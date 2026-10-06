Nam chính phim Bộ Bộ Kinh Tâm ngừng đóng phim

Ngô Kỳ Long cho biết sẽ rời xa màn ảnh. Anh lui về hậu trường, duy trì hoạt động âm nhạc, chương trình giải trí và sản xuất phim.

Trong một buổi trò chuyện với khán giả trực tiếp trên trang cá nhân, Ngô Kỳ Long xác nhận việc anh vắng bóng trên màn ảnh. Khi nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc anh nhiều năm qua hiếm khi xuất hiện trong các tác phẩm mới, nam diễn viên trả lời ngắn gọn: “Tôi sẽ không đóng phim nữa”.

Ở tuổi 56, Ngô Kỳ Long những năm gần đây dần chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực hậu trường, chương trình giải trí và các dự án nội dung. Anh cũng mới mở tài khoản trên nền tảng Douyin (TikTok Trung Quốc), chia sẻ về cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân. Tháng 9/2025, anh ra mắt chương trình khám phá văn hóa - du lịch Long hành thiên hạ chi Trùng tẩu bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Ngô Kỳ Long cho biết ngoài công việc ca hát và diễn xuất trước đây, anh ngày càng yêu thích việc đi nhiều nơi, trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu những câu chuyện về con người. Anh cũng chia sẻ sở thích cá nhân như thể thao, ẩm thực và xem truyện tranh. Dù tự nhận mình là một “người mới hoàn toàn” trong lĩnh vực sáng tạo video ngắn vì mắt kém và còn nhiều điều phải học, Ngô Kỳ Long cho biết anh vẫn hào hứng với hướng đi mới.

Ngô Kỳ Long khám phá Vạn lý trường thành. (Ảnh chụp màn hình)

Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, Ngô Kỳ Long từng theo đuổi thể thao chuyên nghiệp. Anh tập luyện và thi đấu cả judo và taekwondo, từng đại diện Đài Loan (Trung Quốc) tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Trong sự nghiệp thể thao, Ngô Kỳ Long giành tổng cộng 23 chức vô địch và 135 huy chương. Thành tích này giúp anh được tuyển thẳng hoặc trúng tuyển vào các cơ sở đào tạo thể thao tại Đài Loan, trong đó có Đại học Thể dục Thể thao Đài Loan và Đại học Phụ Nhân. Tuy nhiên, một chấn thương vai trong một giải đấu tại Đông Nam Á năm 1985 khiến anh bị trật khớp vai tái diễn. Cùng với biến cố gia đình và áp lực tài chính, Ngô Kỳ Long sau đó từ bỏ con đường vận động viên chuyên nghiệp. Do đó nam nghệ sĩ sinh năm 1970 vẫn giữ được thể lực khá tốt ở tuổi U60. Những video du lịch của anh thiên về vận động, khám phá nên rất được nhiều người yêu thích.

Việc dừng đóng phim không đồng nghĩa Ngô Kỳ Long rời khỏi ngành giải trí. Anh đầu tư thành lập công ty sản xuất phim và tham gia thị trường phim ngắn, đồng thời tiếp tục góp mặt trong các chương trình giải trí. Anh cho biết vẫn sẽ tham gia các chương trình truyền hình và tiếp tục hoạt động âm nhạc. Trước mong muốn của người hâm mộ về một đêm nhạc riêng, nam diễn viên cũng xác nhận sẽ có kế hoạch tổ chức concert trong tương lai.