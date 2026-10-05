Trời vừa se lạnh, quán bánh trôi tàu bác Phạm Bằng chính thức mở lại: Trời lạnh mà, ăn một bát nóng hổi là 'quá đã'

Cứ khi Hà Nội chuyển lạnh, những món ăn nóng lại trở thành lựa chọn quen thuộc của thực khách. Một địa chỉ gắn với cố nghệ sĩ Phạm Bằng cũng vừa trở lại.

Sáng nay 5/10, hàng bánh trôi tàu bác Phạm Bằng trên phố Hàng Giầy (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông báo mở bán trở lại. Thời điểm này cũng trùng với lúc thời tiết Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh, khiến thông tin nhanh chóng được những thực khách quen chú ý.

Trên trang của quán đăng tải thông báo từ tối qua: “Ngày mai 5/10/2026 quán mở bán trở lại để phục vụ quý khách”. Không có nhiều nội dung quảng bá, hàng bánh chủ yếu cập nhật thông tin liên quan đến thời điểm mở cửa.

Đây cũng là cách một địa chỉ ăn uống lâu năm ở Hà Nội duy trì sự hiện diện: không liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng cứ đến mùa những món chè nóng được tìm kiếm, thông tin quán mở cửa lại nhận được sự quan tâm.

Địa chỉ mang tên một cố nghệ sĩ

Tên gọi “bánh trôi tàu bác Phạm Bằng” xuất phát từ người chủ từng gắn bó với hàng bánh trên phố Hàng Giầy - cố nghệ sĩ Phạm Bằng.

Sinh thời, ngoài sự nghiệp diễn xuất, ông còn được nhiều người biết đến với hàng bánh trôi tàu nằm tại khu phố cổ. Quán có quy mô nhỏ, thực đơn không quá nhiều món nhưng đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với những người thích các món chè nóng kiểu Hà Nội.

(Ảnh: Bánh trôi tàu bác Phạm Bằng)

Cố nghệ sĩ Phạm Bằng qua đời ngày 31/10/2016, hưởng thọ 85 tuổi. Sau đó, hàng bánh tạm thời đóng cửa.

Đến tháng 11/2017, quán mở bán trở lại tại địa chỉ cũ. Người tiếp quản là con trai cố nghệ sĩ, anh Phạm Thanh Tùng cùng gia đình. Việc mở lại hàng bánh khi đó nhận được nhiều sự quan tâm của thực khách, trong đó có những người từng thường xuyên ghé quán khi nghệ sĩ Phạm Bằng còn trực tiếp bán hàng.

Từ đó, cái tên bánh trôi tàu bác Phạm Bằng tiếp tục xuất hiện trong danh sách những địa chỉ được thực khách Hà Nội nhớ tới khi trời chuyển lạnh.

(Ảnh: Hoà Trần)

3 món ăn quen thuộc

Không chạy theo một thực đơn dài, hàng bánh vẫn tập trung vào 3 món chính gồm bánh trôi tàu, lục tàu xá và chí mà phù.

Trong đó, bánh trôi tàu là món được nhắc đến nhiều nhất. Món ăn gồm những viên bánh nếp mềm, mỗi bát thường có 2 viên nhân đậu xanh và nhân dừa, ăn cùng nước đường gừng nóng. Sự kết hợp giữa vị ngọt của nước chè và vị cay ấm của gừng khiến món này thường được lựa chọn vào những ngày thời tiết se lạnh.

Lục tàu xá có nguyên liệu chính là đậu xanh, thường được nấu thành dạng chè sánh, màu vàng nhạt. Món có vị ngọt nhẹ và thường được dùng nóng.

Trong khi đó, chí mà phù có màu đen đặc trưng của vừng, kết cấu sánh mịn. Đây là món chè được nhiều thực khách yêu thích các món ăn có vị béo, thơm của vừng lựa chọn.

(Ảnh: Hoà Trần)

Theo những thực khách từng ghé quán, điểm đáng chú ý của hàng bánh là thực đơn ít thay đổi và hương vị được duy trì theo cách truyền thống. Một số người từng ăn từ thời cố nghệ sĩ Phạm Bằng bán hàng cũng tìm đến sau khi quán mở lại để tìm lại hương vị quen thuộc.

Việc hàng bánh trở lại cũng cho thấy một đặc điểm khá thú vị của thị trường ăn uống Hà Nội: có những món không cần liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhưng vẫn có một nhóm khách hàng riêng. Đến mùa lạnh, nhu cầu với những món ăn nóng tăng lên, các địa chỉ lâu năm lại được tìm kiếm.

Với hàng bánh trên phố Hàng Giầy, sự trở lại lần này vì thế không chỉ đơn giản là thêm một lựa chọn ăn vặt cho mùa đông. Đây còn là một địa chỉ gắn với tên tuổi của cố nghệ sĩ Phạm Bằng, với thực đơn chỉ vài món nhưng đã có chỗ đứng riêng trong bản đồ ăn uống của Hà Nội.