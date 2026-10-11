Khi ngành giải trí học kiếm tiền bằng ký ức

Một bộ phim đã xem từ nhiều năm trước trở lại rạp, một album từng nằm trong chiếc iPod cũ được ép lại thành đĩa vinyl, một ban nhạc từng tan rã bất ngờ tái hợp, một concert đã kết thúc được đưa lên màn ảnh rộng, những bộ phim hoạt hình của vài thập niên trước được phục dựng rồi bán lại cho một thế hệ khán giả mới. Nhìn riêng lẻ, đó có thể chỉ là những chiến dịch phát hành lại, những tour kỷ niệm hay sản phẩm dành cho người hâm mộ. Nhưng đặt chúng cạnh nhau, rất khó xem đây là những hiện tượng hoàn toàn độc lập.

Ngành giải trí đang ngày càng biết cách biến ký ức thành một loại tài sản có thể khai thác nhiều lần. Điều đáng nói là khán giả biết mình đã từng xem bộ phim ấy, từng nghe ca khúc ấy, từng thuộc lòng những câu thoại ấy. Họ biết câu chuyện kết thúc ra sao, nhân vật nào sẽ sống, ai sẽ ra đi, bài hát nào sẽ vang lên ở đoạn cao trào.

Vậy tại sao họ vẫn mua vé, vẫn đi concert, vẫn mua một chiếc đĩa mà hoàn toàn có thể nghe phiên bản kỹ thuật số miễn phí? Bởi thứ họ mua lần này không hoàn toàn là bộ phim hay bài hát. Họ mua cảm giác được ngồi lại trong một thời điểm từng có ý nghĩa với mình, mua trải nghiệm nhìn một tác phẩm quen thuộc trên màn ảnh rộng thay vì một chiếc laptop, mua cơ hội được gặp lại một fandom, một thế hệ, một âm thanh và đôi khi là một phiên bản trẻ hơn của chính mình. Nói cách khác, ngành giải trí đang bước vào một giai đoạn mà nỗi nhớ không chỉ là cảm xúc, mà còn có giá trị thương mại.

Phim cũ có “đời sống thứ hai” trên màn ảnh rộng

Nếu cần một hình ảnh đủ rõ để nhìn thấy cách ký ức được biến thành sản phẩm, Avengers: Endgame là một trường hợp đáng chú ý nhưng không phải duy nhất. Bộ phim ra mắt lần đầu năm 2019, khép lại một chặng đường kéo dài hơn một thập kỷ của Marvel và từng trở thành một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. Bảy năm sau, Avengers: Endgame trở lại rạp với phiên bản Encore, bổ sung khoảng 4 phút nội dung mới và được đặt trong bối cảnh chuẩn bị cho Avengers: Doomsday.

Tại Việt Nam, bộ phim mở suất chiếu sớm từ tối 24/9 và chính thức khởi chiếu ngày 25/9. Điều đáng chú ý không nằm ở việc một bom tấn nổi tiếng được tái chiếu, mà nằm ở sức mua mà nó tiếp tục tạo ra. Chỉ trong vài ngày đầu, Endgame đã trở thành tâm điểm phòng vé Việt và được khán giả săn đón mạnh dù phần lớn người mua vé đã biết rất rõ mình sắp xem gì. Sức hút ấy càng đáng chú ý khi đặt trong tương quan với đặc thù của thị trường tái chiếu. David A. Gross, chuyên gia phân tích phòng vé, nhận định với Fortune rằng các phim tái phát hành hiếm khi kiếm được hơn 10 triệu USD. Thế nhưng, Endgame dù đã có mặt trên các nền tảng trực tuyến trong nhiều năm vẫn thu về 86 triệu USD toàn cầu ngay trong tuần mở màn tái chiếu, vượt qua hàng loạt phim mới ra mắt cùng thời điểm. Fortune cho rằng trường hợp này cho thấy “cỗ máy IP” của Hollywood vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, đồng thời đặt ra khả năng tương lai của việc xem phim tại rạp sẽ còn gắn với những thương hiệu quen thuộc nhiều hơn người ta tưởng.

Một vài phút nội dung mới rõ ràng là lý do hợp lý để truyền thông cho lần trở lại, nhưng khó có thể giải thích toàn bộ sức hút. Nếu chỉ cần nội dung mới, người xem hoàn toàn có thể chờ xem những đoạn được chia sẻ trên mạng. Điều họ thực sự mua là trải nghiệm được nhìn lại một trong những khoảnh khắc lớn nhất của văn hóa đại chúng trong đúng không gian mà nó từng được tạo ra: màn ảnh lớn, âm thanh lớn, hàng trăm người cùng phản ứng trước những cảnh phim đã trở thành biểu tượng.

Điều tương tự cũng diễn ra với Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy. Bộ phim trở lại rạp sau 25 năm, lần này được đóng gói như một sự kiện kỷ niệm thay vì đơn thuần là một suất chiếu lại. Tác phẩm có thêm phần tư liệu hậu trường chưa từng được đưa lên màn ảnh rộng, nhưng thứ kéo khán giả đến rạp không chỉ là 12 phút nội dung mới. Một đứa trẻ từng biết Harry, Ron và Hermione năm 2001 giờ đã có thể là một người trưởng thành, có công việc, gia đình và một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng chỉ cần nhạc phim vang lên trong phòng chiếu, Hogwarts lại xuất hiện theo một cách rất đặc biệt. Đó không phải như một câu chuyện mới, mà như một căn phòng ký ức được mở cửa trở lại. Việc bộ phim đạt doanh thu đáng kể ngay trong ngày đầu tái chiếu cho thấy sức mạnh của loại tài sản vô hình này. Khán giả không đến rạp vì họ chưa biết Harry Potter là gì. Họ đến chính vì họ đã biết quá rõ, và vì câu chuyện ấy từng có một vị trí nhất định trong tuổi thơ của họ.

Những trường hợp như vậy ngày càng xuất hiện dày hơn trên thị trường quốc tế. Jaws trở lại nhân dịp 50 năm, The Lord of the Rings liên tục có những đợt chiếu kỷ niệm, Titanic, Interstellar, những tác phẩm của Studio Ghibli hay hàng loạt phim kinh điển được đưa trở lại rạp dưới các định dạng phục dựng, 4K, IMAX hoặc anniversary screening. Đáng chú ý nhất là Jaws: một bộ phim đã nửa thế kỷ tuổi vẫn có thể trở thành một sản phẩm thương mại mới khi Universal biến mốc 50 năm thành một chiến dịch lớn gồm tái phát hành điện ảnh, sản phẩm vật lý và hàng loạt hoạt động kỷ niệm. Một bộ phim cũ vì thế không còn có vòng đời đơn giản là “ra rạp - hết suất - lên nền tảng - trở thành kinh điển”. Với những thương hiệu đủ mạnh, vòng đời ấy có thể quay lại nhiều lần. Mỗi lần trở lại lại có một cái cớ khác: kỷ niệm 10 năm, 20 năm, 25 năm, phiên bản phục dựng, cảnh quay bổ sung, phần tiếp theo chuẩn bị ra mắt hoặc đơn giản là một thế hệ khán giả mới đã đủ lớn để bước vào fandom.

Đây là một thay đổi quan trọng đối với điện ảnh thương mại. Trước kia, thành công của một bộ phim thường được nhìn qua một đường cong khá rõ: doanh thu phòng vé, thời gian chiếu, sau đó là các nền tảng phát hành khác. Nhưng với những IP có sức sống lâu dài, giá trị không biến mất khi bộ phim rời rạp. Nó được tích lũy theo thời gian. Một tác phẩm càng có nhiều người từng xem, càng có nhiều câu chuyện cá nhân gắn với nó thì càng có khả năng được gọi trở lại. Vì thế, một bộ phim cũ không nhất thiết phải có thêm một câu chuyện mới để được bán lại. Đôi khi chính câu chuyện cũ, cộng với ký ức mà khán giả đã đặt vào nó, đã đủ trở thành lý do để mua một tấm vé khác. Và đây là điểm khiến “tái chiếu” ngày nay khác với việc đơn giản đem một bản phim cũ ra chiếu lại, nó được đóng gói thành một sự kiện ký ức.

Không chỉ phim, cả ngành giải trí đang học cách bán lại một thời đã qua

Nếu điện ảnh cho thấy rõ nhất việc một tác phẩm có thể có “đời thứ hai”, âm nhạc lại cho thấy một cách trực diện hơn rằng thứ được bán không nhất thiết là sản phẩm mới. Những năm gần đây, thị trường chứng kiến hàng loạt nghệ sĩ và nhóm nhạc lớn trở lại với các tour reunion, anniversary tour hoặc những chương trình được xây dựng quanh di sản của chính họ.

Nhóm nhạc BIGBANG là một ví dụ gần gũi với khán giả Việt Nam khi sau hai thập niên hoạt động, nhóm tiếp tục tạo ra sức hút lớn bằng những đêm diễn kỷ niệm 20 năm và tour trở lại, trong đó có hai đêm tại sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng 10/2026 sắp tới. Điều đáng nói là giá trị của một đêm diễn như vậy không chỉ nằm ở những ca khúc được biểu diễn. Nếu chỉ cần nghe nhạc, khán giả có thể mở Spotify hoặc YouTube. Một người mua vé concert đang trả tiền cho thứ khác, khi họ được nhìn thấy những thần tượng từng gắn với tuổi trẻ, được hát những bài hát đã nghe từ rất lâu, được đứng giữa một đám đông có cùng ký ức và cảm nhận rằng một phần của thời đại ấy đang quay trở lại, dù chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Oasis cũng cho thấy sức mạnh của mô hình này. Sau nhiều năm tan rã, nhóm tái hợp cho tour diễn năm 2025 và câu chuyện về sự trở lại tiếp tục được kéo dài qua những sản phẩm mới xoay quanh di sản của nhóm. Một cuộc tái hợp như vậy không chỉ tạo ra doanh thu từ vé concert. Nó mở ra hàng loạt sản phẩm phụ như phim tài liệu, bản ghi hình, đĩa vật lý, hàng lưu niệm, các phiên bản kỷ niệm. Đây chính là cách ký ức được “đóng gói” lại nhiều lần và cùng một nghệ sĩ, cùng một bài hát, cùng một giai đoạn nhưng mỗi lần trở lại lại được bán dưới một trải nghiệm mới.

Điều đáng nói là đây không chỉ là cảm giác “hoài niệm” của khán giả. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Continuum: Journal of Media & Cultural Studies đã gọi tên một xu hướng đang ngày càng rõ trong ngành âm nhạc: back-catalogue touring - những tour diễn được xây dựng chủ yếu từ các sản phẩm cũ, album cũ hoặc những cột mốc trong quá khứ của nghệ sĩ. Các nhà nghiên cứu Lauren Istvandity và Lachlan Goold cho rằng khi âm nhạc cũ được đưa trở lại sân khấu, nó không đơn thuần được “chơi lại”. Một buổi biểu diễn có thể kích hoạt cả một dòng ký ức cá nhân của người nghe, tạo thành thứ họ gọi là “ephemeral archive” - một “kho lưu trữ” tồn tại trong khoảnh khắc nhưng có khả năng lưu giữ những ký ức rất dài lâu. Vì thế, khi BIGBANG trở lại hay Oasis tái hợp, thứ khán giả mua không chỉ là 2 - 3 tiếng âm nhạc trên sân khấu. Họ đang mua cơ hội được chạm lại vào một phiên bản khác của chính mình, một phần tuổi trẻ mà trong đời sống bình thường không thể quay lại, nhưng có thể được gọi về bằng âm nhạc.

Điện ảnh thậm chí đang trở thành một mắt xích trong chuỗi này thông qua concert film, và thị trường Việt Nam vừa có một ví dụ rất rõ với SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder. Bộ phim ra rạp từ ngày 10/9, sử dụng chất liệu từ ba đêm concert của Soobin tại Hà Nội và TP.HCM - những đêm diễn từng thu hút hơn 40.000 khán giả. Nhưng điều đáng chú ý là sau khi concert kết thúc, trải nghiệm ấy chưa thực sự khép lại. Gần 20.000 vé phim đã được bán trước giờ khởi chiếu; sau gần ba tuần, tác phẩm rời rạp với khoảng 13,5 tỷ đồng, trở thành concert movie của nghệ sĩ Việt có doanh thu cao nhất, vượt Tri Âm: Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm và Sky Tour Movie của Sơn Tùng M-TP.

Trường hợp của Soobin cho thấy một concert ngày nay có thể có một “đời sống thứ hai” sau khi sân khấu đã tắt đèn. Người từng đứng dưới sân khấu mua vé để nhìn lại những khoảnh khắc mình đã chứng kiến; người không có mặt trong hàng chục nghìn khán giả ban đầu lại có cơ hội trải nghiệm concert qua màn ảnh rộng. Họ không chỉ xem một bộ phim về âm nhạc. Họ mua lại cảm giác từng có ở concert - tiếng hò reo, ánh sáng, những ca khúc quen thuộc, hình ảnh thần tượng và cả ký ức về một thời điểm mà họ đã từng thuộc về. Anh Trai Say Hi trước đó cũng cho thấy mô hình này có sức sống khi phim concert đạt 15,4 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Rạp chiếu vì thế không còn chỉ bán những câu chuyện được viết riêng cho điện ảnh. Nó có thể bán lại một trải nghiệm đã từng xảy ra ở nơi khác, biến một đêm diễn hữu hạn thành một sản phẩm có vòng đời dài hơn.

Vinyl (đĩa than) lại là một biểu hiện khác của cùng xu hướng. Trong thời đại mà một chiếc điện thoại có thể chứa cả lịch sử âm nhạc thế giới và người nghe chỉ cần vài giây để tìm một bài hát, việc vinyl liên tục tăng trưởng nghe có vẻ ngược đời. Nhưng nếu nhìn vinyl như một sản phẩm của ký ức thì mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn. IFPI cho biết doanh thu vinyl toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2025, đánh dấu năm tăng trưởng thứ 19 liên tiếp của định dạng này. Người mua không chỉ mua khả năng phát một album, họ mua một vật thể, một cách nghe, một thứ có thể đặt trên kệ và nhìn thấy mỗi ngày. Một album kỹ thuật số có thể nằm giữa hàng nghìn file khác; một chiếc đĩa vật lý lại có thể trở thành vật lưu giữ của một giai đoạn. Từ phim, nhạc đến concert, điểm chung ngày càng rõ, ngành giải trí không chỉ bán nội dung, mà bán mối quan hệ giữa nội dung và ký ức của người tiêu dùng.

Điều chúng ta mua khi quay lại một bộ phim cũ thực ra là gì?

Sẽ quá đơn giản nếu giải thích tất cả bằng hai chữ “hoài niệm”. Nostalgia không đơn thuần là việc con người thích những thứ cũ. Nếu chỉ thích cái cũ, bất kỳ bộ phim 20 năm tuổi nào cũng có thể tái chiếu thành công. Nhưng thực tế không phải như vậy. Một tác phẩm phải từng tạo ra một dấu ấn đủ lớn, có một cộng đồng người hâm mộ đủ mạnh hoặc gắn với một thời điểm văn hóa đủ đặc biệt thì ký ức về nó mới có thể chuyển hóa thành sức mua. Nói cách khác, không phải quá khứ nào cũng có giá trị thương mại. Chỉ những quá khứ từng trở thành một phần ký ức chung mới có khả năng được bán lại.

Đó cũng là lý do người ta thường không nhớ một bộ phim hoàn toàn tách khỏi cuộc đời mình. Một người nhớ Harry Potter có thể thực ra đang nhớ tuổi thơ. Một người trở lại xem Endgame có thể đang nhớ thời điểm họ từng háo hức chờ đợi cái kết của một vũ trụ điện ảnh đã theo dõi suốt nhiều năm. Một người mua vé Big Bang sau hai thập niên có thể không chỉ muốn nghe một bài hát, mà muốn nhìn lại quãng thời gian những ca khúc ấy từng là nhạc nền cho cuộc sống của họ. Điều khiến một bộ phim cũ đáng giá không hoàn toàn nằm trong bộ phim. Một phần giá trị của nó nằm ở cuộc đời mà người xem đã đặt vào đó. Bởi vậy, cùng một tác phẩm nhưng cảm xúc của khán giả ở tuổi 15 và tuổi 30 có thể hoàn toàn khác nhau. Khi còn nhỏ, họ nhìn thấy một câu chuyện. Khi trưởng thành, họ có thể nhìn thấy chính mình trong câu chuyện ấy.

Đây cũng là lý do ngành giải trí ngày càng biến những lần trở lại thành “event”. Một bộ phim không chỉ được quảng bá là tái chiếu mà trở thành bản kỷ niệm 25 năm, 30 năm hoặc 50 năm; một album không chỉ được phát hành lại mà có thêm bản remaster, box set, vinyl giới hạn; một nhóm nhạc không chỉ tổ chức concert mà xây dựng cả một chiến dịch “đoàn tụ”. Con số năm tháng ở đây không phải chi tiết phụ. Nó chính là thứ tạo ra lý do mua hàng. Nếu ngày mai một bộ phim cũ được đưa lại lên nền tảng, người xem có thể lướt qua. Nhưng nếu đó là “suất chiếu kỷ niệm 25 năm”, trải nghiệm lập tức có một ý nghĩa khác. Khán giả không còn cảm thấy mình chỉ đang xem lại, họ đang tham gia vào một thời điểm đặc biệt.

Điện ảnh càng hưởng lợi từ điều này bởi rạp chiếu có một thứ streaming khó thay thế chính là tính cộng đồng. Một người hoàn toàn có thể xem Harry Potter ở nhà, nhưng không thể tái tạo chính xác cảm giác ngồi trong một rạp đầy người khi nhạc phim vang lên và hàng trăm khán giả cùng phản ứng trước một cảnh quen thuộc. Endgame cũng vậy. Có thể xem bộ phim trên màn hình cá nhân, nhưng cảm giác của một khán phòng cùng cười, cùng im lặng, cùng vỗ tay hoặc cùng nhận ra một khoảnh khắc biểu tượng lại là một trải nghiệm khác. Trong thời đại nội dung trở nên dư thừa và việc xem phim hoàn toàn có thể diễn ra riêng tư, trải nghiệm tập thể lại trở thành một thứ có thể bán được tiền.

Đây là điểm khiến câu chuyện hoài niệm trong điện ảnh đáng chú ý hơn một trào lưu đơn thuần. Khán giả không phải đang quay lưng với cái mới, họ vẫn xem phim mới, nghe nhạc mới, theo dõi nghệ sĩ mới. Nhưng giữa một thị trường liên tục đẩy sản phẩm mới đến trước mắt, những thứ từng có ý nghĩa lại sở hữu một lợi thế đặc biệt khi chúng không cần thuyết phục khán giả bắt đầu từ con số 0. Một bộ phim mới phải xây dựng niềm tin, tạo nhân vật, tạo thế giới, tạo cảm xúc. Một thương hiệu đã có 20 năm lịch sử thì tất cả những thứ đó đã được tích lũy. Nó chỉ cần gợi lại đúng ký ức vào đúng thời điểm.

Và có lẽ đây chính là lý do “kinh doanh ký ức” ngày càng trở thành một chiến lược đáng giá của ngành giải trí. Không phải vì con người ghét tương lai, mà vì trong một thế giới thay đổi quá nhanh, cảm giác quen thuộc trở nên quý giá. Khán giả có thể không biết bộ phim mới sẽ khiến họ cảm thấy gì, nhưng họ biết rất rõ Harry Potter từng khiến họ cảm thấy thế nào. Họ có thể chưa biết một nghệ sĩ mới sẽ trở thành ai trong 10 năm tới, nhưng họ biết BIGBANGđã từng là ai trong tuổi trẻ của mình. Sự chắc chắn về cảm xúc đôi khi cũng là một dạng giá trị.

Việt Nam cũng đang bước vào cuộc chơi “bán ký ức”

Điều đáng chú ý nhất là thị trường Việt Nam không đứng ngoài dòng chảy này. Những năm gần đây, khán giả Việt liên tục chứng kiến phim cũ trở lại rạp, các concert lớn được chuyển thành phim, những thương hiệu âm nhạc quốc tế tổ chức các tour reunion tại Việt Nam và những định dạng vật lý như vinyl dần trở thành một phần của đời sống thưởng thức mới. Interstellar từng tạo ra hiện tượng tái chiếu, các tác phẩm Ghibli liên tục có cơ hội trở lại màn ảnh rộng, Harry Potter sau 25 năm vẫn có thể kéo khán giả đến rạp, còn Endgame cho thấy một bom tấn đã kết thúc từ lâu vẫn có thể trở thành sự kiện phòng vé với doanh thu tái chiếu ấn tượng. Những trường hợp này khác nhau về nội dung, thương hiệu và nhóm khán giả, nhưng cùng chứng minh một điều: người Việt cũng sẵn sàng trả tiền cho những trải nghiệm mà giá trị lớn nhất không nằm ở yếu tố “mới”.

Thậm chí, thành công của concert film ở Việt Nam còn cho thấy một hướng đi rất đáng chú ý đối với điện ảnh nội địa. Khi một đêm diễn có thể được đưa lên màn ảnh rộng, điện ảnh trở thành công cụ kéo dài vòng đời của một sản phẩm giải trí. Concert không còn kết thúc khi nghệ sĩ bước xuống sân khấu, nó có thể trở thành phim, phim lại có thể được chiếu nhiều tuần. Sau đó là nền tảng trực tuyến, bản ghi hình, sản phẩm vật lý và những lần phát lại khác. Một ký ức được sinh ra ở sân khấu có thể tiếp tục sống trong rạp phim. Ranh giới giữa điện ảnh, âm nhạc và fandom vì thế ngày càng mờ đi.

Nhìn từ góc độ thị trường, đây là một mô hình hấp dẫn bởi chi phí để đánh thức một thương hiệu đã có sẵn thường khác với chi phí để xây dựng một thương hiệu hoàn toàn mới. Không phải mọi lần tái chiếu đều thành công, nhưng một IP đã có lượng người hâm mộ lớn sở hữu một thứ mà sản phẩm mới chưa thể có ngay - lịch sử. Một bộ phim mới phải thuyết phục khán giả rằng nó đáng xem. Một bộ phim cũ đôi khi chỉ cần nhắc khán giả rằng họ từng yêu nó. Khoảng cách ấy có thể tạo ra giá trị thương mại rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh ngành điện ảnh toàn cầu đang phải cạnh tranh với streaming, mạng xã hội và vô số hình thức giải trí tại nhà.

Nhưng nếu nhìn câu chuyện này chỉ như một chiến lược kiếm tiền thì vẫn chưa đủ. Điều đáng suy nghĩ hơn nằm ở mối quan hệ giữa con người và những sản phẩm văn hóa đã đi cùng họ qua năm tháng. Một bộ phim thành công không chỉ để lại doanh thu. Nó để lại ký ức. Một bài hát hit không chỉ tạo lượt nghe. Nó có thể trở thành âm thanh của một giai đoạn. Một concert không chỉ bán vé. Nó tạo ra một câu chuyện mà người tham dự có thể kể lại nhiều năm sau. Khi những sản phẩm ấy quay trở lại, ngành giải trí đang khai thác chính phần đời mà khán giả từng gửi vào chúng.

Đó cũng là lý do sẽ rất khó để nói rằng việc Hollywood, K-pop hay thị trường giải trí Việt Nam liên tục quay về với quá khứ đồng nghĩa với việc họ đã hết ý tưởng cho tương lai. Một ngành công nghiệp có thể đồng thời sản xuất cái mới và khai thác cái cũ. Vấn đề không nằm ở việc một bộ phim được làm lại hay một ca khúc được phát hành lại bao nhiêu lần, mà ở việc nó còn giữ được bao nhiêu giá trị trong ký ức của khán giả. Nếu một tác phẩm không còn ai nhớ, nó không thể sống lại chỉ bằng một tấm poster kỷ niệm. Nhưng nếu hàng triệu người từng lớn lên cùng nó, thời gian đôi khi không phải kẻ thù mà lại trở thành thứ làm tăng giá trị.

Vì vậy, “kinh tế hoài niệm” có lẽ không phải câu chuyện về việc khán giả quay lưng với cái mới để chạy về quá khứ. Nó là câu chuyện về việc ký ức đã trở thành một loại tài sản mới của ngành giải trí. Những thương hiệu từng tạo ra cảm xúc đủ mạnh có thể được gọi trở lại sau 10, 20, thậm chí 50 năm. Một bộ phim có thể được xem lại. Một ban nhạc có thể tái hợp. Một concert có thể biến thành phim. Một album có thể được ép lại trên vinyl. Cùng một nội dung, nhưng mỗi lần trở lại lại được đặt trong một bối cảnh mới để khán giả có thêm một lý do trả tiền.

Và có lẽ đây là nghịch lý đẹp nhất của câu chuyện khi ngành giải trí đang bán quá khứ cho một thế giới luôn ám ảnh với tương lai. Người ta không thể mua lại tuổi trẻ, không thể kéo một người đã rời đi trở về, cũng không thể sống lại nguyên vẹn một thời đại đã biến mất. Nhưng họ có thể mua một tấm vé, bước vào một phòng chiếu tối, nghe một giai điệu quen thuộc vang lên và trong khoảng hai tiếng đồng hồ, cảm thấy mình được trở về nơi mà mình từng thuộc về. Thứ được bán trên tấm vé ấy vì thế không chỉ là một bộ phim cũ. Nó là quyền được nhớ lại. Và trong một ngành công nghiệp mà mọi thứ đều có thể được sản xuất nhanh hơn, mới hơn và nhiều hơn, có lẽ ký ức - thứ duy nhất không thể tạo ra ngay lập tức - lại đang trở thành một trong những tài sản đắt giá nhất.

LỆ AN