Từ bát cháo trai ấm nóng đến chè cốm bưởi dừa non: Hoá ra có thể tìm thấy cả mùa thu trong một lần order

Thời tiết đang chuyển mình, chiếc bụng cũng lập tức “bật tín hiệu” thèm ăn. Để vỗ về cơn đói, bạn chỉ cần vài thao tác trên ứng dụng đặt món là đã có thể gọi về loạt món ngon từ nóng hổi, đậm đà đến thanh mát, ngọt ngào, đủ để thưởng thức trọn vẹn những hương vị rất riêng của mùa thu.

Mùa thu có một kiểu hấp dẫn rất riêng: trời vừa đủ se lạnh để người ta bắt đầu thèm những món nóng hổi, vừa đủ dịu dàng để những hương vị thanh nhẹ như cốm, lá nếp, dừa non trở nên đặc biệt ngon miệng. Chẳng cần phải đi đâu xa, đôi khi chỉ một buổi chiều trời trở gió, gọi về vài món ăn hợp mùa cũng đã có ngay một “chiếc mood” mùa thu đúng nghĩa.

Vậy là một food tour nho nhỏ được bắt đầu, với những món ăn đang cực kỳ hợp với tiết trời tháng 10, từ bát cháo nóng hổi, tô bún thanh tao đến những món ăn vặt thơm lừng và cuối cùng là loạt món chè mang đậm hương vị mùa thu.

Cháo trai ngõ Huyện – món nóng hổi dành cho những ngày trời se lạnh

Nếu mùa hè khiến nhiều người có phần e ngại những món ăn nóng, thì sang tháng 10, một bát cháo nóng lại bỗng trở thành lựa chọn khó cưỡng. Đặc biệt là những hôm trời bắt đầu se lạnh, chẳng gì dễ chịu hơn việc có một tô cháo trai nóng hổi được giao tận nơi.

Cháo trai ngõ Huyện vốn là cái tên quen thuộc với những tín đồ mê các món cháo. Khi gọi về, món ăn vẫn giữ được độ nóng khá tốt. Bát cháo đầy đặn, có màu trắng đục đặc trưng, phần cháo được nấu mịn, sánh vừa phải. Phía trên là những miếng quẩy được cắt nhỏ, vàng ruộm và giòn rụm, thêm chút tiêu đen xay cùng ớt bột khiến mùi thơm lập tức đánh thức vị giác.

Điểm khiến bát cháo trở nên hấp dẫn hơn nằm ở phần trai xào săn cùng hành khô và rau răm. Những miếng trai mềm, đậm vị nằm xen giữa phần cháo nóng, ăn cùng quẩy giòn tạo nên sự tương phản khá thú vị: cháo mềm mịn, trai dai ngọt, quẩy giòn tan, thêm chút cay thơm của tiêu và ớt.

Một thìa cháo nóng kèm miếng quẩy vừa giòn vừa thấm vị, trong tiết trời se lạnh, đúng kiểu món ăn không cần cầu kỳ nhưng lại dễ khiến người ta thấy “đã”.

Bún thang Bà Tổng – thanh tao nhưng không hề nhạt nhòa

Đã nhắc đến những món ăn hợp mùa thu thì khó có thể bỏ qua bún thang – một món ăn mang nhiều nét đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Vì vậy, sau bát cháo trai, một phần Bún Thang - Phở Gà Bà Tổng được gọi thêm để tiếp tục khám phá những món ngon hợp tiết trời.

Ngay khi nhận đơn, cách đóng gói chỉn chu đã tạo được thiện cảm. Phần nước dùng và nguyên liệu được tách riêng, giúp bát bún khi đến tay vẫn giữ được hình thức đẹp mắt thay vì bị nát hoặc trộn lẫn trong quá trình vận chuyển. Topping được xếp khá tỉ mỉ với thịt gà thái mỏng, trứng rán thái chỉ vàng ươm, giò lụa thái sợi, nấm hương cùng rất nhiều hành lá và rau răm.

Nếu phần topping mang đến nhiều tầng hương vị thì nước dùng lại là thứ kết nối tất cả. Nước dùng trong, thanh, có vị ngọt nhẹ và điểm chút mắm tôm nhưng không quá nồng. Nhờ sự kết hợp của gà, trứng, giò, nấm hương cùng các loại rau thơm, phần nước không bị đơn điệu mà ngược lại có độ đậm đà vừa đủ.

Không quá béo, không quá nặng vị nhưng vẫn đủ đầy đặn, đây là kiểu món đặc biệt hợp với những ngày thu mát trời khi người ta muốn ăn một món nóng nhưng vẫn giữ được sự thanh nhẹ.

Miến ngan trộn – đổi vị với món trộn chua ngọt đậm đà

Sau hai món nước nóng hổi, một món trộn là lựa chọn vừa đủ để đổi vị. Lần này là miến ngan trộn tại Bún Ngan Trộn Chua Ngọt Vân Chiến.

Một tô miến trộn đầy đặn với phần thịt ngan thái lát khá dày. Điều đáng nói là thịt ngan không bị khô hay cứng mà vẫn giữ được độ mềm, ngọt, thấm đều phần nước sốt chua ngọt đậm đà. Phần miến cũng là một điểm cộng khi được trộn khá đều sốt, sợi miến tơi, không bị vón cục dù món được thưởng thức sau một khoảng thời gian.

Ngoài thịt ngan, phần topping còn có tim, gan... tạo thêm nhiều kết cấu và hương vị cho món ăn. Ăn kèm là phần rau húng quế và rau mùi tàu xanh mướt, vừa giúp món ăn bắt mắt hơn, vừa tạo cảm giác tươi và thơm, đặc biệt hợp với vị ngan.

So với hai món nước trước đó, miến ngan trộn mang đến cảm giác đậm đà và “bắt miệng” hơn, nhất là với những ai thích các món chua ngọt, nhiều topping và không muốn ăn quá nhiều nước dùng.

Nem chua nướng – trời se lạnh mà thiếu món này thì hơi phí

Nhắc đến những món ăn khiến người ta muốn gọi ngay khi trời bắt đầu trở lạnh, nem chua nướng gần như là cái tên khó bỏ qua. Không chỉ dân Hà Nội, món ăn vặt này vốn có sức hút với rất nhiều tín đồ ăn uống nhờ mùi thơm đặc trưng và cảm giác vừa nóng vừa dai nhẹ khi thưởng thức.

Nem chua nướng tại Nem Chua Nướng & Rán Ấu Triệu - Gốc Đề được đóng gói khá kỹ: nem được xếp trong lá chuối, bên ngoài bọc thêm giấy bạc rồi mới cho vào hộp giấy nên khi nhận vẫn giữ được độ ấm.

Những xâu nem chua nướng có phần vỏ ngoài xém nhẹ, chuyển sang màu hồng nâu hấp dẫn, xếp ngay ngắn trên lớp lá chuối. Mùi thơm đặc trưng của nem nướng khá rõ, nhất là khi mở hộp lúc món còn ấm.

Cắn một miếng, phần nem có độ dai nhẹ, bên ngoài hơi xém cạnh, bên trong vẫn giữ được độ mềm. Chấm thêm tương ớt đỏ cay cay, vị đậm đà và chút ngọt của nem càng rõ hơn. Đây cũng là kiểu món rất hợp để gọi về ăn lai rai trong một buổi tối mát trời, nhất là khi có thêm vài người cùng “nhâm nhi”.

Chốt food tour bằng hương vị mùa thu: chè cốm bưởi, sữa chua lá nếp

Một food tour mùa thu tất nhiên không thể kết thúc bằng toàn món mặn. Và nếu đã nhắc đến mùa thu, những hương vị như cốm, lá nếp, dừa non gần như đã trở thành những “từ khóa” không thể thiếu.

Tại Đảo Chè, hai món được lựa chọn để kết thúc bữa ăn bằng một chút ngọt ngào là sữa chua trân châu thạch lá nếp phô mai và chè cốm bưởi dừa non.

Sữa chua trân châu thạch lá nếp có phần sữa chua sánh mịn màu trắng ngà, phía trên là những viên thạch lá nếp xanh mát mắt. Vị chua nhẹ, thanh mát của sữa chua kết hợp cùng hương thơm dịu của lá nếp và phần topping tạo cảm giác khá dễ ăn, đặc biệt phù hợp để “giải ngấy” sau một loạt món mặn.

Nhưng nếu phải chọn một món mang không khí mùa thu rõ nét hơn, chè cốm bưởi dừa non mới là cái tên đáng chú ý.

Phía trên là những sợi dừa non trắng ngần, bên dưới là phần chè xanh mát mắt, kết hợp cùng cốm dẻo dẻo, cùi bưởi giòn sần sật và nước cốt dừa béo thơm. Cốm mang đến hương thơm đặc trưng, cùi bưởi tạo điểm nhấn về kết cấu, trong khi dừa non và nước cốt dừa giúp tổng thể món chè trở nên mềm mại, béo nhưng không quá nặng.

Thêm một chút đá, các hương vị quyện vào nhau vừa đủ: có độ dẻo của cốm, giòn của cùi bưởi, béo của dừa và chút mát lạnh khiến món chè trở thành một lựa chọn khá hợp để tráng miệng sau bữa ăn nhiều món.

Cả hai món chè đều được đựng trong ly nhựa cứng cáp, đóng gói cẩn thận và đi kèm đầy đủ dụng cụ ăn uống nên khá tiện nếu gọi về nhà hoặc văn phòng.

Thu này thèm món gì, cứ để ShopeeFood lo

Từ một bát cháo nóng hổi cho ngày se lạnh, tô bún thang thanh tao, miến ngan trộn đậm đà đến nem chua nướng thơm lừng và những món chè mang hương cốm, lá nếp..., hóa ra chẳng cần chuẩn bị một chuyến food tour cầu kỳ mới có thể thưởng thức những hương vị hợp mùa.

Chỉ cần trời bắt đầu chuyển lạnh, còn bạn tự nhiên thấy thèm một món nóng, một chút đồ ăn vặt hay một món chè mang vị thu, thì đã có ShopeeFood để “cân” tất.

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