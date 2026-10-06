Nghệ thuật Comfort Food: Tại sao khi cô đơn, chúng ta lại thèm một bát phở nóng?

Có những ngày phố xá ngoài kia bỗng nhiên trút xuống một cơn mưa gắt, hoặc đơn giản là một đêm muộn, khi ngọn đèn bàn vừa tắt sau chuỗi giờ tăng ca kiệt sức. Lúc ấy, chiếc dạ dày dường như không réo gọi vì thiếu chất, mà là một khoảng trống hoác mơ hồ run lên bên trong lồng ngực.

Có những ngày phố xá ngoài kia bỗng nhiên trút xuống một cơn mưa gắt, hoặc đơn giản là một đêm muộn, khi ngọn đèn bàn vừa tắt sau chuỗi giờ tăng ca kiệt sức. Căn phòng rộng thinh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dài của chính mình. Lúc ấy, chiếc dạ dày dường như không réo gọi vì thiếu chất, mà là một khoảng trống hoác mơ hồ run lên bên trong lồng ngực. Một cơn đói không thuộc về sinh học, mà thuộc về cảm xúc - cảm xúc thèm được vỗ về, thèm được nép vào một góc an yên giữa lòng thành phố xa lạ.

Và trong khoảnh khắc lòng chao đảo ấy, đôi chân ta vô thức bước vào một quán nhỏ quen thuộc nơi góc phố.

Một bát phở nóng được bê ra, làn khói mỏng manh bốc lên nghi ngút mang theo thứ hương thơm nồng nàn của hồi, thảo quả, gừng nướng và vắt hành hoa xanh mướt. Chỉ cần ghé sát mặt, hít một hơi thật sâu cái vị mỡ màng, béo ngậy mà thanh dịu ấy, bao nhiêu mệt mỏi dường như khựng lại bên ngoài cánh cửa.

Tại sao giữa muôn vàn món ăn đắt đỏ, sang trọng hay những thức quà hiện đại ngập tràn phố phường, tâm trí ta trong những giây phút dễ tổn thương nhất lại luôn vô thức quay về với một bát nước dùng bốc khói? Có lẽ, phía sau vị ngon thuần túy ấy là một sợi dây ký ức âm thầm, nơi ẩm thực vượt qua giới hạn của một bữa ăn để trở thành liều thuốc chữa lành cho những tâm hồn đang trầy xước.

Bóc tách ký ức vị giác

Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này bằng một cái tên rất thơ: Hiệu ứng Proust - khái niệm bắt nguồn từ khoảnh khắc nhà văn Marcel Proust nhận ra chỉ một miếng bánh sò Madeleine ngâm vào ly trà nóng cũng đủ sức kéo cả tuổi thơ dội về trong tâm trí.

Về mặt sinh học, khứu giác và vị giác là hai giác quan vô cùng đặc biệt. Khác với thị giác hay thính giác phải đi qua bộ lọc phân tích logic của vỏ não, mùi hương và vị ngon đi thẳng một mạch tới Hệ viền (Limbic System) - vùng trung khu thần kinh nguyên thủy chuyên quản lý cảm xúc và lưu trữ những ký ức dài hạn nhất.

Chính vì thế, mùi hương nồng nàn của quế, hồi, thảo quả quyện cùng gừng nướng cháy xèo trên than hồng không đơn thuần là mùi của nguyên liệu nấu ăn. Nó hoạt động như một chiếc cỗ máy thời gian vô hình, đưa ta vượt qua không-thời gian để chạm vào những khoảng ký ức tưởng như đã ngủ quên.

Chỉ cần một thìa nước phở đọng lại nơi đầu lưỡi, khứu giác lập tức gửi tín hiệu về não, kích hoạt chuỗi ký ức về sự an toàn và ấm áp.

Đó có thể là buổi sáng thơ ấu được mẹ dẫn đi ăn phở trước giờ vào lớp, là bát phở nghi ngút khói mẹ bưng tận giường mỗi lần ta lên cơn sốt, hay đơn giản là góc quán quen thuộc thời sinh viên - nơi ta cùng bạn bè ngồi xì xụp xua đi cái lạnh đầu mùa, khi đời còn chưa đè nặng những toan tính, âu lo. Bát phở nóng lúc này không còn là một tập hợp của bánh, thịt và nước dùng. Nó biến thành một biểu tượng của sự che chở, của khoảng thời gian mà ta được yêu thương trọn vẹn và không cần phải gồng mình mạnh mẽ.

Thực chất, khi ngồi một mình giữa đêm muộn và húp từng thìa nước dùng đậm đà, chúng ta không chỉ đang thưởng thức một món ăn. Chúng ta đang ăn lại cảm giác an toàn gắn liền với món ăn đó.

Thứ vị giác chữa lành ấy gửi một thông điệp ngầm đến hệ thần kinh đang kiệt sức: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, giống như những ngày xưa cũ." Trong khoảnh khắc ấy, ký ức vị giác đóng vai trò như một mỏ neo cảm xúc, giữ cho tâm trí đang chao đảo giữa dòng đời bão giông được tạm thời dừng lại, bám vào một điểm tựa an yên và quen thuộc nhất.

Điểm tựa tinh thần từ hương vị

Nâng bát phở nóng trong hai bàn tay, sự chữa lành không chỉ dừng lại ở ký ức mà còn diễn ra ngay trong chính khoảnh khắc hiện tại. Trong lý thuyết tâm lý học phát triển, nhà phân tâm học Donald Winnicott từng đưa ra khái niệm Vật thể chuyển tiếp (Transitional Object). Đó là chiếc chăn bông cũ hay chú gấu bông sần sùi mà đứa trẻ luôn ôm chặt mỗi khi rời xa vòng tay mẹ. Nó là điểm tựa vật lý nâng đỡ tinh thần, giúp đứa trẻ vượt qua nỗi sợ hãi để chuyển giao từ trạng thái bất an sang ổn định.

Khi trưởng thành, chiếc chăn bông hay gấu bông ngày thơ bé không còn nữa, nhưng nhu cầu tìm kiếm một Vật thể chuyển tiếp để xoa dịu tâm trí thì chưa bao giờ biến mất. Và những món ăn Comfort Food chính là câu trả lời của người lớn.

Bản chất sâu xa của nỗi cô đơn hay sự tổn thương tinh thần chính là cảm giác bị chia cắt (disconnection) - chia cắt với thế giới xung quanh, với những người ta yêu thương, hay thậm chí là chia cắt với chính sự bình yên bên trong mình. Giữa khoảng không vô định ấy, bát phở nóng đóng vai trò như một mỏ neo thực tại.

Cảm giác hai lòng bàn tay ôm lấy chiếc bát gốm tỏa nhiệt ấm áp, đầu ngón tay cảm nhận độ vồng mượt mà của gốm sứ, làn khói nghi ngút mờ đục xua đi cái lạnh của không gian - tất cả những va chạm vật lý ấy lập tức kéo ta trở về với thực tại. Vị đậm đà của nước dùng, cái dẻo mịn của sợi bánh, cái giòn tan của quẩy quết nhẹ qua làn mỡ trong… đồng loạt đánh thức các giác quan đang ngủ quên hoặc kiệt sức vì áp lực.

Sự ấm áp thể chất ấy có một năng lực kỳ diệu: nó đánh lừa hệ thần kinh, tạo ra một sự "kết nối ảo" vô cùng mạnh mẽ.

Khoảng cách cô đơn giữa ta và thế giới thu hẹp lại. Bát phở nóng xoa dịu cảm giác cô quạnh bằng cách gợi lại hơi ấm của những bữa cơm gia đình, của những cái ôm hay những cái xoa đầu từng che chở ta qua giông bão. Không cần một lời đối thoại, không cần một sự hiện diện bằng xương bằng thịt, chỉ cần cảm giác ấm áp đong đầy trong lòng bàn tay và khuôn miệng, ta như được tái kết nối với những người từng yêu thương mình, hay đúng hơn, là tái kết nối với phiên bản nguyên sơ, bình an nhất của chính mình trong quá khứ.

Nhờ vậy, bát phở không chỉ xua đi cơn đói trong dạ dày. Nó chính là "chiếc chăn bông cảm xúc" dành cho người lớn - một điểm tựa mềm mại, ấm áp để ta nương náu, thả lỏng những gân guốc căng thẳng và nhẹ nhàng bước qua những đêm dài cô độc nhất.

Một bản hoà tấu hoá sinh

Bên cạnh những chuyển biến âm thầm về mặt tâm lý, sự xoa dịu mà bát phở mang lại còn là một bản hòa tấu hóa sinh vi diệu diễn ra ngay bên trong cơ thể. Sự thèm khát một bát nước dùng bốc khói khi lòng trống trải không chỉ là ảo giác của cảm xúc, mà là tiếng gọi rất thật từ cơ chế sinh học đang tìm cách tự phục hồi.

Trong tâm lý học hành vi, khái niệm Nhiệt độ dễ chịu (Thermal Comfort) chỉ ra một mối liên hệ mật thiết giữa nhiệt độ thể chất (Physical warmth) và cảm giác ấm áp về mặt xã hội (Social warmth). Các thí nghiệm quét não bộ cho thấy, vùng vỏ não đảo (Insular cortex) - nơi xử lý nhiệt độ trên da - cũng chính là khu vực ghi nhận những trải nghiệm cảm xúc như sự gắn kết, lòng tin hay cảm giác được yêu thương.

Khi ta ôm trọn bát phở trong lòng bàn tay và húp từng thìa nước dùng nóng hổi, nhiệt độ cơ thể tăng lên nhẹ nhàng. Cái nóng ấm ấy nhanh chóng xua tan sự lạnh lẽo vật lý, đồng thời đánh lừa não bộ rằng ta đang ở trong một không gian an toàn, tràn ngập sự che chở. Hệ thần kinh giao cảm - vốn đang căng ra như dây đàn vì căng thẳng và cô đơn - bắt đầu hạ nhịp. Nhịp tim chậm lại, các bó cơ vai và cổ vội vã thả lỏng, nhường chỗ cho cảm giác dễ chịu lan tỏa từ dạ dày ra khắp các đầu ngón tay.

Không dừng lại ở nhiệt độ, bảng thành phần dinh dưỡng của bát phở còn là "liều thuốc" hóa học vô cùng chuẩn xác cho một tâm trí đang tổn thương.

Lượng tinh bột (Carbohydrates) dồi dào từ những sợi bánh phở mềm dẻo khi đi vào cơ thể sẽ thúc đẩy tuyến tụy tiết ra insulin. Hormone này đóng vai trò như chiếc chìa khóa mở đường cho Tryptophan - một loại amino acid đặc biệt - dễ dàng vượt qua hàng rào máu não. Tại đây, Tryptophan chuyển hóa thành Serotonin, chất dẫn truyền thần kinh đại diện cho sự bình yên, thư thái và khả năng xoa dịu nỗi đau tinh thần.

Đồng thời, nguồn protein phong phú cùng các amino acid từ thịt bò tươi và nước hầm xương đậm đà lại kích thích bộ não giải phóng Dopamine - hormone của niềm vui và sự phần thưởng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Serotonin và Dopamine tạo nên một "cú hích" hóa sinh tức thì. Nó xoa dịu cơn hoảng loạn ngầm ẩn, lấp đầy khoảng trống cảm xúc và mang lại một làn sóng dễ chịu êm đềm. Bát phở nóng, vì thế, không chỉ đơn thuần là việc nạp năng lượng để duy trì sự sống. Đó là một phản ứng tự vệ tự nhiên của cơ thể, nơi sinh học và cảm xúc bắt tay nhau để chữa lành cho một con người đang kiệt sức giữa đêm muộn.

Bài học về sự chữa lành

Sau tất cả, nghệ thuật Comfort Food chưa bao giờ giới hạn ở riêng một bát phở bốc khói hay một thức quà cố định.

Đó có thể là tô mì gói úp vội lúc hai giờ đêm - "vị cứu tinh" quen thuộc của những năm tháng sinh viên ở trọ hay những đêm tăng ca kiệt sức. Đó có thể là bát cháo hành băm nhỏ tràn ngập vị cay nồng của tiêu bắc và gừng tươi mẹ bưng tận giường mỗi lần ta ngây ngất sốt. Hay chỉ đơn giản là bát cơm nguội chan nước luộc rau muống vắt chanh giữa một chiều hè oi ả. Bất kỳ món ăn nào mang theo hơi ấm của nhiệt độ, sự dung dị của nguyên liệu và chở che cả một vùng ký ức tuổi thơ, đều có thể trở thành "ngôn ngữ chữa lành" riêng biệt của mỗi người.

Những món ăn Comfort Food này sở hữu một tính chất phổ quát và bình đẳng hiếm có. Chúng hiện diện ở khắp mọi ngóc ngách của đời sống: từ gánh phở hẻm nhỏ xập xệ nghi ngút khói, góc bếp gia đình ấm cúng cho đến những nhà hàng sang trọng. Trước một bát nước dùng bốc khói hay tô mì nghi ngút, mọi ranh giới về tầng lớp, vị thế xã hội hay ví tiền dường như hoàn toàn bị xóa bỏ. Người ta ngồi xuống, cùng cúi đầu xì xụp húp từng thìa nước ấm, cùng tận hưởng một niềm vui giản đơn như nhau. Trong khoảnh khắc cô đơn và tổn thương, sự "bình dân" đầy che chở ấy mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối - nơi ta không cần phải gồng mình chứng tỏ, không lo bị phán xét, chỉ đơn thuần là một con người đang cần một chốn nương nấp bình yên.

Đặc biệt hơn, những món ăn gắn liền với ký ức này luôn mang tính chất trọn vẹn (Completeness) cả về hương vị lẫn kết cấu. Dù là sự giao hòa âm dương ngũ hành trong bát phở, vị cay nồng xé lưỡi của tiêu bắc gieo vào bát cháo nóng, hay chút đậm đà quen thuộc từ vắt mì gói đêm muộn, chúng đều hội tụ đủ sự cân bằng: có vị mặn béo vỗ về, vị cay ấm xua tan cái lạnh, có độ dẻo mềm kích thích vị giác.

Khi tâm trí ta rơi vào trạng thái xáo trộn, hoảng loạn hay mất phương hướng, sự trọn vẹn tuyệt mỹ ấy hoạt động như một chất điều hòa cảm xúc. Nó kéo các giác quan đang phân tán trở về một điểm tựa nguyên bản, chỉn chu và ấm áp.

Từ trải nghiệm ấy, nghệ thuật Comfort Food mở ra cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự chữa lành: Ăn để vỗ về, không phải để lấp đầy.

Có một ranh giới rất mong mong giữa việc "ăn trong vô thức" (Emotional Bingeing) và thưởng thức Comfort Food đúng nghĩa. Ăn xả stress là khi ta nuốt chửng đồ ăn trong sự cuống quýt để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, nhưng sau đó chỉ còn lại sự rỗng tuếch và tội lỗi. Ngược lại, thưởng thức một món ăn chữa lành đòi hỏi một sự chậm rãi. Đó là khi ta ghi nhận từng làn khói ấm bốc lên, gọi tên từng vị giác lăn trên đầu lưỡi, và lắng nghe cơ thể mình dường như đang ấm dần lên từ bên trong.

Việc tự dắt bản thân ra quán gọi một bát phở đầy đủ, hay tự tay bật bếp đun một tô mì, nấu một bát cháo nóng khi lòng đang chao đảo giữa giông bão - đó không chỉ là chuyện nạp năng lượng. Đó là một nghệ thuật tự chăm sóc (Self-care) vô cùng dịu dàng. Đó là khoảnh khắc ta chủ động chìa tay ra với chính mình, tự thương xóm và ôm lấy "đứa trẻ bên trong" đang hoảng sợ, thì xầm vào tai nó rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, ăn xong bát nước nóng này rồi tính tiếp."