Một chiếc Boeing 747 khổng lồ dài hơn 70 m, sải cánh 64 m, sở hữu 4 động cơ, chở được tới 127 tấn hàng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất

Chiếc Boeing 747 này gây chú ý với kích thước đồ sộ, 4 động cơ cùng thiết kế phần mũi đặc biệt hơn hẳn những máy bay thông thường.

Ngày 1/10, một chiếc Boeing 747 chở hàng của Cathay Cargo đã thực hiện hành trình từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) tới Hong Kong (Trung Quốc). Theo dữ liệu lịch sử của Flightradar24, chiếc máy bay thực hiện chuyến bay mang số hiệu CX3346, đăng ký B-LID, thuộc dòng Boeing 747-467F(ER), hay Boeing 747-400ERF.

Đây không phải Boeing 747 phiên bản chở khách, mà là một máy bay được thiết kế chuyên biệt cho hoạt động vận tải hàng hóa. Theo cơ sở dữ liệu Planespotters, B-LID mang số xuất xưởng MSN 36869, line number 1414, được sản xuất tại Everett và đã hoạt động khoảng 17,6 năm tính tới năm 2026. Máy bay được bàn giao cho Cathay từ tháng 3/2009 và hiện vẫn ở trạng thái khai thác.

Lịch sử hoạt động trên Flightradar24 cũng cho thấy đây là chiếc máy bay thường xuyên được luân chuyển trên mạng bay hàng hóa quốc tế của Cathay. Chỉ trong những ngày quanh thời điểm xuất hiện tại TP.HCM, B-LID đã thực hiện các hành trình nối Hong Kong với Chennai, Shanghai, Singapore, Penang và Phnom Penh.

Thông tin về chuyến bay trên Flightradar24 (Ảnh Flightradar24)

Dài hơn 70 m, sải cánh 64 m và sở hữu 4 động cơ

Điểm dễ nhận thấy nhất ở chiếc máy bay này là kích thước đồ sộ đặc trưng của dòng Boeing 747. Theo tài liệu Airplane Characteristics for Airport Planning của Boeing, Boeing 747-400ER Freighter dài 70,67 m, trong khi sải cánh đạt 64,44 m. Khối lượng cất cánh tối đa theo thiết kế của dòng máy bay này lên tới khoảng 412,77 tấn.

Bên dưới hai cánh là 4 động cơ phản lực – một hình ảnh từng rất quen thuộc với các máy bay thân rộng cỡ lớn nhưng ngày càng ít xuất hiện trên những thế hệ máy bay thương mại mới. Riêng B-LID sử dụng động cơ của Pratt & Whitney. Tài liệu của Boeing cho biết phiên bản 747-400ER có thể được trang bị PW4062, với lực đẩy cất cánh định mức khoảng 63.300 pound cho mỗi động cơ. Dữ liệu về B-LID cũng xác nhận máy bay được trang bị 4 động cơ Pratt & Whitney.

Nếu kích thước tạo nên vẻ ngoài nổi bật thì khả năng chuyên chở mới là lý do những chiếc 747 như B-LID vẫn có giá trị trong vận tải hàng không. Theo Cathay Cargo, đội Boeing 747-400ERF của hãng có tải trọng hàng hóa tối đa ước tính khoảng 127.000 kg, tức khoảng 127 tấn. Riêng boong chính có thể bố trí tối đa 32 pallet, trong khi khoang hàng phía dưới có thêm tối đa 9 vị trí pallet.

Ảnh Spott Air

Mũi máy bay được thiết kế có thể mở lên

Boeing 747 chở hàng còn sở hữu một đặc điểm đặc biệt mà phần lớn máy bay vận tải thân rộng khác không có: phần mũi có thể mở lên để đưa hàng trực tiếp vào khoang chính.

Theo Boeing, 747-400 Freighter được trang bị một cửa hàng hóa ở mũi cùng hệ thống xử lý hàng cơ giới. Khi cửa mũi được nâng lên, pallet hoặc container dài tới khoảng 40 ft, tương đương 12 m, có thể được đưa thẳng vào boong chính trên hệ thống con lăn dẫn động.

Thiết kế này đặc biệt hữu ích với những loại hàng có kích thước lớn hoặc chiều dài vượt khả năng đưa qua cửa bên thông thường, chẳng hạn máy móc, thiết bị công nghiệp hay những kiện hàng quá khổ.

Cathay Cargo cho biết cửa hàng ở mũi 747-400ERF rộng khoảng 2,64 m, cao 2,49 m. Bên cạnh đó, máy bay còn có cửa hàng hóa ở bên thân rộng khoảng 3,4 m và cao hơn 3 m, giúp việc bốc xếp các loại pallet và hàng cỡ lớn linh hoạt hơn.

Phần mũi có thể mở ra của chiếc máy bay (Ảnh Cathay Cargo)

Những chiếc 747-400ERF hiện cũng không còn nhiều trong đội bay của Cathay Cargo. Theo thông tin chính thức của hãng, Cathay hiện khai thác 6 chiếc Boeing 747-400ERF, bên cạnh đội Boeing 747-8F hiện đại hơn.

Boeing đã kết thúc dây chuyền sản xuất 747 sau hơn nửa thế kỷ, với tổng cộng 1.574 chiếc được chế tạo trước khi chiếc cuối cùng được bàn giao năm 2023. Tuy nhiên, trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, những chiếc “Jumbo Jet” vẫn tiếp tục hoạt động nhờ khoang hàng lớn, khả năng mang tải cao và đặc biệt là thiết kế cửa mũi khó tìm thấy trên các dòng máy bay mới.