp hơn The Assassin(s). Bounty Hunters gây chú ý tại thị trường Trung Quốc nhưng gần như không tạo dấu ấn thương mại tại Hàn Quốc.

Còn với Omniscient Reader: The Prophecy ra mắt hồi năm ngoái, dù sở hữu dàn sao gồm Lee Min Ho, Ahn Hyo Seop, Chae Soo Bin, Shin Seung Ho, Nana và Jisoo (BLACKPINK), phim chỉ thu hút khoảng 1,06 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, đồng thời hứng chịu không ít phản ứng tiêu cực từ không ít người hâm mộ nguyên tác.

Đáng chú ý, bộ phim duy nhất có Lee Min Ho tham gia sở hữu thành tích phòng vé Hàn Quốc cao hơn The Assassin(s) là Public Enemy Returns với khoảng 4,3 triệu vé. Tuy nhiên, thời điểm ấy Lee Min Ho vẫn chưa trở thành ngôi sao và chỉ đảm nhận một vai phụ.

Sau gần 2 thập kỷ nổi danh với tư cách "nam thần phim lãng mạn" trên màn ảnh nhỏ, Lee Min Ho cuối cùng đang có một bộ phim điện ảnh mà chính anh đứng ở tuyến chính và thực sự tạo nên cơn sốt phòng vé. Một Lee Min Ho như thế rõ ràng vừa quen, lại vừa xa lạ với khán giả.