Tìm lại sở thích tuổi thơ để hiểu chính mình khi đã trưởng thành

Có một buổi chiều cuối tuần, giữa căn phòng bộn bề giấy tờ và những thông báo công việc không ngừng hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi vô tình nhặt lại cây đàn guitar cũ nằm phủ bụi ở góc tủ. Lần cuối cùng tôi bấm một hợp âm có lẽ đã từ chối mươi năm trước. Đưa ngón tay chai sạn vì gõ bàn phím lên bấm thử một nốt Đồ, âm thanh vang lên rè rè, thô giáp. Ngón tay tôi đau nhói. Nhưng kỳ lạ thay, giai điệu của bản nhạc quen thuộc ngày ấy vẫn bằng cách nào đó tự tìm đường hiện về trong đầu.

Giữa chuỗi ngày bị băm nhỏ bởi deadline, những thông báo tin nhắn công việc nhảy liên tục trên màn hình và áp lực phải luôn tỏ ra điềm tĩnh, chuyên nghiệp, chúng ta dần quen với việc sống ở chế độ "tự động". Đôi khi giật mình nhìn lại, ta nhận ra mình đã biến thành một cỗ máy tối ưu hóa hiệu suất, luôn bận rộn nhưng lại mơ hồ trước câu hỏi: "Lần cuối cùng mình thực sự chú tâm vào một điều gì đó chỉ vì niềm vui thuần khiết là khi nào?".

Việc nhặt lại một sở thích thời thơ ấu ở tuổi trưởng thành hoàn toàn không phải một trò chơi "hoài niệm vô bổ" hay sự trốn chạy thực tại mang tính ngây thơ. Đó thực chất là một cuộc đối thoại liên thế hệ ngay bên trong chính con người bạn. Bằng cách chạm lại những điều từng làm mình say mê ngày nhỏ, ta không chỉ nhìn thấy rõ mình đã thay đổi, va đập và lớn lên ra sao giữa dòng đời, mà quan trọng hơn, ta tìm lại được cái cốt lõi nguyên bản nhất của chính mình - nơi chứa đựng sự tò mò, lòng dũng cảm và niềm vui sống từng bị vùi lấp dưới những lo toan cơm áo gạo tiền.

1. Đánh thức ký ức cơ thể

Lần đầu tiên ngồi lại trước bàn phím piano hay cầm lại cây cọ sau mười năm, cơ thể bạn sẽ phản ứng bằng một sự vụng về rất đáng yêu. Những khớp ngón tay vốn đã quen với nhịp gõ lạch cạch trên phím cơ hay thao tác vuốt màn hình cảm ứng mượt mà bỗng nhiên trở nên thô giáp, lóng ngóng. Nhưng kỳ lạ thay, bộ não và cảm xúc của bạn lại nhớ bài nhanh hơn bất kỳ phần mềm lưu trữ nào. Chỉ sau vài phút ngập ngừng, ngón tay bạn tự động tìm về đúng phím Đồ, đôi mắt tự biết nheo lại canh góc phối màu, và lồng ngực bỗng nhiên thở phào một nhịp rõ dài. Ký ức cơ thể (muscle memory) thức dậy, kéo theo một cơn sóng cảm xúc ngạt ngào mà lâu lắm rồi bạn mới nếm lại.

Ngày xưa, bạn lao vào những trò này với một sự ngây thơ tuyệt đối: vẽ một bức tranh chỉ vì thích màu xanh, ôm cây đàn tập cả chiều chỉ để thuộc một giai điệu phim hoạt hình, không bận tâm đẹp xấu, chẳng cần ai vỗ tay. Còn bây giờ, ngồi trước cùng một sở thích ấy là một "người lớn" với đôi bàn tay đã chai sạn vì áp lực cuộc sống, đầu óc lúc nào cũng quen tính toán chi phí cơ hội.

Chính trong sự va đập đó, một phép phép thuật nhỏ xảy ra: bạn bắt đầu học cách "tháo gỡ" cái bẫy năng suất. Suốt nhiều năm, xã hội dạy chúng ta rằng làm cái gì cũng phải "có ra tiền" hoặc ít nhất là "có giá trị gia tăng" cho CV. Nhưng khi ngồi miệt mài xếp một mô hình bằng giấy hay loay hoay trồng lại chậu cây nhỏ mà biết chắc chẳng thu được đồng lời nào, bạn đang thực hiện một hành vi phản kháng vô cùng dịu dàng. Bạn cho phép mình làm một việc hoàn toàn vô thưởng vô phạt, chỉ đơn giản vì nó mang lại niềm vui. Không KPI, không báo cáo nghiệm thu, không áp lực hoàn hảo.

Đó là khoảnh khắc bạn trả tự do cho tâm trí mình - nó được chơi đùa đúng nghĩa, như cái cách một đứa trẻ từng làm mà không cần phải xin lỗi bất kỳ ai.

2. Kết nối những phiên bản của chính mình

Việc gõ lại một nốt nhạc sai hay vẽ lem một vệt màu bất ngờ trở thành chiếc chìa khóa mở ra một không gian thời gian kỳ diệu, nơi ba phiên bản của chính bạn - quá khứ, hiện tại và tương lai - ngồi lại để "tám chuyện" cùng nhau.

Đầu tiên, nó đưa bạn quay về thăm đứa trẻ trong quá khứ. Bạn bỗng nhớ ra lý do tại sao ngày nhỏ mình từng say mê cái trò này đến thế. Dạo đó, làm gì có khái niệm "làm cho chuẩn" hay "làm cho nhanh". Bạn từng có thể ngồi miệt mài cả buổi chiều chỉ để thử pha hai màu sơn xem nó ra cái màu gì, chấp nhận té ngã tím tái cả đầu gối khi tập đi trượt đán, hay bấm đàn đến mức ngón tay phồng rộp mà miệng vẫn cười toe loét. Đứa trẻ ấy không hề sợ sai. Nó đến với thế giới bằng một sự tò mò thuần khiết, một lòng kiên nhẫn vô tận và sự can đảm ngây thơ trước mọi thất bại.

Để rồi nhìn lại hiện tại, bạn giật mình nhận ra những điểm tương đồng đầy bất ngờ giữa đứa trẻ năm xưa và "ông/bà người lớn" trầm lặng hôm nay. Thì ra, cái sự lì lợm ngồi cày đêm giải quyết một cuộc khủng hoảng công việc hiện tại chính là phiên bản nâng cấp từ tính kiên trì gỡ bằng sạch cuộn chỉ len rối nùi năm lớp 4. Cái cách bạn tò mò tìm tòi một công nghệ mới, hay sự mỉm cười điềm tĩnh đối diện với một kế hoạch bị đổ bể… hóa ra đều mang dấu vết của một đứa trẻ từng không ngần ngại nhặt lại trái bóng bị sút hỏng ra ngoài sân để làm lại từ đầu. Những phẩm chất tốt đẹp nhất giúp bạn sinh tồn và vững vàng ở tuổi trưởng thành chưa từng là thứ do cuộc đời nhào nặn nên; chúng đã nằm chực chờ ở đó, trong cốt lõi con người bạn ngay từ những ngày đầu tiên.

Quan trọng hơn cả, cuộc hội ngộ này mang lại một món quà vô giá cho tương lai: sự can đảm để dấn thân. Lớn lên, chúng ta sợ thất bại đến mức đôi khi không dám bắt đầu một điều gì mới nếu không nắm chắc 90% phần thắng. Chúng ta sợ bị đánh giá, sợ tốn thời gian, sợ mình trông thật ngớ ngẩn. Nhưng khi đứng trước sở thích cũ, tập lại từng bước vụng về như một kẻ nhập môn, bạn nhận ra thất bại chẳng hề đáng sợ như mình vẫn tưởng. Cây đàn gảy lệch tông thì chỉnh lại, bức tranh vẽ hỏng thì lật sang trang mới.

Sở thích tuổi thơ nhắc nhở bạn rằng, trong tương lai, bạn hoàn toàn có quyền thử sức với một công việc mới, chuyển sang một lĩnh vực chưa từng biết, hay bắt đầu lại một mối quan hệ mà không cần phải mang theo nỗi sợ hãi chực chờ. Bạn nhớ lại cảm giác hào hứng khi đối diện với những điều chưa biết, và sẵn sàng cho phép bản thân được vụng về, được làm lại từ đầu một cách vô tư.

3. Cùng đứa trẻ bên trong tái tạo lại năng lượng

Trưởng thành là một hành trình thanh lọc kỳ lạ: chúng ta âm thầm nhặt bỏ những gì bị coi là "vô bổ" để nhường chỗ cho những thứ đẻ ra tiền. Ta tự nhủ rằng mình không còn thời gian cho những trò con nít. Nhưng cái giá của sự chín chắn ấy đôi khi là một khoảng trống rỗng hoác trong tâm hồn - nơi mà mọi hoạt động đều gắn liền với mục đích, và mọi niềm vui đều bị tính phí bằng sự hiệu quả.

Việc quay trở lại với sở thích cũ chính là cách dịu dàng nhất để bạn chữa lành cho "đứa trẻ bên trong" từng bị lơ đễnh ấy. Khi dọn dẹp một góc bàn nhỏ để xếp lại mô hình, xỏ lại đôi giày trượt hay cắm cúi thêu một hình thù ngốc nghếch, bạn đang đòi lại quyền kiểm soát không gian cá nhân (a safe space) đúng nghĩa. Giữa một thế giới luôn đòi hỏi bạn phải trở thành một nhân viên năng nổ, một đối tác chuyên nghiệp, hay một người trưởng thành luôn biết kiểm soát cảm xúc, thì góc nhỏ này là lãnh địa duy nhất bạn không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai ngoài chính mình.

Ở đó, không có ai đánh giá thành quả của bạn, cũng chẳng có KPI nào chờ chực vào cuối tháng. Bạn được phép tắt hết những chiếc "ra-đa" luôn nhạy cảm với kỳ vọng của xã hội để hoàn toàn thả lỏng. Sự tập trung thuần khiết vào một công việc không lợi nhuận ấy tạo ra một trạng thái "dòng chảy" (flow) diệu kỳ - nơi mọi tiếng ồn ào của áp lực, lo âu tạm thời bị đẩy lùi ra sau cánh cửa. Nó không phải là sự trốn chạy tiêu cực, mà là một nhịp nghỉ sạc lại năng lượng thiết yếu, giúp tâm hồn bạn lấy lại sự cân bằng trước khi tiếp tục bước ra đối mặt với những giông bão ngoài kia.

Sở thích thời thơ ấu, suy cho cùng, giống như một "chiếc mỏ neo" ký ức cắm sâu dưới đáy biển tâm hồn. Dù sóng gió trưởng thành có đẩy đưa bạn đi xa đến đâu, chỉ cần nương theo sợi dây ấy, bạn luôn có thể tìm thấy đường quay trở lại với điểm tựa vững chắc nhất của chính mình. Nó nhắc nhở rằng đằng sau chiếc mặt nạ người lớn bận rộn và kiên cường, bạn vẫn luôn là một con người giàu cảm xúc, biết rung động và sở hữu một thế giới nội tâm vô cùng phong phú.

Vì thế, nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi hay đánh mất phương hướng giữa guồng quay cuộc sống, đừng ngại ngần nhặt lại chiếc cọ vẽ đã khô, bấm lại cây đàn guitar, hay bước ra sân xỏ lại đôi giày đá bóng ngày xưa. Đừng sợ mình sẽ vụng về, lóng ngóng hay làm không đẹp. Bạn chẳng cần phải trở thành một chuyên gia, cũng không việc gì phải chứng tỏ điều gì với thế giới. Bạn chỉ đơn giản là đang nắm lấy tay đứa trẻ năm xưa, cùng nó ngồi xuống, và dịu dàng tìm lại đường về với chính bản ngã nguyên bản của mình.