Hóa giải truyền thuyết đi chơi xa của Tiểu vương quốc Hà Đông, hơn 100 loại bánh hội tụ cùng một lúc cho team ăn chơi thỏa sức khám phá

Từ 1-11/10, AEON MALL Hà Đông đang có một chiếc food tour cực hợp để rủ hội bạn, kéo cả nhà đi cùng: bánh từ đủ phong vị Việt - Nhật - Hàn - Pháp - Trung... cùng một loạt hoạt động ăn chơi cũng “không phải dạng vừa”.

Nếu cứ đến cuối tuần lại đau đầu với câu hỏi "Hôm nay ăn gì?", thì cập nhật mới nhất cho team mê ăn chơi tại Hà Đông là một "thiên đường bánh" đang được mở ra với gần 40 thương hiệu nổi tiếng Cắt Lát Pastry, mama's bakery, Hibi's cake, Bamido, hơn 100 loại bánh cùng đủ loại hương vị từ Việt Nam đến quốc tế.

Lễ hội Bánh mì 2026 tại AEON MALL Hà Đông – một điểm đến đang thu hút đông người ghé qua trong những ngày đầu tháng 10.

Đi một vòng, "du lịch vị giác" qua cả loạt quốc gia

Bánh ở đây không chỉ có một "hệ".

Team thích vị Việt có lựa chọn của Việt Nam. Muốn đổi gió sang Nhật, Hàn, Pháp, Trung Quốc hay Thổ Nhĩ Kỳ cũng có. Chưa kể còn có các dòng bánh healthy, nguyên liệu làm bánh, đồ uống và kem.

Những khay bánh được xếp đầy, từ bánh mì truyền thống, xíu páo, bánh mì que đến croissant, donut, muffin, tart trứng, su kem, cookie, lưỡi mèo, pizza mini…

Khu vực lễ hội trải dài từ Sảnh Tương lai (Future Court) đến hành lang tầng 1, với điểm nhấn là "Cây Bánh Mì" (Bread Tree) kết nối hai không gian.

Thế nên thay vì ghé nhanh 15-20 phút, hoàn toàn có thể rủ hội bạn đi một vòng, ngó món này, thử món kia, chụp vài chiếc ảnh rồi... quay lại vì vừa phát hiện thêm một món mới lẫn rinh ảnh check-in cực xinh.

Đa dạng hoạt động giải trí cho cả hội bạn lẫn gia đình

Nếu nghĩ lễ hội bánh chỉ hợp với hội bạn thân thì chưa đúng.

Các gia đình có thể ghé Baking Workshop, nơi các bạn nhỏ được tự tay làm Cookies, Pancake và Egg Tart. Có bánh để ăn, có hoạt động để chơi, lại có thêm một chút trải nghiệm "đầu bếp nhí" - khá hợp cho một buổi đi chơi cuối tuần cùng cả nhà trong mùa thu năm nay.

Còn nếu team người lớn thích xem hơn là tự làm, Cooking Show 5 Sao sẽ diễn ra vào 11h00-12h00 Chủ nhật, với phần trình diễn được phát trực tiếp trên màn hình LED trung tâm.

Đặc biệt, cô con dâu phong kiến nổi rần rần TikTok là Content Creator Qanh Cảm Ơn vừa qua đã trực tiếp trốn mẹ chồng Tiêu Thố quậy mukbang và livestream trực tiếp giữa Sảnh Tương lai của Lễ hội Bánh mỳ lần này.

Phiên Mukbang Livestream cùng TikToker Qanh Cảm Ơn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Và đây là lúc hội "hệ chiến" xuất hiện...

Ăn ngon thôi chưa đủ. Phải có thử thách mới vui. Lễ hội có hẳn loạt hoạt động để những người thích "combat" có chỗ thể hiện: ăn nhanh, thử thách ăn cay, blind tasting... Không biết ai sẽ là người thắng, nhưng chắc chắn sẽ có người vừa cay vừa... không chịu bỏ cuộc.

Ngoài ra còn có Kahoot và Magic Show, nên kể cả đi cùng hội bạn không quá mê bánh vẫn có cái để chơi.

Đặc biệt, Mukbang Livestream cùng Content Creator Qanh Cảm Ơn sẽ diễn ra vào 11h00-12h00 ngày 03/10 và 10/10.

Lễ hội Bánh mỳ còn mang đến những màn cooking show cùng đầu bếp 5 sao để khai phá vị giác những thực khách khó tính được diễn ra vào 11-12h Chủ nhật hàng tuần trong thời gian khuôn khổ lễ hội.

Lễ hội Bánh mỳ còn mang đến những màn cooking show cùng đầu bếp 5 sao, diễn ra vào 11-12h Chủ nhật hàng tuần

Đi ăn mà còn có quà thì càng phải chốt kèo

Đã đi food tour thì tất nhiên phải có màn săn quà.

Nếu đã là thành viên WAON, chuyến đi còn có thêm quyền lợi tích điểm theo chương trình. Đặc biệt, 10-11/10 có X5 WAON POINT theo danh mục áp dụng.

Nói cách khác: ăn đã vui, chơi đã vui, biết đâu còn mang quà về.

Nếu đã là thành viên WAON, chuyến đi còn có thêm quyền lợi tích điểm theo chương trình. Đặc biệt, 10-11/10 có X5 WAON POINT theo danh mục áp dụng.

Cuối tuần này chưa biết đi đâu? Hà Đông có kèo rồi!

Không cần chạy sang một địa điểm quá xa để có một buổi food tour thú vị.

Từ 01/10 đến 11/10/2026, cứ ghé AEON MALL Hà Đông, rủ hội bạn hoặc kéo cả gia đình đi một vòng Lễ hội Bánh Mì 2026.

Gần 40 thương hiệu - hơn 100 loại bánh - nhiều phong vị quốc tế - một loạt hoạt động ăn chơi.

Lưu lịch ngay, để cuối tuần này khỏi phải hỏi "đi đâu, ăn gì?" nữa.

AEON MALL Hà Đông - Sảnh Tương lai (Future Court) & Hành lang tầng 1