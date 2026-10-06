Khung hình điên nhất LHP Busan 2026 hôm nay: Hai nam thần hạng S cười tươi rói, chịu sao nổi trời ơi

Cả MXH đang làm ầm lên vì khoảnh khắc ở LHP Busan 2026 này đây!

Tối ngày 6/10, Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF 2026) đã chính thức khai mạc tại Rạp chiếu phim Điện ảnh Busan Haeundae, mở màn cho chuỗi sự kiện điện ảnh kéo dài 10 ngày sôi động. Đây là một trong những ngày hội điện ảnh uy tín và danh giá nhất châu Á, đặc biệt năm nay BIFF vừa chính thức được nâng tầm lên hàng liên hoan phim "hạng A" thế giới ngang hàng với Cannes, Berlin hay Venice. Ngay sau thảm đỏ, khoảnh khắc đang viral trên các diễn đàn mạng xã hội tối nay thuộc về một khung hình bắt trọn hai "ông chú đại mỹ nam" đình đám nhất xứ Hàn: Hyun Bin và Jo In Sung.

Khung hình viral nhất nhì LHP Busan tối nay. (Nguồn: X)

Ngồi ở hàng ghế phía trước, Zo In Sung chiếm trọn spotlight với góc nghiêng cực phẩm, mái tóc vuốt chỉn chu cùng nụ cười đạo mạo, nam tínhh. Ngay phía sau, Hyun Bin diện bộ tuxedo thắt nơ lịch lãm, tươi cười để lộ lúm đồng tiền thương hiệu. Anh đang thực hiện "dáng pose đáng yêu" với động tác bắn tim gửi đến người hâm mộ.



Hyun Bin bắn tim đến người hâm mộ (Ảnh: X)

Sự kết hợp của hai biểu tượng nhan sắc thuộc thế hệ vàng của làn sóng Hallyu trong cùng một ống kính khiến người hâm mộ không khỏi thổn thức. Bất chấp bụi thời gian, vẻ ngoài phong độ, lịch lãm và tràn đầy khí chất quý ông của cả hai nam tài tử biến khung hình này này thành khoảng khắc được người hâm mộ ví von là "tác phẩm nghệ thuật vô giá".

Trên MXH, hầu hết netizen đều bày tỏ sự bất lực trước vẻ đẹp không góc chết này kèm những lời khen ngợi không ngớt: "Đây không phải là một khung hình bình thường nữa, đây là tác phẩm nghệ thuật vô giá", "Ôi khung hình điên nhất đêm nay", "Sự kết hợp điên rồ nào đây", "Đã quá trời ơi", "Gấp đôi visual", "Đúng là gừng càng già càng cay, đẹp gì đẹp thế không biết hai chú ơi"...

Jo In Sung và Hyun Bin là hai nhan sắc thuộc thế hệ vàng của làn sóng Hallyu. (Ảnh: X)

Hyun Bin phong độ, lịch lãm tuyệt đối (Ảnh: Newsen)

Jo In Sung cả đời không biết xấu là gì à? (Ảnh: Star News)

Bên cạnh Hyun Bin và Jo In Sung, LHP Busan 2026 còn chứng kiến cuộc đổ bộ của dàn siêu sao hàng đầu như Jeon Do Yeon, Hwang Jung Min, Woo Do Hwan, Jung Woo Sung, Son Suk Ku, Phạm Băng Băng, Lee Sun Bin, Park Ji Hyun... Ai nấy đều lộng lẫy mà thanh lịch, khiến quy mô sự kiện càng thêm phần hoành tráng.

Dàn sao Impossible Love (Ảnh: Xports News)

Phạm Băng Băng (Ảnh: Xports News)

Hwang Jung Min (Ảnh: Spotvnews)

Kim Jae Won. (Ảnh: TV Daily)

Sun Bin (Ảnh: Star Today)

Woo Do Hwan (Ảnh: Dispatch)

Roh Jeong Eui (Ảnh: Newsen)

Nguồn: X