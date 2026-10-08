Hot girl người Tày 24 tuổi mà trông như mới 15, đóng băng nhan sắc đỉnh vô cùng!

Sự trở lại của cô cũng đang rất được khán giả mong chờ.

Sau gần 2 năm kể từ cú bùng nổ với Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Thu Hà Ceri chính thức trở lại màn ảnh với Căn Nhà Không Mái Che. Điều thú vị là trong lần tái xuất này, nữ diễn viên sinh năm 2002 tiếp tục vào vai một cô gái tuổi teen. 24 tuổi ngoài đời nhưng Thu Hà Ceri vẫn dễ dàng hóa thân thành Thơ - nữ sinh 15, 16 tuổi có gương mặt trong trẻo, vóc dáng nhỏ nhắn và nét tinh nghịch rất đúng chất thiếu nữ mới lớn. Ngoại hình trẻ thơ vốn từng là lợi thế giúp cô gây chú ý với vai Pu nay một lần nữa trở thành vũ khí giúp nữ diễn viên thuyết phục khán giả rằng cô thực sự là một cô bé mới chỉ bước qua tuổi 15.

Thu Hà Ceri quá trẻ trung trong họp báo ra mắt Căn Nhà Không Mái Che (Ảnh: FBNV)

Trong Căn Nhà Không Mái Che, Thu Hà Ceri đảm nhận vai Thơ, cô con gái lớn trong gia đình của Hạnh (Huyền Lizzie). Dù còn rất nhỏ nhưng Thơ nhưng không có nhiều đặc quyền của một cô bé đang tuổi ăn tuổi học. Gia đình gặp khó khăn, bố thường xuyên đánh đập mẹ khiến cô sớm phải trưởng thành, biết thương mẹ, chăm sóc các em và chủ động san sẻ gánh nặng cơm áo. Thơ thông minh, học giỏi, tháo vát, nhiệt tình và quyết đoán, thậm chí có phần “ghê gớm” và bất chấp khi cần bảo vệ người thân. Theo trailer phim, chính Thơ là người đã lén gửi đơn ly dị ra tòa, muốn cứu mẹ khỏi người chồng nghiện ngập, bạo lực.

Thơ còn nhỏ nhưng phải trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống (Ảnh: VTV)

Xuất hiện trong phim, Thu Hà Ceri gần như không cần cố gắng quá nhiều để tạo cảm giác một nữ sinh. Gương mặt bầu bĩnh, đường nét trẻ thơ, vóc dáng nhỏ nhắn cùng nụ cười sáng khiến cô có lợi thế đặc biệt khi đứng cạnh những diễn viên trưởng thành. Chính ngoại hình này từng được nhận xét là rất hợp với những nhân vật cô gái mới lớn, và lần này tiếp tục phát huy hiệu quả.

(Ảnh: VTV)

Thu Hà Ceri không chênh lệch là mấy so với dàn sao nhí trong phim (Ảnh: VTV)

Thơ cũng là một mắt xích quan trọng trong tuyến nhân vật trẻ của Căn Nhà Không Mái Che. Cô có mối quan hệ thân thiết với Sơn (Sơn Tùng), người bạn hàng xóm hiền lành, học hành chăm chỉ và thầm có tình cảm với cô. Trong khi đó, Hùng (Nam Việt) lại là một cậu ấm được nuông chiều, trẻ con nhưng bản chất tình cảm. Sự xuất hiện của Hùng tạo nên một mối quan hệ ba người khá thú vị, khi Thơ trở thành cô gái được hai chàng trai với tính cách gần như đối lập cùng dành tình cảm.

Bộ ba gà bông trong phim (Ảnh: VTV)

Sự xuất hiện của Thu Hà Ceri trong Căn Nhà Không Mái Che đáng chú ý hơn bởi suốt từ sau thành công lớn của Đi Giữa Trời Rực Rỡ, nữ diễn viên không có dự án mới. Cô bất ngờ vắng bóng một thời gian dài vì chấn thương ở chân và cột sống. Theo chia sẻ của Thu Hà, riêng 3 tháng đầu cô gần như không thể đứng lâu hoặc di chuyển nhiều, tổng thời gian nghỉ kéo dài khoảng 6 tháng.

Đi Giữa Trời Rực Rỡ từng đưa Thu Hà Ceri từ một diễn viên trẻ còn khá xa lạ trở thành cái tên được khán giả truyền hình đặc biệt chú ý. Vai Pu - cô gái vùng cao cá tính, bướng bỉnh nhưng giàu tình cảm - giúp Thu Hà tạo được dấu ấn riêng và chứng minh rằng một diễn viên tay ngang vẫn có thể tạo hiệu ứng lớn nếu gặp đúng nhân vật. Sau Pu, Thu Hà Ceri buộc phải tìm cách để không bị mắc kẹt trong chính thành công đầu tiên của mình. Căn Nhà Không Mái Che vì thế giống một phép thử tiếp theo mà Thu Hà phải vượt qua để chứng tỏ năng lực của mình.

Thu Hà đúng chuẩn nữ sinh trong phim (Ảnh: VTV)

Trước khi trở thành nữ chính được biết đến rộng rãi, Thu Hà Ceri từng xuất hiện trong Thương Ngày Nắng Về, Món Quà Của Cha,... với các vai phụ nhỏ. Năm 2024, cô tiếp tục bước sang màn ảnh rộng với Lật Mặt 7: Một Điều Ước và Móng Vuốt. Sinh ra tại Lạng Sơn, là người dân tộc Tày, Thu Hà từng làm mẫu ảnh và trải qua nhiều công việc trước khi hoạt động nghệ thuật ổn định. Hiện tại, khi ít nhiều đã có chỗ đứng trong nghề lại vừa trải qua biến cố sức khỏe, khán giả rất mong chờ sự trở lại xứng tầm của Thu Hà Ceri.